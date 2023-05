Bitcoin z prawie 10 proc. spadkiem w maju. Ryzyko płynności coraz większe

Po bardzo dobrym początku roku cena bitcoina tylko od początku maja cofnęła się o prawie 10 proc. i jest najniższa od połowy marca. Choć nadal od początku roku stopa zwrotu z BTC w dolarze amerykańskim to niemal 60 proc., to jednak zaczyna pojawiać się duża rozbieżność względem indeksu Nasdaq 100, z którym bitcoin wcześniej korelował.

W skali miesiąc kurs BTC/USD osunął się o ponad 12 proc., a w tym samym czasie indeks Nasdaq 100 wzrósł o ponad 4 proc. To może pokazywać, że cena BTC nie jest tylko wypadkową płynności, apetytu na ryzyko, perspektyw dla stóp procentowych, ale także posiada swoje wewnętrzne czynniki – w tym miesiącu oddziałujące negatywnie na kurs. Jak wynika z informacji branżowych na początku tego tygodnia Bloomberg poinformował, że Jane Street i Jump Crypto, dwaj najwięksi twórcy rynku (market makerzy) kryptowalut, wycofają się z handlu kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych, ponieważ regulatorzy tego kraju kontynuują rozprawianie się z branżą. Brak dużych market makerów na tak dużym rynku jak rynek USA może wywołać dużą zmienność i obawy uczestników rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, zobaczymy znacznie większe wahania cen w obie strony, ponieważ wielu dużych animatorów rynku znacznie ograniczyło dostarczanie płynności na giełdy. Na ogół więksi animatorzy tworzą większą stabilność cen ze względu na płynność, którą zapewniają. Należy dodać, że jeszcze pod koniec lutego Rezerwa Federalna, Federal Deposit Insurance Corporation i Office of the Comptroller of the Currency wydały wspólne oświadczenie ostrzegające banki o ryzyku płynności związanym z bankowością firm kryptowalutowych.

Może to także oznaczać, że część firm chce spieniężyć swoje kryptowaluty nim nie będą mogły tego zrobić właśnie ze względu na brak płynności. Jeśli posiadacz dużej ilości tokenów, przy niskiej płynności, chciełby je sprzedać, mógłby zepchnąć cenę w znacznym stopniu, a opłacalność takiej sprzedaży byłaby mniejsza.

Wydaje się więc, że bitcoin i inne kryptowaluty mogą być pod presją podaży nawet mimo pozytywnego sentymentu dla innych ryzykownych aktywów do momentu, gdy polityczna i regulacyjna sytuacja w USA dotycząca tego rynku nie zostanie sprostowana. Z punktu widzenia samego bitcoina niewykluczony jest spadek w stronę 22000 USD, a przy braku poprawy sentymentu i płynności nawet w stronę 14000 USD. Dopiero pokonanie 31500 USD mogłoby otwierać drogę do 38-40 tys. USD.

