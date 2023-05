Czekanie na powrót zmienności.

W okresie niskiej zmienności na rynkach akcyjnych może warto spojrzeć na indeks VIX, zwany indeksem strachu. Indeks zmienności CBOE Volatility, czyli VIX, wynosi około 18, co ogólnie sugeruje, że ceny opcji nie dają znaczących premii za strach lub chciwość – mimo że sprawy globalne i wewnętrzne w USA są trudne do przewidzenia. Największym ryzykiem jest oczywiście to, że rząd USA może nie spłacić swojego zadłużenia, ponieważ Republikanie i Demokraci najwyraźniej zapomnieli, że polityka jest sztuką kompromisu. Jeśli Ameryce zabraknie pieniędzy na opłacenie rachunków, globalna gospodarka wkroczy na nieznane terytorium.

Przez większość dni giełda zachowuje się jak wirujący derwisz, tylko po to, by zamknąć się w pobliżu otwarcia. Ostatnie wahania w ciągu dnia stały się tak intensywne, że inwestorzy powinni zastanowić się, co się stanie, jeśli rynek nagle przejdzie w dynamiczne spadki. Aktualnie jest trudno jednoznacznie określić kierunek kursów akcji, gdy czynnikami napędzającymi zmienność rynkową są egzogeniczne ryzyka, takie jak inflacja, widmo recesji, tempo podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej i kryzys zadłużenia. Zamiast debatować, czy VIX jest “zepsuty” – od jakiegoś czasu popularny temat na rynku – lepiej rozważyć strategie, które mogłyby skorzystać na zmienności opcji, kiedy faktycznie coś się zacznie dziać.

Nocny pakiet danych.

Deficyt handlowy Japonii spadł w kwietniu do 432,4 mld JPY z 854,9 mld JPY rok wcześniej, poniżej oczekiwań rynkowych w wysokości 613,8 mld JPY. Był to 21. miesiąc z rzędu deficytu handlowego i najdłuższa sekwencja od 2015 r. Eksport wzrósł o 2,6% r/r, 26. miesiąc z rzędu, ale w najsłabszym tempie od lutego 2021 r. Tymczasem import spadł o 2,3% i był to pierwszy spadek od 27 miesięcy, ponieważ spadające ceny surowców, w tym ropy naftowej, obniżyły koszty. W pierwszych trzech miesiącach roku deficyt handlowy wyniósł 5 151,2 mld JPY, zwiększając się z 3 375,9 mld JPY w tym samym okresie 2022 r.

Stopa bezrobocia w Australii nieoczekiwanie wzrosła do 3,7% w porównaniu z szacunkami rynkowymi oraz odnotowanym w marcu i lutym najniższym poziomem od prawie 50 lat wynoszącym 3,5%. Oznacza to najwyższą stopę bezrobocia od trzech miesięcy,

Na giełdach w Europie nuda. W USA coś drgnęło (na jak długo?)

Od połowy kwietnia na głównych parkietach Europy nic ciekawego się nie dzieje, gdzie większość benchmarków utknęła w ruchu bocznym. Również wczorajsza sesja zakończyła się niewielką zmianą wartości głównych indeksów. Wciąż jesteśmy w sytuacji poszukiwania kierunku. Dax i IBEX35 zamknęły się na plusie zyskując 0,34% i 0,22%. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się FTSE100 (-0,36%) i Stoxx 600 (-0,15%). Zdecydowanie optymistyczniej było za oceanem, jednak benchmarki jedynie odrabiały przecenę z poprzedniego dnia, a na Wall Street dominowała zieleń. Dow Jones zakończył dzień wzrostem o 408 pkt., czyli 1,24%, S&P500 wzrósł o 1,19%. Nasdaq Composite, który ucieka z rynku niedźwiedzia zyskał 1,28%.

Akcje w Azji podążają za Wall Street.

Na rynkach azjatyckich, panują dziś optymistyczne nastroje w ślad za wzrostami na Wall Street i w zazdrości za rozpędzoną giełdą w Japonii. Czy nie jest za późno, aby jeszcze wskoczyć do pociągu? Japońskie akcje przyniosły zyski przy znacznie mniejszej zmienności niż amerykańskie akcje technologiczne. Oznacza to, że nadal powinny wyglądać atrakcyjnie dla amerykańskich inwestorów. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,46%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,57%, a koreański KOSPI rośnie o 0,58%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,33%), Szanghaj (0,77%), Singapur (0,29%), Sensex (0,25%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,33%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejna sesja bez historii, pomimo że wszystkie indeksy zakończyły dzień pod kreską. Brak paliwa do wzrostów na głównych parkietach Europy i niepewny co do kierunku handel na Wall street zmusił warszawskich inwestorów do przemyślenia, czy aby na pewno jest to ten czas, aby atakować kolejne szczyty. Niemniej powodów do paniki nie ma, pomimo że pojawiły się sygnały techniczne do wygenerowania korekty. Pułap 1950 pkt. na WIG20 został w ubiegłym tygodniu zdobyty, ale nie został utrzymany, po dobrym początku, ponownie byki zostały zatrzymane na lokalnym oporze. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. W grze pozostaje zarówno scenariusz korekty, jak i kontynuacji marszu na północ. Z drugiej strony straszą techniczne przesłanki, że korekta jeszcze może wystąpić.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu będą dominować słabe nastroje, droga na tegoroczne szczyty może być utrudniona. Co prawda, byki walczą o trwałe utrzymanie wsparcia w strefie 1900 pkt., co widać w notowaniach WIG20fut, zatem wciąż jest szansa na dobicie do poziomu 2000 pkt. W alternatywnym scenariuszu, zejście poniżej 1900 pkt. będzie zapowiadać ruch w stronę 1850 i 1800 punktów.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 916 mln złotych. WIG stracił 0,16%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,81%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,76%, finiszując na poziomie 1948 pkt. mWIG40 stracił 0,43%, a sWIG80 spadł o 0,07%.

Korekta siły złotego.

Rajd złotego, który wyraźnie zyskał do głównych walut, wydaje się kończyć. Od piątku widać korektę w stosunku do dolara, a od wczoraj również do pozostałych walut rezerwowych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.05.2023.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,52.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,17.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,00.



