Dane o PKB, Bank Japonii i giganci technologiczni – co czeka nas w tym tygodniu?

Przegląd najważniejszych danych kończącego miesiąc tygodnia

PKB USA za I kwartał - 27/04

Po tym, jak w styczniu amerykańscy konsumenci mocno się ożywili, odnotowując wzrost sprzedaży detalicznej o 3,2%, w ostatnich miesiącach przewaga nieco się zmniejszyła, ponieważ wydatki konsumpcyjne uległy spowolnieniu w lutym i marcu, odpowiednio o -0,2% i -1%. Niestabilność spowodowana zawirowaniami w sektorze bankowym również wpłynęła na wyniki gospodarcze pod koniec kwartału, choć prawdopodobnie nie poznamy jej pełnego zakresu, dopóki nie otrzymamy późniejszych rewizji. Silny rynek pracy i odporność na wzrost płac obserwowane w pierwszej części kwartału prawdopodobnie zapewnią silny komponent konsumpcji osobistej. Oczekuje się, że gospodarka amerykańska nieznacznie zwolni z 2,6% w IV kwartale do 2%, podczas gdy konsumpcja osobista powinna silnie odbić z poziomu 1% obserwowanego w IV kwartale.

Decyzja Banku Japonii - 28/04

W związku z niedawną słabością japońskiego jena i pierwszym spotkaniem Kazuo Uedy jako prezesa banku centralnego, wszystkie oczy będą zwrócone na Bank Japonii w tym tygodniu, aby zobaczyć, czy Ueda stworzył podstawy do ewentualnej zmiany obecnej polityki banku w zakresie kontroli krzywej dochodowości. W komentarzach na początku tego miesiąca Ueda był ostrożny, aby nie powiedzieć zbyt wiele, co różni go od jego poprzednika Kurody. Na swojej pierwszej konferencji prasowej Ueda trzymał się scenariusza swojego poprzednika, mówiąc, że obecna polityka pozostaje odpowiednia w obecnych warunkach gospodarczych. Z krajowym wskaźnikiem CPI w Japonii na poziomie 3,8% i 40-letnim maksimum, można argumentować, że zmiana polityki jest bliska i może nastąpić pod koniec drugiego kwartału. Po drugiej stronie CPI gwałtownie zwolnił z 4,3% w styczniu do 3,2% w marcu, co prawdopodobnie będzie zachętą dla gołębi, chociaż odporność cen bazowych, podobnie jak w innych krajach, jest nieco niepokojąca.

PKB Niemiec za I kwartał - 28/04

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gospodarka niemiecka może popaść w recesję po opublikowaniu danych o PKB za I kwartał. Po spadku o -0,4% w 4 kwartale, nie widzieliśmy znaczącej poprawy w PMI dla przemysłu w ciągu kwartału, pomimo niższych cen energii. Wręcz przeciwnie, aktywność gospodarcza spadła, a marcowy PMI osunął się do 44,7 i osiągnął najniższy poziom od 2020 roku. Aktywność sektora usług oferowała więcej zachęty z trzema odczytami powyżej 50 w ciągu kwartału, chociaż wydatki na sprzedaż detaliczną były negatywne, przesuwając się -0,3% i -0,4% w styczniu i lutym.

Microsoft Q3 23 - 25/04

Kiedy Microsoft przedstawił raporty za II kwartał, ich wyniki były w zasadzie pozytywne, pomimo kilku słabych obszarów, jednak początkowo negatywne prognozy spowodowały, że akcje znalazły się pod presją, ponieważ zaczęły się pojawiać informacje, że następne kwartały będą prawdopodobnie trudne nawet dla najbardziej konkurencyjnych firm. Przychody w II kwartale wyniosły 52,7 mld USD, przy czym przychody z chmury wzrosły o 22% do 27,1 mld USD, co było spowodowane wzrostem w obszarze AI i Intelligent Cloud. Zysk netto spadł do 16,43 mld USD z 18,77 mld USD, głównie z powodu obciążenia w wysokości 1,2 mld USD w wyniku decyzji o redukcji 10 tys. miejsc pracy i rewizji oferty sprzętowej Z kolei przychody z Personal Computing spadły o 19% do 14,2 mld USD, a przychody z OEM spadły o 39%. Od tego czasu akcje odbiły się od szczytów z sierpnia ubiegłego roku. Microsoft powiedział, że w ciągu najbliższych kilku kwartałów prawdopodobnie nastąpi dalsze spowolnienie wzrostu, nawet w silnych obszarach, takich jak Azure, i że nowy biznes już staje się trudniejszy. Powiedzieli również, że istniejący klienci prosili o pomoc w dokonaniu oszczędności wokół ich istniejących usług. Microsoft powiedział również, że subskrypcje są również prawdopodobne, aby spowolnić, i że przychody pozostaną płaskie w trzecim kwartale, między 50,5 a 51,5 mld dolarów, z dalszą słabością w komputerach osobistych oczekiwane, na około 12 mld dolarów, ale jest kompensowane z dalszej siły w Azure. Być może poznamy więcej szczegółów na temat wyzwań związanych z transakcją z Activision. Zyski mają wynieść 2,23$ na akcję.

