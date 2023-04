Dolar pod presją po danych z USA. Czas na Wielką Brytanię

Wczorajsze minutki Fedu nie powiedziały nam wiele więcej niż to, co już wiedzieliśmy z oświadczenia po posiedzeniu i konferencji prasowej Powella, a rynki europejskie zakończyły dzień wyżej, podczas gdy rynki amerykańskie nieznacznie spadły.

Wydaje się, że ostatnie zawirowania w sektorze bankowym osłabiły reakcję wielu urzędników Fed na pytanie, ile jeszcze podwyżek jest potrzebnych, aby utrzymać ceny pod kontrolą. Na razie w centrum uwagi pozostaje inflacja, która wciąż jest zbyt wysoka i lepka, oraz rynek pracy, który okazuje się coraz bardziej odporny.

Wczorajsze dane o inflacji nie sugerowały, że kolejna podwyżka o 25 punktów bazowych nie nastąpi, nawet jeśli główny wskaźnik CPI za marzec spadł do 5% z 6% i wzrósł mniej niż oczekiwano w ujęciu miesięcznym o 0,1%.

Lepsze od oczekiwań dane początkowo przyczyniły się do gwałtownego spadku rentowności obligacji dwuletnich, jednak okazał się on krótkotrwały, biorąc pod uwagę, że w przypadku wskaźnika bazowego ceny wzrosły w ujęciu rocznym do 5,6% z 5,5%, co w świetle prawdopodobieństwa oznacza, że Fed podwyższy stopy o kolejne 25 pb na następnym posiedzeniu w maju.

Dwubiegunowa reakcja rynków obligacji podkreśla wysoki poziom niepewności co do przyszłej ścieżki stóp procentowych.

Z pewnością istnieje pewien optymizm, że ceny zmierzają we właściwym kierunku, a inflacja spowalnia, jednak jest też sporo miejsca na myślenie życzeniowe, ponieważ rynki nadal wyceniają perspektywę obniżki stóp do końca roku.

Taki wynik wydaje się wciąż nieprawdopodobny, biorąc pod uwagę, jak długo trwało zejście amerykańskiego CPI z zeszłorocznych szczytów na poziomie 9,1% w czerwcu. W przypadku wskaźnika bazowego, przez cały ten rok utrzymujemy się na stałym poziomie 5,6% i jesteśmy zaledwie 1% poniżej szczytów z września ubiegłego roku.

W obliczu takiej stabilności cen bazowych trudno sobie wyobrazić, by inflacja spadała na tyle szybko, by uzasadnić gwałtowne zmiany cen, które skłoniłyby Fed do rozpoczęcia obniżki stóp zaledwie kilka miesięcy po ostatniej podwyżce.

Jest to szczególnie trudne do zaakceptowania, gdy wskaźnik CPI utrzymuje się powyżej obecnej stopy funduszy federalnych, a także znacznie powyżej docelowego poziomu 2%.

Z drugiej strony, widzimy dowody na to, że wskaźniki wyprzedzające zmierzają we właściwym kierunku, a dzisiejsze dane dotyczące wskaźnika PPI w USA powinny pokazać dalsze spowolnienie presji cenowej. Ostatnie dane dotyczące cen płaconych przez ISM w zeszłym tygodniu pokazały zmniejszenie presji inflacyjnej i powinny one znaleźć potwierdzenie w spadku PPI popytu końcowego z 4,6% do 3%, podczas gdy bazowy PPI powinien zwolnić z 4,4% do 3,4%.

Cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych również powinny znaleźć się w centrum uwagi, po tym jak w marcu nastąpiły zaskakujące korekty w górę. W zeszłym tygodniu liczba wniosków wzrosła do 228k, podczas gdy w poprzednim tygodniu 198k zostało zrewidowane do 246k.

Dwa poprzednie tygodnie również zostały zrewidowane w górę odpowiednio o 56k i 38k, co odzwierciedla ostrą ponowną ocenę funkcjonowania amerykańskiego rynku pracy w ostatnich kilku tygodniach. W tym tygodniu oczekuje się kontynuacji tego trendu - 235 tys. wniosków. Mimo, że są one wyższe niż początkowo sądzono kilka tygodni temu, to jednak liczba wniosków będzie musiała być znacznie wyższa, zanim Fed zacznie się niepokoić wzrostem bezrobocia.

Po tym jak brytyjska gospodarka skorygowała swój wzrost PKB w IV kwartale do 0,1%, unikając tym samym hańby technicznej recesji, dane gospodarcze od końca ubiegłego roku wykazały znacznie większą odporność niż wielu obawiało się pod koniec ubiegłego roku.

Było to szczególnie widoczne w sektorze usług, który po słabym IV kwartale odnotował w lutym i marcu silne ożywienie w zakresie wskaźników PMI. Wydatki konsumentów również gwałtownie wzrosły, a wiele ostatnich aktualizacji danych dotyczących sprzedaży detalicznej pokazuje, że konsumenci mają pieniądze do wydania, ale wydają je bardziej rozsądnie. W styczniu gospodarka brytyjska wzrosła o 0,3%, pomimo niebotycznej inflacji, ponieważ wydatki konsumentów odbiły się od dna, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,9%.

Następnie w lutym odnotowano wzrost o 1,2%, chociaż wielkość sprzedaży była opóźniona ze względu na wyższe ceny. W tym kontekście kolejny pozytywny wynik PKB w lutym może zwiększyć szanse na pozytywny wynik PKB w pierwszym kwartale 2023 r., przy oczekiwaniach na wzrost o 0,1%, chociaż indeks usług może działać jako czynnik hamujący po silnym styczniu na poziomie 0,5%.

Oczekuje się również, że produkcja budowlana odbije o 1% w lutym po gwałtownym spadku o -1,7% w styczniu.

Mniej więcej w tym samym czasie co dane o PKB Wielkiej Brytanii oczekuje się potwierdzenia inflacji CPI w Niemczech na poziomie 7,8% za marzec.

W marcu eksport wzrósł o 14,8%, co jest pierwszym wzrostem od września, podczas gdy import spadł o mniej niż oczekiwano -1,4%, co sugeruje, że popyt wewnętrzny zaczyna się odbudowywać po miesiącach zastoju.

Pomimo tego zachęcającego rozwoju sytuacji, rynki azjatyckie miały mieszane sesje i wygląda na to, że przełoży się to na mieszane otwarcie, przy czym CAC40 może zacząć od mocnego startu po tym, jak LVMH opublikował po zamknięciu sesji wczoraj wieczorem dobre wyniki sprzedaży za I kwartał.



