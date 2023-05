Notowania kontraktów terminowych na ropę Brent podskoczyły w środę do 78 USD za baryłkę, rosnąc trzecią sesję z rzędu do najwyższych poziomów od trzech tygodni. Cena ropy wzrosła po ostrzeżeniu od saudyjskiego ministra energii, które podsyciło obawy przed dalszymi cięciami produkcji OPEC+.

Cena ropy wzrosła po wypowiedziach ze strony Arabii Saudyjskiej

Książę Arabii Saudyjskiej Abdulaziz bin Salman odniósł się do spekulacji na rynku ropy naftowej i powiedział jasno, by spekulanci "uważali", co analitycy odebrali z kolei jako sygnał, że OPEC+ może rozważyć dalsze cięcia wydobycia na spotkaniu, które odbędzie się już 4 czerwca. Z końcem marca i początkiem kwietnia OPEC zaskoczył cięciem produkcji, co doprowadziło do skokowego wzrostu cen ropy na początku kwietnia. Wtedy baryłka Brent kosztowała 85,25 USD. Jednak obawy o spowolnienie gospodarcze w USA w dalszej części tego roku zdawały się skutecznie spychać ceny ropy poniżej poziomu ostatnich działań OPEC.

Zaskakujący spadek zapasów ropy naftowej

Tymczasem dane branżowe pokazały, że zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o około 6,8 miliona baryłek, wbrew prognozom zakładającym wzrost o 0,525 miliona. Zapasy benzyny również spadły o około 6,4 miliona, podczas gdy zapasy destylatów spadły o około 1,8 miliona.

Dane te pojawiły się przed świętem Memorial Day, które tradycyjnie wyznacza początek szczytu letnich podróży w USA. Gdzie indziej inwestorzy nadal monitorowali negocjacje w sprawie pułapu zadłużenia w USA, ponieważ niewiele wskazywało na postęp, nawet w obliczu ryzyka niewypłacalności szacowanego na początek czerwca.

Więcej informacji o danych makro znajdziesz w kalendarzu na platformie NextGeneration tutaj.

Pozycjonowanie spekulantów na rynku ropy naftowej

Jak wynika z danych amerykańskiej komisji CFTC i raportu COT, spekulanci na kontraktach na ropę WTI posiadali przed interwencją OPEC najwięcej pozycji krótkich od października 2021 r. Interwencja z przełomu marca i kwietnia skutecznie wyrzuciła z rynku część z nich, co spowodowało spadek shortów z poziom 148999 kontraktów do 74365 w połowie kwietnia. Obecnie spekulanci ponownie zdają się budować pozycje krótkie, ponieważ wzrosły one do poziomu 136502 kontraktów na dzień 16 maja. Być może to w nich celuje obecnie OPEC.

Analiza techniczna rynku ropy naftowej — cena ropy na wykresie

CFD na ropę Brent. Platforma NexGeneration CMC Markets

Cena ropy naftowej już od końca ubiegłego roku zdaje się przebywać w trendzie bocznym pomiędzy poziomami 87,6 i 75,5 USD dla baryłki Brent. W marcu jednak, przy okazji bankowej paniki, cena ropy zanurkowała od okolic 71 USD, co mogło stanowić potencjalny spring. Retest nastąpił w maju, a okolice 71,40 USD ponownie zostały obronione. Wydaje się, że dopóki te poziomy nie zostaną pokonane, to cena ropy naftowej z pomocą OPEC lub bez niej, może próbować odrabiać straty w stronę 87,60 USD.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.