Alphabet Q1 23 - 25/04

Kiedy Alphabet podał wyniki w lutym, akcje poszybowały do najwyższych poziomów od września, po czym na początku marca ponownie się osunęły w dół w związku z szerszym załamaniem rynku akcji. Od tego czasu powróciliśmy do tych szczytów, ale obecnie walczymy poniżej poziomu 110 dolarów. Główny nacisk w numerach Q4 był na ich działalność reklamową, jak również przychody z YouTube, które znalazły się pod presją w ostatnich miesiącach, jak budżety reklamowe są cięte i gospodarka spowalnia. Przychody w Q4 wyniosły 76,05 mld USD, nieco poniżej oczekiwań na poziomie 76,5 mld USD, przy czym zysk netto spadł do 13,6 mld USD, czyli 10,05c na akcję. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik była reklama. Przychody z reklam na YouTube wyniosły 7,96 mld dolarów, co oznacza spadek z 8,6 mld dolarów rok temu, natomiast przychody z reklam wyniosły nieco ponad 59 mld dolarów, co również oznacza spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ubiegłym roku nastąpiła poprawa w działalności w chmurze, która wzrosła do 7,3 mld USD. Inwestorzy będą również nadzieję, że błędy, które dotknęły jego wydania AI znany jako Bard są bliżej rozwiązania. Alphabet powiedział, że spodziewa się obciążeń w wysokości do 2,3 mld dolarów w związku z kosztami odpraw dla 12 000 pracowników w swoich liczbach Q1, kiedy raportuje pod koniec tego tygodnia. Zyski mają wynieść 1,10$ na akcję.

Meta Platforms Q1 23 - 26/04

Kiedy Meta zgłosiła się na początku tego roku, akcje podskoczyły o ponad 20% po pobiciu w Q4 przychodów, które wyniosły 32,17 mld USD, podczas gdy zyski wyniosły 1,76c USD za akcję. Właściciel Facebooka ogłosił również skup akcji o wartości 40 mld USD. Meta również powiedział, że spodziewa się zobaczyć Q1 przychody przyjść między $ 26bn do $ 28.5bn, który był zgodny z oczekiwaniami, jak firma zobaczył aktywnych użytkowników wzrosła do 2bn dziennie, również pokonując prognozy. Reality Labs nadal traci gotówkę, osiągając w IV kwartale stratę operacyjną w wysokości -4,28 mld dolarów, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań, które zakładały stratę w wysokości -3,99 mld dolarów, choć przychody wzrosły i wyniosły 727 mln dolarów. W marcu Meta ogłosiła, że chce zredukować tysiące stanowisk, oprócz 11 tysięcy, które zapowiedziała pod koniec ubiegłego roku, co prawdopodobnie spowoduje wzrost kosztów w krótkim okresie. Zyski z cen akcji widziane do tej pory w tym roku znacznie przewyższyły swoich rówieśników, wzrastając o ponad 70%, jednak muszą one być ustawione w kontekście spadków w zeszłym roku, które widziały akcje zbiornika ponad 70% z rekordowego poziomu 384 dolarów z powrotem we wrześniu 2021 roku. Oczekuje się, że zyski za I kwartał wyniosą 1,99 na akcję.

Amazon Q1 23 - 27/04

W okresie poprzedzającym dane Amazon za IV kwartał akcje próbowały przebić się powyżej swojej 200-dniowej SMA przed osunięciem się. W Q3 Amazon obniżył oczekiwania co do przychodów w Q4 do 140-148 mld USD, więc z zadowoleniem przyjęto fakt, że udało się je pobić, osiągając 149,2 mld USD, przy czym udało się również wypracować zysk w wysokości 300 mln USD lub 3c na akcję. To miły bonus, biorąc pod uwagę ostrzeżenia, że możemy zobaczyć kolejną stratę z powodu kolejnego odpisu w wysokości 2,3 mld USD z udziałów w Rivian, co odbiło się na liczbach top-line. Nieco słabiej niż oczekiwano wypadł AWS, którego przychody wyniosły 21,3 mld USD, ale i tak były one o 20% wyższe niż rok wcześniej. W całym roku Amazon odnotował 514 mld USD sprzedaży netto, w porównaniu do 496,8 mld USD w 2021 r., jednak firma odnotowała roczną stratę netto w wysokości 2,7 mld USD, przy czym Rivian zmniejszył zysk o 12,7 mld USD, w porównaniu do 33,4 mld USD zysku w 2021 r. Amazon, chcąc lepiej kontrolować przepływy pieniężne, spowalnia wydatki inwestycyjne, wstrzymując budowę drugiej siedziby w Wirginii. W prognozie na I kwartał Amazon podał, że spodziewa się uzyskać od 121 do 126 mld dolarów, co jest nieco niższym wynikiem od prognoz na poziomie 125,5 mld dolarów. Zyski mają wynieść 0,20$ na akcję.



