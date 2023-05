Czy piątek przyniesie uspokojenie na rozchwianym rynku akcji, surowców, obligacji i dolara?

Spadek inflacji CPI i PPI w Stanach Zjednoczonych teoretycznie powinien sprzyjać wzrostom na giełdach, jednak tak się nie dzieje.

Dow Jones zaliczył czwarta z rzędu sesję spadkową, a to sprawia, że amerykańskie blue chipy mogą zakończyć bieżący tydzień na sporym minusie. Powodów do paniki jak na razie nie ma. Dow utknął pomiędzy krótkoterminowym wsparciem na poziomie 32900 i oporem na 33800. Na tym tle zdecydowanie lepiej wypada S&P500 i Nasdaq 100.

Pod presją znalazły się surowce przemysłowe za sprawą umocnienia dolara amerykańskiego. CMC USD Indeks wzrósł drugi dzień z rzędu, podobnie jak DXY notowany na Wall Street. Cena ropy WTI i Brent spadła pomimo, że OPEC podał, iż spodziewa się całkowitego światowego zapotrzebowania na ropę na poziomie 101,9 mln baryłek dziennie w 2023 r., chociaż prognoza ta jest obarczona wieloma niepewnościami, w tym globalnym rozwojem gospodarczym i trwającymi napięciami geopolitycznymi. Ceny miedzi spadła do 370 USD za 100 funtów, a srebra do 24 USD za uncję. Umacniający się dolar sprowadził uncję złota do najniższego poziomu w tym tygodniu.

Dane o inflacji CPI i PPI wskazały na jej spadek, co przełożyło się na spadek rentowności obligacji rządowych. Inwestorzy przyjęli to z dużą ulgą, gdyż Fed będzie teraz mógł utrzymać stopę funduszy federalnych na obecnym poziomie, gdy część analityków widzi możliwość zakończenia ścieżki podwyżek stóp, a pod koniec roku spodziewają się pierwszej obniżki. Stopa funduszy federalnych znajduje się obecnie w wycenianym przez rynek docelowym przedziale od 5% do 5,25%, po podwyżce stóp procentowych banku centralnego o ćwierć punktu 3 maja.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach, po spadku dzień wcześniej wszystkich indeksów. Inwestorzy zwrócili uwagę na słowa Christine Lagarde, która stwierdziła, że EBC pozostanie na ścieżce podnoszenia stóp procentowych w celu zwalczania wysokiej inflacji. Zyskały CAC40 (0,28%) i IBEX35 (0,16%), Stoxx 600 nie zmienił wartości, a Dax, FTSE MIB i FTSE straciły odpowiednio 0,39; 0,61% i 0,14%. Na Wall Street Dow Jones nie miał uznania w oczach inwestorów, który zakończył dzień stratą 222 pkt., czyli 066%, S&P500 spadł o 0,17%. Nasdaq Composite finiszował z zyskiem w wysokości 0,18%.

Na rynkach azjatyckich silnie zyskuje Nikkei, a pozostałe giełdy notują umiarkowane spadki. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na przyszłe ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,87%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,08%, a koreański KOSPI spada o 0,22%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,13%), Szanghaj (-0,40%), Singapur (-0,82%), Sensex (-0,27%). Indeks Asia Dow zyskuje skromne 0,09%, głównie dzięki wzrostowi w Tokio.

Przy Książęcej przez cały tydzień z dnia na dzień panują odmienne nastroje. Po dwóch z rzędu dość nudnych sesjach na GPW, środa zakończyła się wzrostem wszystkich indeksów, by wczorajsza sesja upłynęła w czerwieni. W środę, dziesiąty z rzędu spadek inflacji w USA był idealnym pretekstem dla warszawskich byków, by rozprawić się z lokalnym oporem, jednak brak paliwa na wzrosty na głównych parkietach Europy i niepewny co do kierunku handel na Wall street przełożył się na warszawskich inwestorów, czy aby na pewno jest to ten czas, by atakować kolejne szczyty. Umocnienie dolara, spadki cen surowców oraz nijaka sesja na głównych parkietach Europy nie wspierały byków. Niemniej powodów do paniki nie ma, pomimo że pojawiły się sygnały techniczne do wygenerowania korekty. Pułap 1950 pkt. został w tym tygodniu zdobyty, ale nie został utrzymany, a wczorajszy dzień, zarówno WIG i WIG20 zakończyły w okolicach minimów dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. W grze pozostaje zarówno scenariusz korekty, jak i kontynuacji marszu na północ. Z drugiej strony straszą techniczne przesłanki, że korekta jeszcze może wystąpić.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu będą dominować słabe nastroje, droga na tegoroczne szczyty może być utrudniona. Co prawda, byki walczą o trwałe utrzymanie wsparcia w strefie 1900 pkt., co widać w notowaniach WIG20fut, zatem wciąż jest szansa na dobicie do poziomu 2000 pkt. W alternatywnym scenariuszu, zejście poniżej 1900 pkt. będzie zapowiadać ruch w stronę 1850 i 1800 punktów.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,11 mld złotych. WIG stracił 0,68%, a indeks blue chipów oddał z dorobku o 0,68%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0 62%, finiszując na poziomie 1933 pkt. mWIG40 spadł o 0,81%. sWIG80 stracił 0,54%.

Kończymy udany tydzień dla złotego, który wyraźnie zyskał do głównych walut, a dziś nieznacznie koryguje tygodniową aprecjację. Szansę na umocnienie PLN daje potencjalne odblokowanie pieniędzy z KPO i pod to w dłuższym horyzoncie czasowym mogą pozycjonować się najwięksi gracze.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,54.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 32,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.