Czy Netflix zaskoczy liczbą subskrybentów?

Netflix może być najważniejszym punktem sezonu publikacji wyników finansowych spółek ze Stanów Zjednoczonych w tym tygodniu (wraz z Teslą).

Krótko podsumujmy na początku jak wyglądają podstawowe parametry spółki przed wynikami za pierwszy kwartał 2023 r.:

P/E 34

Forward P/E 29,7

Kapitalizacja rynkowa 150,81 mld USD

Stopa zwrotu za ostatnie 6 miesięcy +47,23%

Stopa zwrotu za ostatni rok –0,73%

Implikowana zmienność do końca tygodnia z rynku opcji: 9%

Pogląd na I kwartał

Konsensus szacuje, że zysk Netflixa w pierwszym kwartale wyniesie 2,81 USD na akcję, co będzie oznaczało spadek o 20 proc. w porównaniu do 3,53 USD w 1 kwartale 2022 r. Sprzedaż ma wzrosnąć o 4% do 8,18 mld USD vs. 7,87 mld USD w Q1 2022.

Spadek kwartalnego wyniku Netflixa w ujęciu rocznym przypisuje się uruchomieniu usługi płatnego współdzielenia, która pozwoli płacącemu abonentowi dodać jednego "dodatkowego użytkownika" do swojego profilu. To wdrożenie zostało wydane, aby obniżyć wykorzystanie udostępniania hasła do wielu niepłacących członków z Netflix z nadzieją, że doda z powrotem do swoich zarobków i przychodów w dłuższej perspektywie.

Wzrost liczby abonentów

Pomimo możliwości rozminięcia się z oczekiwaniami EPS, biznes Netflixa może w dużej mierze rozwijać się dzięki wzrostowi liczby subskrybentów, ponieważ pokazuje to zdolność firmy do zatrzymania subskrybentów i rozwoju w przyszłości.

Wyniki Netflixa po raportach kwartalnych mogą w dużej mierze zależeć od wzrostu liczby subskrybentów. Jest to szczególnie prawdziwe w obliczu zwiększonej konkurencji ze strony Disneya (DIS), Comcast (CMCSA) i Apple (AAPL).

Ku uciesze inwestorów, prognozuje się, że Netflix dodał w I kwartale aż 3,71 mln subskrybentów. Jest to porównanie z utratą -200 tys. abonentów w tym samym okresie ubiegłego roku, co było pierwszą kwartalną stratą użytkowników platformy od ponad dekady. Nadal będąc liderem w przestrzeni streamingowej, Netflix ma mieć teraz około 234,71 mln abonentów, co oznacza wzrost o 1% w stosunku do ubiegłego kwartału i końca roku 2022.

Perspektywy

Oczekuje się, że w tym roku zyski Netflixa podskoczą o 12%, a w roku fiskalnym 2024 wzrosną o kolejne 26% i wyniosą 14,18 USD na akcję. W ciągu ostatnich 30 dni rewizje prognoz zaczęły się jednak zmniejszać. Prognozuje się, że w roku obrotowym 2023 sprzedaż wzrośnie o 8%, a w roku obrotowym 2024 wzrośnie o 11% do 38,06 mld USD. Spółka opublikuje wyniki 18 kwietnia po sesji giełdowej.



