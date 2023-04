Euro ponownie powyżej 1,1000. Wyniki z Wall Street w centrum uwagi

Podczas gdy nie było niespodzianką, że Isabel Schnabel forsowała argumenty za dalszym zacieśnianiem, mówiąc, że jest zbyt wcześnie, by ogłosić zwycięstwo w sprawie inflacji, mieliśmy również irlandzkiego Gabriela Makhloufa, który powiedział, że jest zbyt wcześnie na wstrzymanie podwyżek stóp.

Francois Villeroy z Francji również powiedział, że EBC będzie musiał zapewnić "kilka kolejnych podwyżek", co pomogło wypchnąć euro z powrotem powyżej 1,1000 w stosunku do dolara amerykańskiego.

Przy jutrzejszych wynikach Meta Platforms, właściciela Facebooka, oraz Amazona w dalszej części tygodnia, jakiekolwiek rozczarowanie mogłoby skłonić inwestorów do ponownej oceny oczekiwań co do wyników w ciągu reszty roku.