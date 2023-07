Czas na kryptowalutowe lato? Sprawa Ripple tworzy precedens dla altów. Dominacja bitcoina spada

Sprawa Ripple Labs może tworzyć precedens dla całego świata kryptowalut, ponieważ ponad 2 lata temu SEC nazwał XRP papierem wartościowym, podobnie jak ostatnio, przy pozwie Coinbase, nazwał dziesiątki altcoinów. Było to na początku czerwca, co przełożyło się na silny spadek cen tokenów, które od wczoraj zdają się zyskiwać.

Precedens Ripple i ulga dla altcoinów

Może to oznaczać, że po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uznała około 61 kryptowalut za papiery wartościowe. Wśród nich są m.in. BNB Coin (BNB), Binance USD (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS) i COTI (COTI), zagrożenie co do nich minie. Skoto Ripple Labs wygrało sprawę sądową, otwiera to drogę do tego, aby nadmienone kryptowaluty również przestały być uważane za papiery wartościowe i zdanie SEC w tym temacie się nie liczy.