Festiwal Pizzy rozpala emocje. Inflacja i tu dała o sobie znać. Jak zachowuje się cena akcji właściciela pizzerii?

Internet i media społecznościowe są czerwone niczym logo popularnej sieci pizzerii po tym, jak opublikowano nową kampanię reklamującą Festiwal Pizzy. Inflacja nie ominęła i tego wydarzenia, gdzie ceny zdecydowanie wzrosły, a dodatkowo wprowadzono ofertę poza weekendem i w weekend, co wcześniej nie miało miejsca. Festiwal grozy, jak niektórzy go nazywają, kosztuje w 2023 r. 51,99 PLN z dolewką od poniedziałku do czwartku i 57,99 PLN od piątku do niedzieli. Rok wcześniej Festiwal kosztował 41,99 PLN z dolewką, co oznacza inflację na poziomie prawie 24 proc. w tygodniu i 38 proc. w weekendy. Jak tłumaczy PH w mediach społecznościowych wzrost cen związany jest przede wszystkim ze wzrostem cen składników. Tutaj faktycznie trudno się dziwić.

Nie wchodząc w szczegóły, z jakiej dokładnie mąki powstaje pizza w sieciówce, ale 1 kg mąki pszennej typu 500 kosztował średnio rok temu około 1,91 PLN. Dziś jest to 3,62 PLN, co oznacza wzrost o prawie 90 proc. Do tego należy dodać ceny energii oraz wzrost kosztów pracy czy najmu lokali. W rozrachunku ekonomicznym brak podwyżek byłby trudny do zaakceptowania. Przerzucenie części kosztów może odbić się jednak na spadku sprzedaży, co będzie najciekawszą informacją, gdy Festiwal się zakończy.

Yum! Brands – spółka stojąca za pizzą i kurczakami

Mało w Polsce znana amerykańska spółka Yum! Brands jest właścicielem m.in. sieci pizzerii z kapeluszem w logo, kurczaków z KFC oraz znanego głównie z filmów Taco Bell. Akcje spółki notowane są na nowojorskiej giełdzie pod tickerem YUM. Spółka w okresie dwunastu miesięcy zakończonych na koniec trzeciego kwartału 2022 r. miała 6,713 mld USD przychodu, co oznaczało wzrost o ponad 4 proc. w ujęciu rocznym. Na Wall Street prognozuje się, że w kolejnym roku wynik ten może się poprawić i przychód wyniesie prawie 7,15 mld USD. Zysk netto Yum! Brands wyniósł w tym samym okresie prawie 1,3 mld USD. Szczyt w cenie akcji YUM miał miejsce 31 grudnia 2021 r., wtedy też należało zapłacić ponad 136 USD. Obecnie notowania znajdują się przy 130 USD i są blisko najwyższego poziomu w historii.

Na Wall Street, według portalu MarketScreener, najwyższy poziom ceny docelowej dla YUM znajduje się przy 160 USD, zaś najniższy przy 120 USD. Średni poziom ceny docelowej to 137,75 USD. W ostatnim czasie RBC Capital podniósł poziom ceny docelowej ze 128 do 132 USD, a Goldman Sachs ze 132 do 136 USD. Spółka jest notowana ze wskaźnikiem cena/zysk na poziomie 28,8 przy forward P/E na poziomie 25,1 na 2023 r. i 22,1 na 2024 r.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.