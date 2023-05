Branża spożywcza zawsze była uważana za bastion stabilności, gdzie sprzedaż nie jest uzależniona od zmian warunków ekonomicznych czy postępu technologicznego. Czy teraz gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją i rewolucją w dziedzinie sztucznej inteligencji, ten pogląd jest nadal aktualny?

Mimo że niektóre sklepy spożywcze zmagają się z rosnącymi kosztami pracy i nieprzewidywalnością zarządzania zapasami, inne odnotowują bezprecedensowy wzrost dzięki mądrym decyzjom o wprowadzaniu innowacji i dostosowywaniu się do bazy klientów.

W tym artykule zagłębimy się w obecny stan kursów akcji sklepów spożywczych i przeanalizujemy kluczowych graczy i trendy na tym szybko zmieniającym się rynku przed raportami o wynikach gigantycznych krajowych sieci spożywczych, takich jak Walmart i Costco czy Target.

Dlaczego inwestorzy inwestują w akcje sklepów spożywczych?

Najlepszą rzeczą w sektorach defensywnych, takich jak "consumer staples", jest to, że są to inwestycje prawdopodobnie na każdą sytuację. Niezależnie od tego, czy jest to rynek niedźwiedzia czy byka, istnieje stały popyt na towary i usługi, które dostarczają sieci sklepów spożywczych, ponieważ żywność jest podstawową potrzebą. Chociaż niektórzy krytycy mogą opisywać tego typu biznesy jako niskomarżowe, najlepsze sieci sklepów spożywczych, takie jak Walmart, Costco i Target, wykazują niską zmienność i stałe strumienie przychodów, które pozwalają inwestorom przetrwać każdą burzę. Aby nie stracić udziału w rynku na rzecz konkurencji, te wielkie sieci spożywcze nie spoczywają na laurach i aktywnie wprowadzają innowacje, dzięki którym są o krok przed konkurencją.

Od rozwijania własnych platform e-commerce po oferowanie opcji dostaw do domu, te sieci spożywcze pokazują swoją zdolność do adaptacji do zmian w zachowaniach konsumentów i warunkach ekonomicznych.

Tym, co sprawia, że inwestorzy defensywni wracają, jest atrakcyjna struktura kapitałowa, stałe zyski z dywidendy i nacisk na innowacje. Stanowi to atrakcyjną okazję inwestycyjną dla inwestorów poszukujących stałych i pewnych zwrotów.

Jakie są zagrożenia związane z inwestowaniem w akcje sklepów spożywczych?

Chociaż są to miejsca, w których można zaopatrzyć się w artykuły pierwszej potrzeby, nie oznacza to, że akcje sklepów spożywczych są odporne na takie czynniki jak inflacja i zakłócenia w łańcuchu dostaw. Zazwyczaj duże sieci spożywcze polegają na swojej przewadze cenowej, aby przenieść ciężar wyższych kosztów sprzedawanych towarów na konsumentów. Niestety, ich niskie marże netto mogą się szybko rozproszyć, jeśli zostaną zmuszone do wzięcia na siebie tego ciężaru droższych towarów. Było to ostatnio widoczne podczas pandemii, kiedy to zapasy i wąskie gardło łańcucha dostaw mocno obciążyły bilanse branży spożywczej.

Innym ryzykiem, o którym warto wspomnieć, jest duże uzależnienie od istniejących pracowników. Pracownicy są siłą napędową sieci sklepów spożywczych i odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynnego przebiegu codziennych operacji, począwszy od zaopatrywania półek po zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta. Gdyby doszło do nagłego strajku lub wzrostu presji płacowej, mogłoby to doprowadzić do ogromnych strat dla sklepu spożywczego, ponieważ i tak już niskie marże są zagrożone dodatkowymi kosztami i obniżonymi poziomami zysku.

Największe publicznie notowane akcje sklepów spożywczych w USA

Walmart (NYSE: WMT) - Niezrównana skala

Założony w 1962 roku Walmart jest jedną z największych sieci spożywczych na świecie, obecną w prawie każdym kraju i posiadającą wciąż rosnący udział w rynku. Firma osiągnęła ogromny sukces dzięki połączeniu zarządzania łańcuchem dostaw, doskonałości operacyjnej i wykorzystaniu technologii do optymalizacji sprzedaży i doświadczeń klientów. Podczas gdy tradycyjne sieci spożywcze mogą być oporne na zmianę starych systemów, Walmart w pełni wykorzystał technologię i nawiązał współpracę z liderami technologicznymi, takimi jak Microsoft i Google, aby wykorzystać ich rozwiązania technologiczne. Pomogło to w optymalizacji wydajności operacyjnej i obsługi klienta.

CFD na akcje Walmart. Platforma NextGeneration CMC Markets

Dzięki rozwinięciu rozległej sieci dostawców i dystrybutorów oraz wdrożeniu rygorystycznych standardów kontroli jakości wszystkich produktów sprzedawanych w sklepach, Walmart może przekazać istniejące oszczędności swoim klientom i zaoferować konkurencyjne ceny, jednocześnie zapewniając zdrową marżę zysku na poziomie około 3%.

Dodając do tego zautomatyzowane magazyny i zaawansowane systemy śledzenia zapasów, otrzymujemy hiperwydajną sieć sklepów spożywczych, która jest dobrze przygotowana do przetrwania wszelkich zawirowań makroekonomicznych. Chociaż ograniczenia łańcucha dostaw związane z pandemią początkowo spowodowały obawy o marże, Walmart był w stanie szybko dostosować się do problemów związanych z wąskim gardłem i obrócić firmę w ciągu roku, ponieważ akcje WMT są zaledwie 5% od rekordów wszech czasów.

