Cena złota spada kolejny dzień

Ceny złota spadły w czwartek trzeci dzień z rzędu do poziomu poniżej 1 990 USD za uncję, zbliżając się do poziomów niewidzianych od końca marca, ponieważ spadły obawy, że Fed wstrzyma obecny cykl zacieśniania lub potencjalnie obniży stopy procentowe w tym roku. Raport o wnioskach o zasiłek z USA wzmocnił przekonanie, że rynek pracy pozostaje solidny, podczas gdy komentarze kilku przedstawicieli Fed sugerowały, że oczekiwana przerwa w podwyżkach stóp w czerwcu jest niepewna. W międzyczasie optymizm związany z rozwiązaniem konfliktu dotyczącego limitu zadłużenia w USA wzmocnił dolara i rentowności obligacji skarbowych, co w konsekwencji ciążyło kruszcowi.