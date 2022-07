Czym nas zaskoczy RPP? Ceny surowców przemysłowych spadły w obawie o popyt i recesję

P rotokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej w dniach 14-15 czerwca ujawnia rosnący niepokój bankierów centralnych o inflację i plany przyjęcia restrykcyjnej polityki w celu schłodzenia szybko rosnących cen.

Główne indeksy giełdowe nie zareagowały na jastrzębi wydźwięk protokołu. Być może inwestorzy obstawiają, że słabnący wzrost gospodarczy ostatecznie ograniczy skalę zacieśniania, którą musi przeprowadzić bank centralny.

Uwaga inwestorów skupi się na decyzji RPP w sprawie wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że Rada podniesie stopę referencyjną o 75 pb, jednak można spodziewać się znacznie wyższej podwyżki po tym jak wstępny odczyt inflacji wystrzelił powyżej 15%. Poznamy też minutki z posiedzenia EBC oraz raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym.

Od powrotu Amerykanów po święcie 4 lipca widzimy podwyższoną zmienność na rynku surowcowym z silną tendencją spadkową. Cena baryłki WTI spadła poniżej 100 dolarów. Wielu graczy uważa, że jest to okazja do zakupów po niskich cenach, jednak dyskusja toczy się wokół spadku popytu przy spowalniających gospodarkach. Do spadku cen ropy przyczyniły się też informacje, że Rosja pomimo sankcji zachodu znalazła nowych nabywców w Azji. Wpływ wysokich cen na gospodarkę staje się coraz bardziej widoczny, a to kolejny czynnik, który może ograniczyć popyt. Przecena dotknęła nie tylko surowce energetyczne (cena gazu ziemnego spadła znacznie poniżej 6 USD). Niemal wszystkie surowce przemysłowe zostały przecenione. Miedź przebiła wsparcie na poziomie 350 USD. Uncja srebra spadła najniżej od połowy lipca 2020 r. Platyna zanurkowała poniżej 850 USD. Złoto z marszu pokonało wsparcie na poziomie 1780 USD

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu minęła w odrabianiu strat po wtorkowej wyprzedaży, gdzie skala spadków była rzeczywiście wymowna i wyniosła od dwóch do trzech procent. W dalszym ciągu słabo radziła sobie giełda w Madrycie, gdzie indeks IBEX35 spadł o 0,14%. Najlepiej wypadł CAC40, który wzrósł o 2,3%. Londyn zyskał 1,2%, a DAX40 i Stoxx 600 zyskały średnio 1,6%. Niewiele ciekawego działo się na Wall Street. Przez całą sesją handel przebiegał dość płasko. Dow Jones zyskał 70 pkt., czyli 0,23%. S&P500 wzrósł o 0,36%. Nasdaq Composite zarobił 0,35%. Russell 2000 spadł o 0,79%.

Rentowności obligacji rządu USA po kilku dniach cofnięcia sporo zyskują i wciąż utrzymują się na wysokich poziomach. Dziś rano trzydziestolatki osiągnęły rentowność 3,122%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu na poziomie 2,922%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 2,975%.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku zdecydowana większość parkietów zyskuje po tym jak gwałtownie spadły ceny surowców. Chiny odnotowują ponowny wzrost zachorowań na Covid. Handel wciąż pozostaje niestabilny głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Inwestorzy próbują ocenić wpływ decyzji banków centralnych na wycenę ryzykownych aktywów, na ile agresywnie będą podnosić stopy procentowe w celu zahamowania inflacji i na ile spowoduje to spowolnienie globalnej gospodarki. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,14%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,35%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 1 98%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,41%), Szanghaj (0,51%), Singapur (0,26%), Tajwan (2,30%), Indonezja (0,12%). Indeks Azja Dow rośnie o 1,13%.

Wczorajsza sesja na GPW nie wniosła nic nowego w obraz rynku i pomimo odbicia w Europie, w dalszym ciągu sytuację kontrolują niedźwiedzie. Niestety kupujący nie chcieli podążać za głównymi parkietami Europy, kiedy to wtorkowa wyprzedaż zakończyła się największą przeceną od początku maja, a nadzieje na wzrostowe odbicie odeszły na razie w zapomnienie.

Obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce spełniają się, a niektórzy ekonomiści roztaczają przed nami widmo recesji. Po dobrym otwarciu WIG20 nie potrafił znaleźć kierunku i dopiero od południa utrzymywał się nad kreską, kończąc dzień na poziomie otwarcia. Wciąż wygląda na to, że warszawskie byki są w głębokiej defensywie. WIG20 fut spadł już wcześniej poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 12 maja tego roku. Trudno ocenić czy przy Książęcej panuje już wakacyjna sielanka, na co wskazują mizerne obroty, które podczas wczorajszej sesji i tak wzrosły i wyniosły 1,14 mld złotych. Jest to jakaś podpowiedź, że uczestnicy rynku stoją z boku i czekają na rozwój sytuacji siedząc na gotówce. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG, jak i WIG20, po wtorkowym spadku na 52-tygodniowe minimum zyskały odpowiednio 0,14 i 0,63%. WIG20 zysk zawdzięcza tylko wzrostowi Allegro. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 1,10%, meldując się na poziomie 1654 pkt. Średnie i małe spółki straciły odpowiednio 1,12% i 1,95%. Silny dolar przy słabej postawie złotego sprawił, że WIG20USD stracił 0,26%. Najwięcej straciły spółki surowcowe i energetyczne.

Obawy że rynki wschodzące mogą być najbardziej dotknięte globalną awersją do ryzykownych aktywów, mają wpływ na wartość złotego, który znalazł się w tym tygodniu pod presją, a inwestorzy będą wyczekiwać na decyzję RPP.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,59.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,77.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,68.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,83.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 29,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.