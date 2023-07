Czy USA grozi deflacja cen producentów? Jak wyglądają perspektywy dla spadku cen producentów?

C o, jeśli inflacja PPI przestanie rosnąć lub zacznie spadać?

Zmniejszenie inflacji CPI: jeśli producenci płacą mniej za surowce i inne koszty produkcji, mogą oni nie podnosić cen dla konsumentów, co może prowadzić do spowolnienia wzrostu CPI lub nawet do deflacji CPI.

Zmniejszenie zysków i inwestycji: jeśli ceny, które producenci otrzymują za swoje produkty, spadają, może to wpłynąć na ich zyski. Jeśli zyski spadają, firmy mogą zdecydować się na ograniczenie inwestycji co może prowadzić do spowolnienia gospodarki.

Ryzyko deflacji: jeśli PPI spada na tyle mocno, że prowadzi do deflacji (ogólnego spadku cen), może to stworzyć ryzyko spirali deflacyjnej, w której spadające ceny prowadzą do zmniejszenia wydatków, co z kolei prowadzi do dalszego spadku cen. Deflacja może być trudna do zwalczenia i może prowadzić do długotrwałego spowolnienia gospodarczego.