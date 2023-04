Czy to będzie wielki tydzień dla Big Tech?

Amazon, Google, Microsoft i Meta Platforms mają w tym tygodniu ogłosić swoje wyniki za pierwszy kwartał i mogą spowodować wahania głównych indeksów w USA.

Nie byłby to pierwszy raz, kiedy te firmy wpłynęły na szerszy rynek. Amazon, Alphabet, Microsoft i Meta wzrosły w tym roku między 18% a 70%, a ich łączna kapitalizacja rynkowa o około 5,1 biliona dolarów, co stanowi około 15% łącznej kapitalizacji rynkowej S&P 500. Akcje te mają ogromny wpływ na kierunek S&P 500, który w tym roku wzrósł o prawie 8%. Jako całość, Big Tech wyraźnie przyczynił się do znacznego wzrostu indeksu. Dla porównania Invesco S&P 500 Equal Weight Exchange-Traded Fund, który równo waży każdą akcję w indeksie, odnotował wzrost w tym roku na poziomie tylko 2,6%.

Nie tylko akcje Big Tech przykują uwagę akcjonariuszy, bowiem poza nimi, swoje wyniki zaprezentują inni giganci amerykańskiego biznesu tacy jak Coca-Cola, General Electric, General Motors, PepsiCo, McDonald's, Boeing, Chevron czy Intel i wiele innych znaczących Firm.

Inwestorzy będa też bacznie pzryglądać się danym z USA i Europy. Dane z USA publikowane w ostatnich dniach nie napawają optymizmem, a raport MFW wyraźnie wskazuje na globalny spadek wzrostu gospodarczego. W czwartek poznamy wstępny odczyt PKB za pierwszy kwartał. Piętek przyniesie decyzje Banku Japonii o wysokości stóp procentowych, poznamy wstępne odczyty inflacji z poszczególnych gospodarek strefy euro oraz wstępny odczyt PKB dla Eurolandu.

Piątkowa sesja na głównych giełdach Europy zakończyła się wzrostem wszystkich wiodących indeksó w poza IBEX35 (-0,37%). Handel przebiegał w nudnej atmosferze i dopiero końcówka dnia pozwoliła na zakończenie sesji na umiarkowanym plusie. Zysk FTSE100 o 0,15% trudno nazwać sukcesem. Pozostałe benchmarki wypadły już nieco lepiej. Dax i CAC40 wzrosły o odpowiednio 0,54% i 0,51%. Słabe dane napływające z amerykańskiej gospodarki nie pomagały inwestorom. Na Wall Street po dwóch z rzędu sesjach, gdzie indeksy zakończyły dzień w okolicach poprzedniego zamknięcia, piątkowy handel nie wniósł nic nowego w obraz rynku i ponownie zakończył się płasko. Dow Jones zyskał 22 pktt., czyli 0,07%, S&P500 wzrósł o 0,09% i nie utrzymał się powyżej pułapu 4150 pkt. Nasdaq Composite finiszował z zyskiem w wysokości 0,11%.

Na rynkach azjatyckich przeważa dziś czerwień w ślad za trzema z rzędu niemrawymi sesjami w USA. Inwestorzy będą zapewne wyczekiwać na wysyp wyników amerykańskich gigantów niemal ze wszystkich branż. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio zyskuje 0,17%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,04%, a koreański KOSPI spada o 0,83%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,63%), Szanghaj (-0,15%), Singapur (-0,19%), Sensex (0,02%). Indeks Asia Dow traci 0,28%.

Po sześciu z rzędu sesjach wzrostowych i jednej bez kierunku, czwartek znów zaskoczył bywalców na parkiecie przy Książęce. Warszawskie byki nie oglądając się na przecenę na globalnych giełdach wciąż parli na północ, jednak ostatnia sesja tygodnia wprowadziła wśród graczy niepewność, czy ten rajd potrwa dłużej, czy też zbliża się do końca. Kończąca tydzień sesja sprowadziła WIG20 w okolice kluczowego dla dalszych losów indeksu poziomu 1900 pkt. Na pewno jednym z czynników wspierających popyt był silny złoty. Skala wzrostów w ciągu ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych malkontentów. W piątek po niskim otwarciu, zarówno WIG jak i WIG20 przez cały dzień przebywały na czerwonym terytorium. Płaski handel w Europie i na Wall Street nie pomagał stronie popytowej.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street nie pojawią się negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Od strony technicznej, nie ma na razie żadnych przesłanek, by byki oddały pole bitwy stronie podażowej, ale powrót WIG20 do strefy 1900 pkt. może być zarówno testem rozbitego lokalnego oporu, jak i próbą sprowadzenia benchmarku na niższe poziomy. Zatem, czy już niebawem zobaczymu na liczniku poziom 2000 pkt. czy powrót w stronę 1800 pkt, okaże się podczas najbliższych kilku dni.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 901 mln złotych. WIG stracił 0,55%, tyle samo stracił indeks blue chipów. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,62%, finiszując na poziomie 1918 pkt. mWIG40 stracił 0,88%. sWIG80 spadł o 0,17%.

Złoty rozpoczyna tydzień od nieznacznego osłabienia do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,61.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,20.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 31,90.



