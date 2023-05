Fed, EBC i payrollsy zdominują tydzień na rynkach

W bieżącym tygodniu uwaga uczestników rynku skupi się trzech głównych wydarzeniach. W środę Fed podejmie decyzja o tym, czy dalej będzie prowadził walkę z uporczywą inflacją, czy skupi się na zapewnieniu gospodarce miękkiego lądowania i rozpocznie proces odchodzenia od zacieśniania polityki monetarnej. Ostatnie dane napływające z amerykańskiej gospodarki nie napawają optymizmem i wyraźnie wskazują na jej kurczenie. Indeks wskaźników wyprzedzających, Conference Board jak i Beżowa Księga wskazują, że recesja w USA może dotknąć kraj w drugiej połowie roku. Negatywnie zaskoczył odczyt PKB z USA. Gospodarka USA wzrosła w I kw. o 1,1% w ujęciu rocznym, spowalniając w stosunku do wzrostu o 2,6% w czwartym kwartale i nie spełniając oczekiwań rynku co do wzrostu o 2%. Było to najsłabsze tempo wzrostu od drugiego kwartału 2022 r. W czwartek EBC podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Czy bank utrzyma tempo wzrostu stóp procentowych, czy zmniejszy ich wzrost do 25 pb. Na zakończenie tygodnia poznamy raport o kondycji amerykańskiego rynku pracy. Napięty rynek pracy wciąż jest zmartwieniem Rezerwy Federalnej. Szczególnie w sektorze usług, było widać utrzymujący się popyt na pracowników i wzrost wynagrodzeń, co przekłada się na inflację znacznie powyżej celu Fed.

Pierwsza sesja miesiąca na Wall Street przebiegała, przynajmniej na początku sesji, w atmosferze ulgi po przejęciu przez JP Morgana operacji First Republic. Regulatorzy zajęli First Republic Bank i zawarli umowę sprzedaży większości swoich operacji JPMorgan Chase unikając chaotycznego upadku, który groził ponownym rozpaleniem niedawnego kryzysu bankowego. JPMorgan przejmie wszystkie 92 miliardy dolarów depozytów First Republic zarówno tych ubezpieczonych jak i nieubezpieczonych. Kupuje również większość aktywów banku, w tym około 173 miliardów dolarów pożyczek i 30 miliardów dolarów papierów wartościowych. W ramach umowy Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów będzie dzielić straty z JPMorgan z tytułu pożyczek First Republic. Agencja oszacowała, że jej fundusz ubezpieczeniowy pochłonie w transakcji 13 miliardów dolarów. JPMorgan podał, że otrzyma 50 miliardów dolarów finansowania od FDIC. Po dobrym otwarciu, gracze z Wall Street stracili ochotę na ciągnięcie indeksów na północ przed środowym Fed i ostatecznie benchmarki odnotowały minimalna stratę. Dow Jones stracił 46 pkt., czyli 0,14%, S&P500 spadł o 0,04. Nasdaq Composite finiszował ze stratą w wysokości 0,11%.

Na rynkach azjatyckich panują mieszane nastroje, gdzie niektóre z nich będą zamknięte. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio zyskuje 0,26%, ale przez resztę tygodnia będzie zamknięta z powodu świąt Złotego Tygodnia, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,06%, a koreański KOSPI rośnie o 0,62%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,09%), Szanghaj (zamknięty), Singapur (0,37%), Sensex (0,61%). Indeks Asia Dow nie zmienił się.

Ostatnia sesja miesiąca na parkiecie przy Książęcej, po czwartkowym pokazie siły byków, zakończyła się spadkami wszystkich benchmarków. Takiego przebiegu handlu można było się spodziewać, bowiem inwestorzy wstrzymywali się z poważniejszymi decyzjami przed długim majowym weekendem, tym bardziej, że gdy GPW będzie w środę zamknięta, Fed podejmie decyzje, które mogą wpłynąć na prawie wszystkie klasy aktywów. Niemniej skala przeceny była niewielka w stosunku do imponującego rajdu dzień wcześniej. Od samego początku handlu do gongu kończącego notowania, to niedźwiedzie były stroną dyktującą warunki gry, spychając indeksy na południe. Zarówno WIG, jak i WIG20 zamknęły się w bezpośredniej bliskości minimów dziennego zakresu wahań.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street nie pojawią się w tym tygodniu negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Od strony technicznej, byki utrzymały wsparcie w strefie 1900 pkt., a zatem w grze pozostaje marsz na północ w stronę 2000 pkt.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,26 mld złotych. WIG stracił 0,98%, indeks blue chipów oddał z dorobku o 1,28%. Kontrakt na WIG20 stracił 1,02%, finiszując na poziomie 1950 pkt. mWIG40 spadł o 0,39%. sWIG80 stracił 0,20%.

Złoty rozpoczął tydzień od osłabienia się do głównych walut, po długiej serii aprecjacji rodzimej waluty.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,60.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,20.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 32,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.