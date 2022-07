EBC gotowy do pierwszej podwyżki stóp od 2011 r.

N ajważniejszym wydarzeniem dnia będzie decyzja EBC o wysokości stóp procentowych. EBC i Bank Japonii są ostatnimi z głównych banków centralnych, które nie weszły jeszcze na ścieżkę podwyżek.

Oczekuje się, że Rada Prezesów podniesie stopę refinansową o 25 pb. Ta niewielka podwyżka ma na względzie kraje południa Europy, jak Grecja, Włochy, czy Hiszpania. Szczególnie pod uwagę brane są Włochy, trzecia gospodarka kontynentu, której wysokie zadłużenie przy wysokich stopach procentowych może doprowadzić do skokowego wzrostu rentowności obligacji, a co za tym idzie możliwych kłopotów z obsługą długu w czasie, kiedy Europa koncentruje się na prawdopodobnym ograniczonym dostępie do nośników energii w następnych kwartałach. O ile ta skromna podwyżka jest już w cenie, to więcej światła na następne kwartały powinno paść na konferencji prasowej po posiedzeniu banku.

W nocy otrzymaliśmy pakiet danych z Japonii. Zgodnie z oczekiwaniami BoJ pozostawił stopę referencyjną na niezmienionym poziomie -0,1%, przy docelowej stopie oprocentowania dziesięcioletnich obligacji na poziomie 0,25% rentowności. Bilans handlu zagranicznego zmniejszył się do minus 1383,8 mld JPY dzięki wzrostowi dynamiki eksportu z 15,8% do 19,4% i spadkowi importu do 46,1%.

Po ponadprzeciętnych wzrostach dzień wcześniej, wczorajsza sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu przyniosła lekkie cofnięcie. Po wysokim otwarciu, benchmarki oddawały wypracowany zysk. Najmniej straciły Dax i CAC40, bo zaledwie 0,2% i 0,27%. Ponad jednoprocentowymi stratami pochwaliły się giełdy w Mediolanie i Madrycie. Zresztą ostatnio te dwie giełdy notują największą zmienność. W dobrych nastrojach opuszczali gmach giełdy bywalcy na Wall Street. Po spokojnym otwarciu indeksy finiszowały na zielonym terytorium. Dow Jones zyskał 47 pkt., czyli 0,15%. S&P500 wzrósł o 0,59%. Ponownie najlepiej wypadły będące pod presją małe spółki i spółki technologiczne. Nasdaq Composite zyskał 1,58%, a Russell 2000 wzrósł o 1,59%.

Po kilku spokojnych dniach w handlu długiem, rentowności obligacji rządu USA stabilizują się na wysokich poziomach. Dziś rano trzydziestolatki osiągnęły rentowność 3,157%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note powyżej 3% i dają stopę zwrotu 3,020%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,225%. Należy zwrócić uwagę na odwrócenie krzywej dochodowości. Dwuletnie papiery dają wyższy zwrot niż T-Note i obligacje trzydziestoletnie.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku panują mieszane nastroje, a handel wciąż pozostaje niestabilny, głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,17%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,1%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,64%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-1,37%), Szanghaj (-0,42%), Singapur (-0,71%), Tajwan (0,89%), Indonezja (-0,79%). Indeks Azja Dow traci 0,44%.

Za nami czwarta z rzędu wzrostowa sesja na GPW, głównie dzięki silnemu otwarciu. Poprawa nastrojów na globalnych giełdach dała impuls do zakupów akcji, w efekcie czego na parkiecie przy Książęcej wszystkie benchmarki zaświeciły zielenią.

Po części taki stan rzeczy można przypisywać słabszej postawie dolara. Z technicznego punktu widzenia WIG20 z trudem, ale powrócił powyżej wcześniej pokonanego poziomu oporu. Jeśli odbicie ma być kontynuowane, to kolejnym celem dla byków jest wyciągnięcie WIG20 w okolice 1707 pkt

Jeśli obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwilę w zapomnienie, to jest szansa na większe odbicie. Losy zarówno WIG, jak i WIG20, do końca dnia nie były przesądzone. Przez ponad połowę sesji benchmarki traciły na wartości, a dopiero dobre otwarcie na Wall Street pozwoliło powrócić do wzrostów. Zamknięcie nastąpiło w okolicach maksimów sesji, jednak po obrotach widać było, że chętnych do kupna akcji jest jak na lekarstwo. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, powrócił powyżej tego poziomu. Niskie obroty sugerują, że chętnych na kupno akcji wciąż brakuje, a na parkiecie panuje wakacyjna sielanka. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 837 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. WIG, jak i WIG20, zyskały odpowiednio 0,93% i 0,91%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,72%, meldując się na poziomie 1689 pkt. Ponad 1% zyskały mWIG40 i sWIG80.

Złoty od piątku odrabia straty z ubiegłego tygodnia, głównie dzięki poprawie sentymentu do ryzykownych aktywów. Niestety nie ma na razie żadnych sygnałów, by w dłuższym horyzoncie waluta powróciła do łask.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,58.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,77.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,67.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,81.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 29,60.



