Gospodarka brytyjska w centrum uwagi, kiedy kraj składa hołd królowej

W poprzednim niespokojnym tygodniu rynki europejskie odnotowały dość znaczące wzrosty, które pozwoliły na odrobienie sporej części strat z ostatnich dwóch tygodni. Nawet rynki amerykańskie zdołały się zamknąć na zielonym terytorium, ignorując rosnące oczekiwania na podwyżkę stóp o 75 pb, przez Rezerwę Federalną, podczas przyszłotygodniowego spotkania.

Dzisiejsza sesja azjatycka była pozytywna, co może oznaczać dobre otwarcie Europy. Komentarz prezesa Fed, Jaya Powella, że Fed nie był w nastroju do rozważania innej podwyżki stóp niż o kolejne 75 punktów bazowych, spowodował gwałtowny wzrost krótkoterminowych rentowności do najwyższych poziomów od 2008 r., częściowo przyćmiewając ruch EBC o 75 punktów bazowych. Do wzrostu rentowności w USA przyczyniła się również ciągła odporność danych gospodarczych z USA, podczas gdy gwałtowny wzrost rentowności w Wielkiej Brytanii był wspierany przez nowy, pokaźny pakiet fiskalny ogłoszony przez rząd w celu ochrony konsumentów i przedsiębiorstw przed gwałtownymi wzrostami cen energii. Rentowności w Europie również rosną po tym, jak prezes Bundesbanku Joachim Nagel, zasygnalizował, że chce dalszych szybkich podwyżek stóp w Europie, chociaż to, czego chce i co może osiągnąć EBC, to dwie zupełnie różne rzeczy, szczególnie biorąc pod uwagę rentowność włoskich obligacji.

W zeszłym tygodniu dolar amerykański osiągnął najwyższy poziom od 24 lat w stosunku do japońskiego jena i był to również najwyższy poziom w stosunku do funta od 1985 r., po czym dolar uległ lekkiemu odwróceniu, kończąc tydzień niżej. Funt będzie szczególnie uważnie obserwowany w tym tygodniu, kiedy nastroje mogą ulec pogorszeniu ze względu na wprowadzenie żałoby narodowej po królowej Elżbiecie II, która była przedstawicielem brytyjskiego społeczeństwa od ponad 70 lat. Podczas swojego panowania pozostawiła głęboki i niezatarty ślad w krajowej tożsamości, wprowadzając szereg zmian, które miały wysokie znaczenie nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale również reszty świata. Królowa była symbolem stabilności, ale przede wszystkim służby i obowiązku. Nigdy więcej jej nie zobaczymy. Są tacy, którzy przyjrzą się potencjalnym skutkom gospodarczym 10-dniowej żałoby narodowej w czasie, gdy Wielka Brytania i cała Europa zmaga się z kryzysem gospodarczym. Być może jest to coś, na co Wielka Brytania nie może sobie pozwolić. Życie to nie tylko liczby w arkuszu kalkulacyjnym, gospodarka może się odbić w taki sam sposób, jak to robiła w poprzednich przypadkach.

Dane ekonomiczne z tego tygodnia będą przypominać jakie wyzwania stoją przed gospodarką brytyjską w obliczu wojny na Ukrainie, ale są to wyzwania długoterminowe i będą z nami przez jakiś czas.

Bank Anglii z tego powodu odłożył swoją decyzję o podwyżce stóp na 22 września, dzień po Rezerwie Federalnej. Tak więc, chociaż dzisiejsze dane gospodarcze za lipiec raczej nie będą szczególnie zachęcające, nadal oczekuje się, że będą oznaczać odbicie aktywności gospodarczej od czerwca. Miesięczny PKB ma wzrosnąć o 0,3 p.p. z -0,6%, podczas gdy miara krocząca z ostatnich trzech miesięcy ma wzrosnąć z -0,1% do 0,1%. Podobnie produkcja przemysłowa ma wzrosnąć o 0,3 p.p z -0,9% w czerwcu. Najnowsze dane o bezrobociu i płacach za lipiec, które zostaną opublikowane jutro, a także dane o inflacji w środę, będą przypominać o wyzwaniach stojących przed tym krajem w ciągu miesięcy zimowych. W najbliższych dniach i tygodniach znaczenie będzie miało to, jak kraj prawdopodobnie będzie się rozwijał, patrząc na ostatnie 70 lat i na monarchę, który na pierwszym miejscu stawiał służbę i obowiązki, kiedy nowym królem zostaje Karol III.

EURUSD – nadal jest poniżej linii trendu spadkowego rozciągniętej od tegorocznych szczytów, nastawienie pozostaje do dalszych spadków, przynajmniej do czasu pokonania oporu na 1,0120.

GBPUSD – pomimo spadku do najniższego poziomu od 1985 r., tj. 1,1405, funt zakończył tydzień wyżej, wracając do 1,1650. Jeśli wzrosty będą kontynuowane, możemy zobaczyć powrót do 1,1800. Zejście poniżej 1,1400 pozwoli obrać 1,1000 za cel.

EURGBP – przez dwa dni z rzędu nie był w stanie pokonać czerwcowych maksimów na 0,8720. Zejście poniżej 0,8630 otworzy drogę do 0,8580.

USDJPY – dynamicznie wycofał się z okolic 145,00, co sugeruje, że mogliśmy zaobserwować krótkoterminowy szczyt, potwierdzeniem tego będzie spadek poniżej 140,30. Ponowne przejście przez 145,00 będzie sugerować wzrosty w kierunku maksimów z 1998 r. na poziomie 147,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 29 punkty wyżej, na poziomie 73800.

DAX – oczekuje się otwarcia 164 punktów wyżej, na poziomie 13172.

CAC40 – możliwe otwarcie 38 punktów wyżej, na poziomie 6250.



