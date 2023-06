Czego spodziewać się po NFP.

Ekonomiści spodziewają się, że gospodarka USA dodała w maju 192 tys. miejsc pracy, tak przynajmniej wynika z prognoz, co oznacza spadek w porównaniu z kwietniowym wzrostem 253 tys. miejsc. Poprzedni raport został mocno zrewidowany w dół. Czy tak będzi i tym razem? Ekonomiści spodziewają się również nieznacznego wzrostu stopy bezrobocia do 3,5% z 3,4% w kwietniu. Dane z amerykańskiego rynku pracy, które napływały od początku tygodnia, pokazały, że wciąż jest silny. Liczba wolnych miejsc pracy nieoczekiwanie wzrosła osiągając w kwietniu 10,10 mln. To odbicie od prawie dwuletniego minimum z poprzedniego miesiąca, wynoszącego 9,745 mln, co potencjalnie może utorować drogę do dodatkowych podwyżek stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach. Wczorajszy odczyt ADP, będący niejako forpocztą payrollsów, wskazał na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 232 tys. przy oczekiwanym spadku z 291 tys. do 170 tys. Odczyt ten pozostał w sprzeczności z raportem Challengera, który wskazywał na większą liczbę zwolnień.

Spodziewana duża zmienność na rynku ropy.

Już od wczoraj widać sporo zamieszania na kontraktach na ropę. Z jednej strony inwestorzy biorą pod uwagę słabsze dane gospodarcze z Chin, największego importera surowca, co sugeruje, że tamtejsza gospodarka rozwija się w znacznie wolniejszym tempie po odejściu od polityki zero covid. Z drugiej zaś inwestorzy będą z uwagą wyczekiwać na niedzielne spotkanie OPEC+ i decyzje kartelu o poziomach wydobycia. Tygodniowe zapasy ropy w USA wzrosły o 4,49 mln baryłek po spadku o 12,45 mln tydzień temu.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 02.06.2023.

Nastroje na giełdach zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Rodzi się pytanie, skąd taka huśtawka nastrojów. Wypowiedzi bankierów z Fed dały jasny przekaz, że na czerwcowym posiedzeniu Komitet pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, dając sobie czas by ocenić wpływ obecnej polityki na gospodarkę i poczekać na napływające dane. Nie bez znaczenia jest też nadchodzący termin wygasania czerwcowych kontraktów. Wzrosty rozpoczęte w marcu dały sporo zarobić tym, którzy otwierali długie pozycje na kontraktach, a teraz usilnie bronią swoich sporych zysków. Po środowej wyprzedaży na głównych parkietach Europy, wczorajsza sesja zakończyła się solidnymi wzrostami. FTSE MIB zyskał 2,01%, IBEX 35 i Dax wzrosły o 1,3% i 1,21%. O blisko 0,6% zyskały FTSE100 i CAC40

Podobnie było za oceanem. Od samego startu notowań benchmarki zyskiwały na wartości. Dow Jones zyskał 150 punktów, czyli 0,47%. S&P500 wzrósł o 0,99%, powracając powyżej pułapu 4200 pkt. Nasdaq Composite, który ucieka z rynku niedźwiedzia zyskał 1,28%.

W Azji powiało optymizmem.

Na rynkach azjatyckich czerwiec rozpoczyna się wzrostami na zdecydowanej większości giełd. Zyskują w ślad za wzrostami w Europie i na Wall Street. Inwestorów mogły uspokoić wczorajsze wystąpienia dwóch bankierów z Fed, którzy powiedzieli, że na czerwcowym posiedzeniu FOMC skłaniają się do przerwy z zacieśnianiu polityki monetarnej. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,04%, a australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,36%, południowokoreański KOSPI rośnie o 1,03%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (3,7%), Szanghaj (0,75%), Singapur (0,24%), Sensex (-0,03%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,92%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po fatalnej pierwszej sesji miesiąca, na parkiet przy Książęcej powrócił popyt. Już samo otwarcie zapowiadało determinację byków w zatrzymaniu spadków na WIG20, który dotarł w okolice 1900 pkt. Można przyjąć założenie, że byki bronią solidnych zysków wypracowanych na wygasającej za kilka dni serii czerwcowych kontraktów i dopiero po ich wygaśnięciu zobaczymy albo dalszy marsz na północ albo sporych rozmiarów korektę.

Z technicznego punktu widzenia, długi górny cień, który pojawił się na miesięcznym wykresie WIG20fut, musi niepokoić. Po tym, jak WIG20fut w ubiegłym tygodniu dotarł powyżej poziomu 2000 pkt., można było spodziewać się lekkiej korekty, ale nie wyprzedaży, gdzie benchmark do wsparcia na 1900 pkt. Wczorajsza sesja na GPW od samego początku przebiegała pod dyktando kupujących. Wraz z upływem czasu, benchmarki wspinały się na coraz to wyższe poziomy. Zatem można postawić ostrożną tezę, że do zbliżającej się za kilka dni sesji, gdzie na Książęcej władzę przejmą Trzy Wiedźmy, inwestorzy posiadający długie pozycje będą bronić swoich racji.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 937 mln złotych. WIG zyskał 2,17%, a indeks blue chipów dodał z dorobku 2,73%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 2,73%, finiszując na poziomie 1957 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,34%. sWIG80 wzró sł o 0,34%.

Stabilizacja kursu złotego rozwija się.

Od połowy maja złoty pozostaje pod presją do głównych walut, co może oznaczać korektę ostatniej fali umacniającej walutę, jednak od wczoraj PLN odrabia straty.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,25.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,51.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,19.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,10.



