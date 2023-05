Cena ropy naftowej wróciła do konsolidacji po tym, jak 4 maja przez chwilę cena ropy WTI była notowana na najniższym poziomie od 2021 r. Wtedy na rynku pojawił się flash crash, zarzucający cenę ropy na niskich obrotach, która to cena natychmiast została wyciągnięta na wyższe poziomy.

Dziś w okolicach południa cena ropy WTI znajduje się na poziomie 72 USD, czyli pośrodku przedziału konsolidacji. Jej górne ograniczenia znajdować się może w rejonie 83 USD, a dolne przy 64 USD. Na cenę ropy w tym tygodniu nie miały wpływu także informacje dotyczące zmiany zapasów. Jak podała agencja EIA w tygodniu do 10 maja zapasy ropy wzrosły o prawie 3 mln baryłek. Był to największy tygodniowy wzrost zapasów od ósmego tygodnia 2023 r.

EIA tnie prgonozy dla cen ropy naftowej

W tym tygodniu pojawiły się również najnowsze prognozy agencji EIA dotyczące rynku ropy naftowej. Według nich cena ropy WTI może wynieść średnio w 2023 r. 73,61 USD za baryłkę, a rok później może spaść do 69,47 USD. Z kolei cena ropy Brent może spaść odpowiednio do 79 i 74 USD, co oznacza rewizję danych dotyczących prognoz cen ropy z 85 USD w 2023 r. i 81 USD w 2024 r.

EIA w swojej prognozie widzi spowolnienie gospodarcze, które może przełożyć się na niższe ceny ropy. Jak podano w komunikacie: na początku kwietnia OPEC i kraje partnerskie (OPEC+) ogłosiły cięcie produkcji ropy naftowej o 1,2 mln baryłek dziennie (b/d) do końca 2023 r., co spowodowało wzrost cen ropy naftowej w związku z oczekiwaniami na zacieśnienie dostaw ropy. Jednakże bieżące rozważania na temat słabnących globalnych warunków gospodarczych, postrzeganego ryzyka związanego z globalnym sektorem bankowym oraz utrzymującej się inflacji przeważyły nad początkowym wzrostem cen ropy naftowej i doprowadziły do ich spadku, dodano.

Zdaniem EIA globalna produkcja paliw płynnych wzrośnie o 1,5 mln b/d w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. głównie dzięki wzrostowi ze strony producentów spoza OPEC. Wyłączając produkcję z Rosji, która według prognozy spadnie o 0,3 mln b/d w 2023 r., oczekuje się, że produkcja paliw płynnych spoza OPEC wzrośnie o 2,2 mln b/d w 2023 r. i o dodatkowe 1,1 mln b/d w 2024 r.

EIA prognozuje, że całkowita produkcja ropy naftowej w OPEC spadnie o 0,3 mln b/d w 2023 r., w dużej mierze z powodu ogłoszenia 3 kwietnia przez OPEC+ cięcia produkcji. Oprócz oczekiwanego przestrzegania dobrowolnych cięć produkcji, ostatnie zakłócenia eksportu ropy naftowej w Iraku oraz siła wyższa ograniczająca eksport ropy naftowej w Nigerii również obniżyły naszą krótkoterminową prognozę OPEC w 2023 r. Prognozuje się, że łączna produkcja paliw płynnych w OPEC wzrośnie o 0,6 mln b/d w 2024 r. w związku z zakończeniem obecnych cięć produkcji w OPEC+ w 2023 r.

Wydaje się, że rynek ropy pozostanie zrównoważony w najbliższych kwartałach wręcz z tendencją do zwiększenia produkcji nad konsumpcją. To może wywierać presję na ceny w długim terminie, jeśli nie pojawią się żadne nowe szoki podażowe Dzięki stabilności cen ropy świat może lepiej radzić sobie z inflacją, a procesu dezinflacyjne mogą być bardziej widoczne.

Najnowsze prognozy OPEC - produkcja i ceny ropy

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) podzieliła się w czwartek w swoim miesięcznym raporcie, że szacunki dotyczące wzrostu globalnego popytu na ropę w 2023 r. pozostały "zasadniczo" takie same i wynoszą 2,3 mln baryłek dziennie (bpd).

Przewiduje się, że wzrost popytu na ropę w OECD wzrośnie o prawie 0,1 mb/d, a w krajach nie należących do OECD - o ok. 2,3 mb/d w tym roku. "W ramach regionów niewielkie korekty w dół w 1Q23 dla OECD zostały zrównoważone przez korekty w górę dla non-OECD" - zaznaczono w raporcie.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) podała w swoim miesięcznym raporcie w czwartek, że przewiduje globalny wzrost gospodarczy na poziomie 2,6% w 2023 r., bez zmian w stosunku do raportu z marca. Podobnie szacunki na 2022 rok pozostały bez zmian na poziomie 3,3%.

Według organizacji, wyzwania nadal charakteryzują światową gospodarkę, z wyższymi stopami procentowymi i inflacją, ale także z gwałtownie rosnącym poziomem zadłużenia w innych regionach świata.

Organizacja zauważyła również, że prognoza wzrostu gospodarczego na rok 2023 w USA, strefie euro i Chinach pozostała płaska w stosunku do poprzedniego raportu i wyniosła odpowiednio 1,2%, 0,8% i 5,2%.

Wykres CFD na ropę WTI. Platforma CMC Markets.

CMC Markets