Ceny zbóż oraz paliw mogą popsuć dezinflacyjny optymizm. Pszenica drożeje

Ceny pszenicy ponownie zwracają na siebie uwagę ze względu na działania Rosji, która wycofała się z umowy inicjatywy Black Sea Grain. Pszenica podrożała do 732 USD, czyli najwyższego poziomu od prawie miesiąca. Ostatnie dni to łączny wzrost cen o około 20%. Jeśli natomiast szczyt sprzed miesiąca zostałby pokonany, to cena pszenicy może wzrosnąć do poziomów niewidzianych od lutego 2023 r. Jak zatem ceny pszenicy mogą się zmienić w ujęciu rocznym za lipiec 2023 r?

Spadek cen pszenicy r/r wyhamuje

Za maj 2023 r. cena pszenicy w relacji do maja 2022 spadła o 45%, sprzyjając procesom deflacyjnym w cenach żywności. W czerwcu spadek cen kontraktów r/r wyniósł 26%, a na tę chwilę za lipiec spadek cen wynosi już tylko 7% w ujęciu rocznym. Jeśli jednak wzrost cen pszenicy się utrzyma, to w ujęciu rocznym spadku możemy nie zobaczyć.

Indeks FAO może wzrosnąć m/m

W czerwcu światowy indeks cen żywności FAO wyniósł 122,3 pkt., co było najniższym odczytem od kwietnia 2021 r. Zatem w ujęciu rocznym indeks FAO spadł w czerwcu o niemal 21%. Jednak było to spowodowane dużym efektem bazy, gdyż w lipcu 2022 r. indeks żywności spadł o ponad 9% m/m. Oznacza to, że odczyt za lipiec 2023 r. może być powyżej czerwcowej publikacji, a przez silny spadek cen w lipcu rok temu do czerwca ubiegłego roku, łącznie indeks cen żywności FAO może złagodzić swój spadek do około 10-11%. W rezultacie może to wyhamować i złagodzić proces dezinflacyjny panujący na świecie.

Ceny benzyny w USA rosną

Kolejnym elementem wypłaszczającym trend dezinflacyjny w inflacji CPI mogą być ceny benzyny w USA. Obecnie cena benzyny wzrosła do poziomów nieobserwowanych od lipca 2022 r. Wracając do czerwca 2023 i porównania z czerwcem 2022 r. widzieliśmy 28% spadek cen benzyny. Obecnie jednak, spadek za lipiec 2023 r. r/r może wynieść już tylko 14%. Z kolei za sierpień dane mogą pokazać nawet wzrost w ujęciu rocznym, a więc z deflacji przejście do inflacji cen paliw.

Dezinflac ja w odwrocie?

Ponownie rosnące ceny żywności oraz rosnące ceny paliw mogą spowodować, że procesy deflacyjne wkrótce wyhamują i hamowanie to w cenach żywności i energii może potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Z innych produktów rolnych, których ceny w ujęciu rocznym poszybowały warto zaznaczyć ceny kakao, które wzrosły o ponad 45%, ceny cukru, które podrożały o 30% czy soi drożejącej o 6%.

Według modelu Cleveland Fed w USA inflacja w lipcu może wynieść 3,36%, co oznaczałoby wzrost z 3% w czerwcu, wskazując na lokalny dołek w procesie dezinflacyjnym. Inflacja bazowa za lipiec może wynieść 4,92%, PCE 3,41%, a bazowa PCE może wynieść 4,46%, wynika z modelu oddziału Fed w Cleveland.

__



