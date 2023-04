Co dalej z dolarem? Beżowa Księga, wystąpienia prezesów Fed oraz raporty IBM i Tesli w centrum uwagi

Indeks dolara ustabilizował się w środę nieco poniżej poziomu 102, gdy handlowcy ponownie ocenili perspektywy polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

W ostatnim komentarzu prezes Fed z St. Louis, James Bullard, powiedział Reutersowi, że opowiada się za wyższą stopą końcową w przedziale od 5,50% do 5,75%, aby stłumić uporczywą inflację. Tymczasem prezes Fed z Atlanty, Raphael Bostic, powiedział CNBC, że widzi jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, zanim bank centralny będzie mógł zrobić przerwę, by ocenić wpływ polityki Fed na gospodarkę. Rynki wyceniają obecnie 86% szans, że Fed podniesie stopę funduszy federalnych o ćwierć punktu w maju. Inwestorzy czekają teraz na „beżową księgę” warunków gospodarczych Fed, a także na wystąpienia prezesa Fed z Chicago, Austana Goolsbee i prezesa Fed z Nowego Jorku, Johna Williamsa.

Po dobrych kwartalnych wynikach pięciu największych amerykańskich banków, dziś przed sesją, Morgan Stanley przedstawi swój kwartalny raport. Jednak to wyniki małych i regionalnych banków będą przykuwać uwagę inwestorów. Również dziś US Bancorp pochwali się wynikami. Inwestorzy z uwagą przyjrzą się wynikom IBM i Tesli. Obie firmy przedstawią wyniki kwartalne po zamknięciu handlu na Wall Street.

Po sesji, Netflix poinformował, że pozyskał w pierwszym kwartale 1,75 miliona subskrybentów i zakończył okres z 232,5 milionami klientów, co oznacza znacznie wolniejsze tempo wzrostu niż przed pandemią i w jej trakcie. Po utracie abonentów po raz pierwszy od dekady rok temu, firma podjęła szereg kroków w celu poszerzenia bazy klientów. Firma do końca czerwca wprowadzi nowe ograniczenia udostępniania haseł na szerszą skalę i ogłosiła, że wkrótce zakończy działalność związaną z pocztą DVD, na której firma została zbudowana.

Wczorajsza sesja na głównych giełdach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich wiodących indeksów. CAC40 (0,47%) wciąż ma apetyt na bicie kolejnych historycznych rekordów. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,38% (FTSE 100) do 0,69% (FTSE MIB). Za to w USA nie było już tak optymistycznie, a indeksy zakończyły dzień w okolicach poprzedniego zamknięcia. Dow Jones stracił 10 pkt., czyli 0,03%, S&P500 wzrósł o 0,09% i utrzymał się powyżej pułapu 4150 pkt. Nasdaq Composite finiszował ze stratą w wysokości 0,04%.

Na rynkach azjatyckich dziś przeważa czerwień pod presja obaw, że Fed może podnieść stopy procentowe wyżej niż przewidywano. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio traci 0,27%, australijski S&P/ASX 200 pozostaje bez kierunku, a koreański KOSPI rośnie o 0,32%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,64%), Szanghaj (-0,18%), Singapur (0,32%), Sensex (-0,13%). Indeks Asia Dow traci 0,42%.

Na parkiecie przy Książęcej nic nowego. Po niemrawej poniedziałkowej sesji, wczorajszy dzień wypadł okazale. Zarówno WIG, jak i WIG20 radziły sobie znacznie lepiej niż ich odpowiedniki na głównych globalnych parkietach. Za nami szósta z rzędu sesja wzrostowa i co najważniejsze, po domknięciu luki bessy z 10 marca kolejny ważny poziom tj. 1900 pkt. został zdobyty. WIG20Fut przebił go przebił. Skala wzrostów w ciągu ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych pesymistów. Sam początek handlu nie zapowiadał dynamicznej akcji popytowej. Przez godzinę indeks blue chipów snuł się wokół zera. Od tego momentu kupujący przystąpili do działania i już w południe WIG20 osiągnął dzienne maksimum na poziomie 1911 pkt. Do końca notowań byki broniły zdobyczy kończąc dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street nie pojawią się negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Od strony technicznej, nie ma na razie żadnych przesłanek, by byki oddały pole bitwy stronie podażowej. W gronie blue chipów tylko 3 spółki zakończyły dzień na niewielkim minusie.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld złotych. WIG zyskał 1,36%, a indeks blue chipów wzrósł o 1,88%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 2,02%, finiszując na poziomie 1920 pkt. Dobrze wypadły średnie spółki - mWIG40 zyskał 0,49%. Nie popisały się jedynie najmniejsze firmy. sWIG80 spadł o 0,32%.

Od poniedziałku złoty jest stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,63.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,22 i próbuje utrzymać się powyżej wsparcia.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 31,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.