Costco (NASDAQ: COST) - członkostwo i hot-dogi

Costco jest drugim co do wielkości sprzedawcą detalicznym na świecie, który cieszy się reputacją oferującego niezmiennie niskie ceny, wysokiej jakości towary i doskonałą obsługę klienta. Chociaż model biznesowy Costco obejmuje cienkie jak brzytwa marże i utrzymanie atrakcyjnej strategii cenowej, podobnie jak w przypadku pozostałych konkurencyjnych sklepów spożywczych, wyróżnia się on na dwa sposoby, a mianowicie sprzedażą hurtową i renomowanymi klubami magazynowymi opartymi na członkostwie. Sklepy firmy są zaprojektowane jako proste, z wysokimi sufitami, betonowymi podłogami i dużymi otwartymi przestrzeniami, aby pomieścić produkty masowe.

CFD na akcje Costco. Platforma NextGeneration CMC Markets

Dzięki pobieraniu rocznej opłaty członkowskiej klienci Costco mają dostęp do ekskluzywnych rabatów i ofert. Model członkostwa tworzy również poczucie ekskluzywności i lojalności wśród członków, którzy czują się zmuszeni do robienia zakupów w Costco w celu zaspokojenia swoich codziennych potrzeb, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z członkostwa. Co więcej, strategia zakupów hurtowych w Costco pozwala firmie negocjować niższe ceny od dostawców, co umożliwia oferowanie klientom przestępczo niskich cen przy jednoczesnym utrzymaniu zysku.

Co ciekawe, podczas gdy zwykle widzimy, że sklepy spożywcze idą na całość, jeśli chodzi o cięcie kosztów, aby zmaksymalizować efektywność cenową, Costco robi rzeczy nieco inaczej w postaci swojego hot-doga i napoju za 1,50 USD. Chociaż pojawiły się naciski inflacyjne, aby podnieść cenę tego ulubionego przez tłumy zestawu żywności i napojów, dyrektor finansowy Richard Galanti odrzucił te naciski i zapewnił klientów, że Costco planuje utrzymać tę ofertę w przystępnej cenie na zawsze.

To właśnie to zaangażowanie w uspokajanie członków wraz z wysoce dochodowym modelem biznesowym sprawiło, że Costco jest tak popularną opcją akcji sklepów spożywczych wśród inwestorów chcących zainwestować w ten sektor.

Target (NYSE: TGT) – Strategiczne Podejście do Klientów

Supermarkety Target były w stanie utrzymać swoją popularność wśród innych czołowych sieci sklepów spożywczych poprzez wdrożenie strategicznego podejścia, które przemawia do klientów.

Sklep jest w stanie prosperować w konkurencyjnym przemyśle spożywczym, oferując szeroką gamę wysokiej jakości produktów, od odzieży i artykułów gospodarstwa domowego po elektronikę i zabawki. Dzięki konkurencyjnym cenom i dodatkowym usługom, takim jak dostawa bezdotykowa, dostawa tego samego dnia i skupienie się na jakości zakupów online za pośrednictwem strony internetowej e-commerce, Target skutecznie oferuje klientom kompleksową obsługę, która wykracza poza konwencjonalne wizyty w dużych sklepach detalicznych.

CFD na akcje Target. Platforma NextGeneration CMC Markets

Pod względem rentowności Target jest również dobrze przygotowany do przetrwania burzy, ponieważ konsekwentnie generuje silny wzrost zysków, mimo że jest ułamkiem kapitalizacji rynkowej Walmartu i Costco. Można to przypisać agresywnym działaniom firmy w zakresie cięcia kosztów, które pozwoliły na zmniejszenie wydatków przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych standardów obsługi klienta poprzez inwestycje w zaawansowane technologie, takie jak automatyzacja centrów sortowania i sztuczna inteligencja. W wyniku tego agresywnego cięcia kosztów i wysiłków zmierzających do maksymalizacji wydajności, Target był w stanie cieszyć się silnym i odpornym poziomem rentowności, który korzysta z obecnego środowiska inflacyjnego.

Podsumowanie

Podsumowując, inwestowanie w akcje sklepów spożywczych takich jak Walmart, Costco i Target przed ich wynikami może mieć swoje zalety. Obejmują one stabilność, stały popyt ze strony mas i atrakcyjne zyski z dywidendy. Należy jednak zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestowaniem w tej branży, takiego jak nieoczekiwane czynniki makroekonomiczne, takie jak inflacja, stopa bezrobocia i zachowania konsumentów, zakłócenia w łańcuchu dostaw, presja płacowa i spory pracownicze, a także zwracać uwagę na kluczowe czynniki, takie jak potencjał wzrostu przychodów, efektywność zarządzania i gotowość spółki do wprowadzania innowacji. W pełni rozumiejąc potencjalne ryzyko i korzyści związane z branżą, dobrze poinformowany inwestor może wykorzystać stabilność branży sklepów spożywczych i niezawodne zyski, minimalizując jednocześnie potencjalne minusy.

Walmart:

P/E: 35,6, forward P/E: 24,7

Prognozy sprzedaży na FY2024: 628,45 mld USD

Prognoza EPS na FY2024: 6,14

Kapitalizacja: 409,67 mld USD

Publikacja wyników: 18.05.2023 przed sesją

Costco:

P/E: 36,9, forward P/E: 33,5

Prognozy sprzedaży na FY2024: 242,56 mld USD

Prognoza EPS na FY2024: 14,42

Kapitalizacja: 222,65 mld USD

Publikacja wyników: 25.05.2023

Target:

P/E: 26,9, forward P/E: 19

Prognozy sprzedaży na FY2024: 111,24 mld USD

Prognoza EPS na FY2024: 8,47

Kapitalizacja: 74,11 mld USD

Publikacja wyników: 17.05.2023 przed sesją



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.