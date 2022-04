Gospodarka USA spowolni w I kwartale, Bank Japonii nie zmienia narracji

P o wczorajszej wzburzonej sesji, rynki w Europie zdołały zakończyć dzień na plusie, jednak zyski były dość niskie, a ruchom brakowało przekonania.

Sytuacja wyglądała bardzo podobnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie widzieliśmy większego odbicia mimo zbliżającego końca miesiąca i odnotowania bardzo dynamicznych spadków w ostatnich tygodniach. Dzisiejsze europejskie otwarcie zapowiadają się pozytywnie po tym, jak właściciel Facebooka, Meta Platforms, opublikował nieco lepsze od przewidywań wyniki za pierwszy kwartał 2022 r., co pozwoliło na wzrost cen akcji. Rynki azjatyckie również odnotowały wzrosty po opublikowaniu wiadomości, że Chiny będą kontynuować wsparcie swojej gospodarki. Kwiecień był rozczarowującym miesiącem dla rynków akcji. W Stanach Zjednoczonych najgorzej wypadł Nasdaq100, który wczoraj osiągnął najniższe poziomy od roku.

Dolar amerykański ciągle pnie się w górę, osiągając najwyższą wartość w stosunku do koszyka walut, od pięciu lat. Uwaga inwestorów ciągle jest zwrócona na parę EUR/USD, która zeszła poniżej poziomu 1,0630 i swoich minimów z 2020 r., otwierając sobie drogę do 1,0340 oraz parytetu 1:1. Jego osiągnięcie stanowiłoby ogromne wyzwanie dla Europejskiego Banku Centralnego, który ciągle stara się unikać podwyżek stóp procentowych, nawet w obliczu rosnącej inflacji. Bank Japonii również boryka się z problemem słabszej waluty, chociaż nie ma takiego samego problemu z inflacją jak EBC. Niemniej jednak, spadek wartości jena o 10% od początku roku powinien być niepokojący. Na dzisiejszym porannym posiedzeniu, Bank Japonii nie zmienił swojej polityki i powtórzył, że zakłada utrzymanie stóp procentowych na aktualnym poziomie, lub ich obniżenie. Bank Japonii w przeciwieństwie do Fed że nie ma zamiaru zaostrzać swojej polityki, pomimo gwałtownego osłabienia jena w tym roku i wydaje się nie przejmować perspektywami jego dalszych spadków. BOJ zapowiedział również, że będzie codziennie skupował obligacje, aby chronić rentowność 10-latków. Może to spowodować kontynuację ruchu do poziomu 135 jenów za dolara.

Dzisiaj po raz pierwszy zobaczymy, jak gospodarka amerykańska radziła sobie w I kwartale 2022 r. na tle prężnego rynku pracy i słabego zaufania konsumentów.

Pod koniec marca PKB USA za IV kw. został zrewidowany w dół z 7% do 6,9% z powodu rewizji wydatków konsumenckich i niższego eksportu, jednak nadal był to dość przyzwoity koniec roku. Dzisiejsze szacunki na I kw. prawdopodobnie pokażą silne spowolnienie. W styczniu wydatki konsumentów ponownie zaczęły rosnąć, po spowolnieniu w grudniu z powodu różnych zakłóceń związanych z Covid-19. W czwartym kwartale zauważyliśmy również duży wzrost zapasów, ponieważ detaliści wcześniej przygotowywali się na okres świąt Bożego Narodzenia i potencjalne wąskie gardła w dostawach. Siła dolara amerykańskiego może hamować wzrost eksportu USA, podczas gdy rosnące ceny surowców prawdopodobnie wpłyną na popyt. Widzieliśmy już wpływ rosnącej inflacji na zaufanie konsumentów i rynek mieszkaniowy. Oczekuje się, że wzrost PKB w I kwartale wyniesie 1%.

Tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ma pozostać na niezmienionym poziomie 180 tys.

EURUSD – spadł poniżej minimów z marca 2020 r. na 1,0635, teraz jest na drodze do dołków z 2017 r. przy 1,0340. 1,0750 i 1,0820 są najbliższymi poziomami oporowymi.

GBPUSD – nadal oscyluje wokół 1,2490 i 61,8% zniesienia ruchu od dołków z 2020 r. do szczytu z ubiegłego roku na 1,4240. Kolejne znaczące poziomy to wsparcie na 1,1410 oraz oporowe 1,2820/30.

EURGBP – wygląda na to, że znajduje się w konsolidacji pomiędzy 0,8500 a 0,8200. Dodatkowe wsparcie może się pojawić na 0,8380.

USDJPY – po przejściu przez 129,40 rozbił poziom 130,00 i kontynuuje ruch do 135,00. Kluczowe wsparcie jest przy 124,70/80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów wyżej, na poziomie 7445.

DAX – oczekuje się otwarcia 32 punktów wyżej, na poziomie 13825.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6445.



