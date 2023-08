Lipcowe dane o inflacji producenckiej i konsumenckiej w Państwie Środka znów pokazały, że gospodarka nie może złapać oddechu po odejściu od polityki zero covid. Chiński indeks cen konsumpcyjnych spadł w lipcu do -0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, po tym, jak w czerwcu wyniósł 0%. Indeks cen dóbr produkcyjnych PPI, od listopada ubiegłego roku wskazuje na deflację. Ceny producenta spadły do -4,4%, więcej niż oczekiwany spadek w -4,1%, ale mniejszy niż -5,4% w czerwcu.

Na rynku surowców przemysłowych, dziś rano spadek cen został wyhamowany. Miedź zyskuje 0,38%, cena srebra wzrosła o 0,58%, rosną też ceny platyny i palladu średnio o 0,45%. Niemniej cena palladu znajduje się w silnym trendzie spadkowym i jest najniżej od 2018 roku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.08.2023

Kontrakty terminowe na ropę WTI ustabilizowały się dziś na poziomie około 83 USD za baryłkę, oscylując blisko czteromiesięcznych maksimów. Ostatnie cięcia dostaw z OPEC+ wsparły ceny ropy. Traderzy czekają na kluczowe prognozy rynkowe i raporty o zapasach w USA, które IEA i OPEC opublikują w tym tygodniu.

Fatalne dane o handlu zagranicznym Chin przełożyły się na wyprzedaż na rynku akcji

Wtorek przyniósł tylko złe wiadomości dla rynków akcyjnych. Po fatalnym minionym tygodniu na większości głównych rynkach akcyjnych, wtorkowy handel na globalnych giełdach przebiegał w kiepskich nastrojach. Swoje trzy grosze dołożyła agencja Moody’s obniżając ratingi 10 średnich i małych amerykańskich banków. Decyzja rządu Włoch do obciążenia banków ekstra podatkiem dopełniła dzieła zniszczenia.

Po spadkach od początku sierpnia, wczorajsza sesja zakończyła się przeceną wszystkich indeksów. Na niewielkim minusie finiszowały: Londyn (-0,36%) i Stoxx 600 (-0,23%). Najwięcej ucierpiał Dax (-1,10%) i FTSE MIB (-2,12%).

Również za oceanem za oceanem wszystkie główne amerykańskie indeksy zameldowały się pod kreską, chociaż po niskim otwarciu udało się odrobić znaczna część strat. Dow stracił 0,45%, S&P 500 spadł o 0,42%, a Nasdaq Composite stracił 0,79%.

Giełdy w Azji w większości tracą

Rynki w azjatyckie w większości tracą w ślad za spadkami w Europie i na Wall Street. Wczorajsze dane o handlu zagranicznym Chin i dzisiejsze wskazujące, że druga gospodarka świata znalazła się w deflacji pogrążają giełdę w Hongkongu. Giełda w Tokio traci 0,50%, australijski S&P/ASX 200 rośnie o 0,15%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 1,11%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,06%), Szanghaj (-0,36%) Singapur (0,12%), Sensex (-0,40%). Indeks Asia Dow traci 0,44%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po tygodniu kiepskich nastrojów nad Wisłą, piątek przyniósł zdecydowane odbicie, Które okazało się falstartem byków. Poniedziałkowy handel wymazał całość piątkowego zysku, a wczorajsze słabe nastroje na globalnych parkietach dołożyły swoje przy wciąż niskiej aktywności inwestorów. Indeksy po otwarciu luką spadkową kontynuowały marsz na południe. Jedyną dobrą wiadomością jest to, że WIG20fut utrzymał się nieco powyżej okrągłego poziomu 2100 pkt. Martwi fakt, że niewielkie obroty wskazują na niechęć inwestorów do kupowania akcji.

Obró t na szerokim rynku wyniósł 995 mln zł. WIG stracił 1,55%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 1,80%. WIG20fut zamknął się na poziomie 2106 pkt. tracąc 1,17%. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,98%, a sWIG80 zamknął się 0,82% niżej.

Złoty pozostaje w szerokim trendzie bocznym do walut rezerwowych z tendencją do osłabienia

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,19.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,07.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,20.



