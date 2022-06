Czas na korektę na rynku akcji?

P o burzliwym tygodniu i spokojnym poniedziałku spowodowanym nieobecnością inwestorów z USA, aktywność graczy i zmienność powinna wrócić do normy.

Pierwsza sesja tygodnia przyniosła nieśmiałe odbicie na europejskich giełdach. Wszystkie główne parkiety zakończyły dzień wzrostami, a to może być forpoczta rozpoczęcia korekty ostatniej bardzo dynamicznej wyprzedaży. Co prawda ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż zagrażają giełdom, jednak może to być czas realizacji dużych zysków z krótkich pozycji. Giełdy w Londynie i Madrycie zyskały odpowiednio 1,50% i 1,72%. Frankfurt, Mediolan i Amsterdam zyskały średnio 1%. Francuska giełda radziła sobie najgorzej ze względu na wynik wyborów parlamentarnych, jednak i tak zyskała 0,64%. Za oceanem, po dniu wolnym, również widoczne jest zatrzymanie fali wyprzedaży. Kontrakty na amerykańskie indeksy zyskują ponad 1,5%. Jedynie Dow Jones powraca powyżej bariery 30000 pkt., S&P500 ma ochotę uciec z rynku niedźwiedzia. Dobrze radzą sobie będące pod presją Nasdaq Composite i Russell 2000.

Ucieczka kapitału w stronę amerykańskich obligacji jest aż nadto widoczna. Inwestorzy z Main Street biją rekordy w pogoni za amerykańskimi obligacjami rządowymi. Rosnące stopy procentowe i spadające ceny akcji spowodowały gwałtowny wzrost gotówki w funduszach skierowanych na obligacje skarbowe USA, a także szaleństwo popytu na obligacje indeksowane inflacją. Zwabieni wyższymi stopami procentowymi i wystraszeni zawirowaniami na akcjach inwestorzy, gremialnie wpłacają pieniądze na fundusze inwestycyjne i giełdowe, które koncentrują się na kupowaniu amerykańskich obligacji skarbowych. Oznacza to największy napływ gotówki od 30 lat. Nic więc dziwnego, że rentowności obligacji rządu USA utrzymują się na wysokich poziomach W piątek na zamknięciu trzydziestolatki osiągnęły rentowność 3,339%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu na poziomie 3,285%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,236%.

Rynki azjatyckie rosną dziś w ślad za chwilową poprawą nastrojów w Europie i rosnącymi kontraktami na jankeskie indeksy. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Inwestorzy próbują ocenić wpływ decyzji banków centralnych na wycenę ryzykownych aktywów, na ile agresywnie będą podnosić stopy procentowe w celu zahamowanie inflacji i na ile spowoduje to spowolnienie globalnej gospodarki. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 2,32%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,50%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 1,01%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,43%), Szanghaj (0,18), Singapur (0,69%), Nowa Zelandia (0,84%), Indonezja (0,58%). Indeks Azja Dow rośnie o 1,96%.

Jak to zwykle bywa pod nieobecność graczy z Wall Street, wczorajszy handel przebiegał w sennej atmosferze przy mizernym obrocie, który na szerokim rynku wyniósł raptem 654 mln złotych.

Niemniej wczorajsza sesja mogą wlać nieco optymizmu i dać impuls na następne dni do działania warszawskim bykom. Światowe giełdy próbują złapać oddech po fali wyprzedaży i jeśli gracze znad Wisły wykorzystają chwilową poprawę nastrojów, jest szansa na przerwanie ostatniego impulsu spadkowego. Jeżeli faktycznie obawy globalnych graczy odejdą na chwilę w zapomnienie, może to przełoży się na inwestorów nad Wisłą, a zatem można spodziewać się wyhamowania spadków rodzimych benchmarków. Wszystko wskazuje na to, że szanse dla powstania korekty ostatniej fali powróciły, jednak w perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji. Zarówno WIG, jak i WIG20, po dobrym otwarciu, do końca dnia utrzymały się nad kreską. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 0,06%, meldując się na poziomie 1679 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na plusie, zyskując odpowiednio 0,59% i 0,19%. Jedynie maluchy rozczarowały, sWIG80 stracił 0,28%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP oraz perspektywa stagflacji w najbardziej rozwiniętych gospodarkach.

Po osłabieniu złotego w ubiegłym tygodniu kurs rodzimej waluty zaczął tydzień od odrabiania strat.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,41.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,64.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,41.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 30,60.



