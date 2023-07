Cena bitcoina poniżej 30000 USD. Czy jest szansa na kolejny wzrost wraz z altcoinami?

Dominacja bitcoina cofnęła się w tym tygodniu do poziomu 49,8%, co jest najniższą wartością od ponad miesiąca. Z kolei w ujęciu miesięcznym dominacja BTC spadła o 2,7%, co jest największym cofnięciem od sierpnia 2022 r. Mowa to wskazywać na to, że część kapitału zaczyna przesuwać się w stronę altów po części ze względu na wyrok sądu w sprawie XRP.

Bitcoin, cena poniżej 30000 USD

Kurs bitcoina od drugiej połowy czerwca zdaje się utrzymywać w przedziale 29500 do 31600 USD, co oznacza istotny spadek zmienności na tym rynku. Jeśli mierzyć ją wskaźnikiem ATR dla danych dziennych z ostatnich 14 dni, to zmienność wynosi średnio 758 USD i jest to najniższa wartość od 14 lutego 2023 r. Zmienność ma jednak to do siebie, że jest miarą sinusoidalną. Oznacza to, że po okresach dużej zmienności, jak w marcu 2023 r., przychodzą okresy zmienności niższej, jak obecnie. Tym samym zdaje się, że wkrótce zmienność na rynku bitcoina może ponownie się pojawić.

W teorii ponowny wzrost zmienności mógłby przynieść pokonanie wspomnianego wcześniej oporu lub wsparcia. Dalsze potencjalne miejsce wsparcia może wypadać przy dołkach z połowy czerwca, czyli w rejonie 26000 USD. Tam też może przebiegać linia trendu zarysowana po dołkach ze stycznia, marca oraz czerwca. Tymczasem dalszy potencjalny opór, gdyby rejon 31500-32000 USD zostałby pokonany, może wypadać w rejonie 37600-38000 USD.

ETFy i bitcoin wciąż mogą działać na wyobraźnię

W tym tygodniu wiele aplikacji kryptowalutowych ETF trafiło do Rejestru Federalnego jako krok w kierunku zatwierdzenia ich przez SEC. Publikacja wniosków ETF w oficjalnym dzienniku rządu USA daje SEC do 240 dni - do marca 2024 r. - na ostateczne zatwierdzenie lub odrzucenie. Co interesujące, za 270 dni zobaczymy prawdopodobnie halving bitcoina, który będzie tylko chwilę później niż finalna decyzja SEC. Wiele osób zdaje się łączyć te dwa wydarzenia, jako katalizator dla następnego rajdu na rynku bitcoina po halvingu. Tak zazwyczaj miało to miejsce w przyszłości, a czy będzie tak też i tym razem? Tego dowiemy się dopiero po pierwszym kwartale 2024 r.

Wracając do ETFów według danych zaktualizowanych 19 lipca, Rejestr Federalny otrzymał zawiadomienia o proponowanych zmianach zasad zezwalających na Bitcoin ETF od BlackRock, Fidelity, Invesco Galaxy, VanEck i WisdomTree. Publikacja wniosków w oficjalnym dzienniku rządu USA daje SEC możliwość zaakceptowania lub odrzucenia wniosku, przedłużenia dozwolonego czasu lub otwarcia wniosku na publiczne komentarze.

Jak podaje portal Cointelegraph publikacja w Rejestrze Federalnym była oczekiwanym krokiem po wstępnym złożeniu wniosków w czerwcu. Giełdy reprezentujące firmy złożyły zmienione wnioski, wymieniając giełdę Coinbase jako partnera do dzielenia się nadzorem po doniesieniach, że SEC uznała poprzednie zgłoszenia za niewystarczające.

SEC ugnie się pod ciężarem gigantów z Wall Street?

Do tej pory SEC nie zatwierdziła instrumentu inwestycyjnego typu spot ETF z bezpośrednią ekspozycją na kryptowaluty, takie jak BTC, ale od 2021 r. zaczęła zezwalać na fundusze ETF powiązane z kontraktami terminowymi na BTC. W czerwcu Volatility Shares Trust uruchomił lewarowany ETF na kontrakty terminowe na Bitcoina, jeden z pierwszych tego typu w Stanach Zjednoczonych.



