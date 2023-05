Czy kupujący złoto mogą spać spokojnie?

Sygnał alarmowy na rynku złota

Od początku roku złoto podrożało o ponad 11 proc., aby w międzyczasie ustanowić nowy rekord cen w dolarze amerykańskim. Choć odbyło się to w godzinach nocnych przy niskiej płynności rynku, rekord padł w ubiegłym tygodniu. Czy jednak kupujący złoto mogą spać spokojnie, ponieważ sytuacja im sprzyja na każdym froncie? Otóż wydaje się, że nie do końca.

Jak wynika z raportu inwestorzy spekulacyjnie nastawieni do tego rynku mieli na początku maja pozycje długie przewyższające pozycje krótkie otwarte na poziomie 195567 kontraktów. Natomiast w 2020 r. przewaga pozycji długich nad krótkimi wynosiła aż 353 tys. Kontraktów. Oznacza to, że przez ostatnie 3 lata, mimo że cena złota pięła się w górę w marcu 2022 r. oraz obecnie, inwestorzy instytucjonalni nie zwiększali zaangażowania w złoto, a wręcz je ograniczali.

Może to stanowić pewien sygnał alarmowy dla złotych byków. Obecna hossa na złocie rozpoczęła się w 2015 r., a przyspieszyła w 2019 r., gdzie także mogliśmy zaobserwować dywergencję w pozycjonowaniu oraz cenie złoto. Inwestorzy w tamtym czasie byli bardzo sceptycznie nastawieni do wzrostów ceny metalu, a pozycje długie netto silnie spadały. 3-letnia rozbieżność w pozycjonowaniu oraz cenie złota pomogła w pewnym stopniu wykreować hossą, obecnie także mamy do czynienia z 3-letnią rozbieżnością, gdzie chętnych do kupna tak drugiego już złota zdaje się gwałtownie nie przybywać - przynajmniej na amerykańskim rynku terminowym.