Hossa AI nie odpuszcza. Microsoft z historycznym szczytem

Akcje Microsoftu osiągnęły rekordowy poziom we wtorek po tym, jak gigant oprogramowania ogłosił strategię cenową polegającą na dodaniu funkcji generatywnej sztucznej inteligencji do swojego flagowego oprogramowania Microsoft 365, które obejmuje programy Word, PowerPoint, Excel, Outlook i Teams.

Firma poinformowała, że oprogramowanie Microsoft 365 Copilot będzie oferowane klientom biznesowym w cenie 30 USD miesięcznie za użytkownika.

„Copilot pobudza kreatywność w Microsoft Word, analizuje dane w Excelu, projektuje prezentacje w PowerPoint, segreguje skrzynkę odbiorczą Outlooka, podsumowuje spotkania w Microsoft Teams – niezależnie od tego, czy uczestniczyłeś w nich, czy nie – i wiele więcej” – podał Microsoft. Akcje Microsoftu wzrosły we wtorek o 4% do 359,49 USD, co było nowym rekordowym zamknięciem. Podczas sesji akcje ustanowiły rekordowy poziom w ciągu dnia na poziomie 366,78 USD. Cena akcji MSFT wzrosła o od początku roku o 50%, w skali roku było to 41%. Spółka jest notowana ze wskaźnikiem cena/zysk na poziomie 39x, natomiast forward P/E to 34.

Sprzedaż w 2023 ma wynieść 211,19 mld USD, z kolei w 2023 może wzrosnąć do 235 mld, a w 2025 r. do 265 mld USD. Natomiast CAGR przychodów dla ostatnich 5 lat wynosi 14,41%, spadając z ponad 16 proc. osiągniętych w marcu 2022 r. Oznacza to, że aktualna wycena spółki, aby się utrzymała, musi bazować na istotnej poprawie dynamiki wzrostu przychodów, a co za tym dalej idzie i zysków.

5l CAGR EBITDA MSFT to 17,83%, co oznacza spadek z 24,68% z września 2021 r. Z kolei wskaźnik PEG, czyli cena/zysk w relacji do wzrostu EPS wynosi 3,25 i jest najwyższy od lutego 2021 r.

Nasdaq 100 najwyżej od stycznia 2022 r.

Z kolei szeroki indeks Nasdaq 100 dodał wczoraj kolejny wzrost, zbliżając się do 16000 punktów. Oznacza to wzrost o niemal 50% od początku roku, a do poprawienia historycznego szczytu zostało jeszcze około 5%. W takim tempie możliwe, że rekord zostałby osiągnięty jeszcze w lipcu, na co może także wypłynąć decyzja Fed. Niemniej, wracając do hossy AI, obecnie przejdziemy prawdopodobnie z kupowania obietnic wzrostu biznesu, do sprawdzenia, ile faktycznie uda się firmom sprzedaż produktów opartych na AI i ile na tym faktycznie zarobią. Wyniki Netflixa i Tesli Dziś po sesji swoje wyniki podadzą Netflix oraz Tesla, co także może mieć wpływ na najbliższe notowania indeksu Nasdaq 100. Rynek oczekuje, że EPS Netflixa wyniesie 2,85 USD, zaś Tesli 0,82 USD.

Daniel Kostecki

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.