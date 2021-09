Czy EBC zasygnalizuje zawężenie polityki?

Po przyzwoitym początku tygodnia, w ciągu ostatnich dwóch dni rynki europejskie przeszły gwałtowną zmianę nastrojów. DAX spadł do jednomiesięcznego minimum, a giełdy amerykańskie przeżyły lekki kryzys zaufania, chociaż dotychczas straty były skromne. Warto zauważyć, że część byczego sierpniowego sentymentu ustępuje teraz miejsca spekulacjom na temat tego, jak banki centralne mogą zmienić obecne programy wsparcia gospodarek, które znowu zaczynają wykazywać oznaki spowolnienia. Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się dość negatywnie w związku z wczorajszym niższym zamknięciem w USA i słabością rynków azjatyckich dzisiejszego ranka.

To prowadzi nas do dzisiejszego spotkania w sprawie stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie inwestorzy spekulują, czy EBC ogłosi rozpoczęcie ograniczania programu skupu aktywów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wydaje się to bardzo optymistyczne i nasuwa pytanie, czy EBC w ogóle może rozważać ograniczenie. Prawdą jest, że CPI wzrósł do 3% we wstępnych danych z sierpnia i osiągnął najwyższy poziom od dziesięciu lat, jednak bazowy CPI jest znacznie niższy i wynosi tylko 1,6%. Z pewnością narastają niepokoje związane z różnymi programami skupu aktywów, ale to nie jest nic nowego i choć jastrzębie z pewnością narobią hałasu, to jest mało prawdopodobne, aby podczas dzisiejszego spotkania podjęto jakieś znaczące decyzje, tym bardziej, że zbliżają się wybory w Niemczech. Co więcej prezes EBC, Christine Lagarde, dołożyła wszelkich starań w lipcu, aby przedstawić argumenty za zmianą mandatu, aby umożliwić bankowi centralnemu tolerowanie tymczasowego przekroczenia celu polityki inflacyjnej, aby zapobiec błędom politycznym, takim jak w 2008 i 2011 r. EBC miesięcznie skupuje obligacje o wartości 80 mld euro w ramach PEPP, który ma obowiązywać do końca marca 2022 roku, ale niektórzy sugerują, że możemy zobaczyć redukcję do 60 mld euro. Byłoby to ryzykowne posunięcie, biorąc pod uwagę wzrost rentowności, który widzieliśmy w tym tygodniu.

EURUSD – wczoraj znalazł wsparcie w okolicy 1,1800 i 50-dniowej MA. Zejście poniżej 1,1800 otworzy drogę do obszaru 1,1750 i minimów w pobliżu 1,1660. Opór utrzymuje się na poziomie 1,1910.

GBPUSD – odbił się od obszaru 1,3725, ale musi się utrzymać powyżej 1,3780, aby zasygnalizować powrót do 1,3900 i szczytów z zeszłego tygodnia.

EURGBP – wycofanie poniżej 0,8550 będzie sygnalizować powrót do 0,8520, a utrzymanie ponad 0,8610 daje szansę na osiągnięcie 0,8640.

USDJPY – wciąż walczy poniżej 110,50, ciągle możliwy jest ruch do 111,00. Spadek poniżej 110,00 będzie informować o potencjalnym sprawdzeniu 109,10.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 35 punktów niżej, na poziomie 7060.

DAX – oczekuje się otwarcia 40 punktów niżej, na poziomie 15570.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów niżej, poziomie 6649.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.