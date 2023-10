W tym roku inwestorzy stanęli w obliczu nietypowej serii wyzwań, a przyszłość może przynieść kolejne niespodzianki. Główne indeksy giełdowe patrząc na cały 2023 roku nadal są na plusie, a za ich wzrost w ujęciu bieżącego roku odpowiada wąski segment spółek technologicznych. Wskazana grupa spółek niestety szybko traci na wartości. Dochody z obligacji gwałtownie wzrosły, przekraczając 5% w przypadku niektórych papierów dłużnych - rządowych. Perspektywy gospodarcze są niepewne, rząd USA przechodzi kryzys, a konflikty i wojny szerzą się na całym świecie.



Najnowsza ankieta Big Money zakończona 13 października, uzyskała odpowiedzi od ponad 100 profesjonalnych inwestorów z USA. Wśród profesjonalnych menedżerów finansowych, badanych nie ma dominującego nastroju. 38% respondentów Big Money jest optymistycznie nastawionych do rynku akcji na najbliższe 12 miesięcy. Tyle samo, czyli 38%, ma neutralne podejście, a 24% uważa się za pesymistów. Wysokiej jakości obligacje i inwestowanie w wartość (ang. value) cieszą się największą popularnością wśród respondentów. Inwestorzy spodziewają się trudnego roku dla bardziej zorientowanych na wzrost (ang. growth) segmentów rynku akcji. Niemal połowa respondentów uważa, że amerykański rynek akcji jest przewartościowany na obecnym poziomie.



Jednym z powodów jest ostatni wzrost dochodów z obligacji, który zwiększa konkurencję dla akcji. FOMC podniósł cel dla stóp procentowych o ponad pięć punktów procentowych w ciągu ostatnich 19 miesięcy, aby ostudzić gospodarkę i obniżyć inflację, podczas gdy siły rynkowe podniosły dochody z długoterminowych obligacji. Dochód z dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA zbliżył się w tym miesiącu do 5%, wzrastając z 0,5% w najniższym punkcie pandemii. Dochody wzdłuż krzywej obligacji skarbowych są na najwyższym poziomie od czasów światowego kryzysu finansowego w latach 2008-09. Dla inwestorów to powrót do świata sprzed 2008 roku, ale nie do dekady o niskim wzroście, niskich stopach procentowych, niskiej inflacji i dominacji akcji wzrostowych, która zakończyła się w 2022 roku.

Źródło: Opracowanie własne, stan na dzień 27.10.2023.

Dwie trzecie respondentów Big Money uważa, że inwestowanie w wartość przewyższy inwestowanie w akcje wzrostowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Większość inwestorów Big Money przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy, obligacje przyniosą wyższy zwrot niż akcje . Chociaż obligacje stały się tanie w tym roku (ceny poruszają się odwrotnie do rentowności), akcje pozostają stosunkowo drogie: S&P 500 jest wyceniany na 17-krotność prognozowanych przez analityków zysków na 2024 rok.



Rozczarowujące wyniki spółek szkodzą akcjom.



Za nami spadkowa sesja na głównych parkietach Europy. Poza FTSE MIB (0,29%), pozostałe indeksy straciły od 0,24 (IBEX 35) do 1,08% (Dax).

Wall Street zaliczyła kolejną nieudaną sesję. Dow Jones Industrial Average stracił 250 pkt., czyli 0,76%. S&P500 spadł o 1,18%. Nasdaq Composite stracił 1,76%.



W Azji poprawa nastrojów



Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku obserwujemy odbicie po silnym cofnięciu dzień wcześniej. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,38%. Australijski S& P/ASX 200 drożeje o 0,33%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,30%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,99%), Szanghaj (0,35%), Singapur (-0,24%), Sensex (0,72%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,94%.



Podsumowanie sesji na GPW.



Po serii spadków, wczorajsza sesja na GPW, od wtorku dominują byki. Nasz parkiet rośnie nie oglądając się na niepokojące sygnały płynące z Wall Street i głównych parkietów Europy. Wczorajsza sesja ponownie zakończyła się mocnym akcentem w wykonaniu WIG20. Parkiet przy Książęcej znów okazał się jednym z najmocniejszych w Europie, a wszystkie indeksy poza mWIG40 i sWIG80 solidnie zyskały. Wszystko to dzieje się przy wzroście aktywności inwestorów. Sytuacja techniczna na WIG20, dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej. Zarówno WIG, jak i WIG20 po niemrawym początku wystrzeliły na północ, kończąc notowanie w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,21 mld zł. WIG zyskał 0,79%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,18%. WIG20fut wzrósł o 1,47%, osiągając na zamknięciu wartość 2141 pkt. Lekkie spadki dotknęły średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,07%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,21%.



Od kilku dni, złoty w wąskim zakresie wahań do walut rezerwowych.



GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,11.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,21.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,69.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,60.



