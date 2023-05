Bitcoin wciąż w okolicach 30 000 USD. Co dalej z ceną największej kryptowaluty?

Po bardzo udanym styczniu oraz marcu na rynku bitcoina kwiecień przyniósł uspokojenie, a wzrost notowań głównej kryptowaluty w relacji do USD wyniósł jedynie 2,67%. W marcu było to ponad 23%. Wydaje się, że kurs BTC/USD dotarł do potencjalnej strefy oporu znajdującej się pod poziomem 31 000 USD, przy której notowania zawróciły w połowie kwietnia. Być może dopiero przekroczenie 31 500 USD mogłoby otworzyć drogę dla bitcoina na wyższe poziomy, gdzie kolejne potencjalne opory mogą wypadać w rejonie 38 000 – 40 000 USD.

Tymczasem potencjalne wsparcie znajdować się może przy poziomie 27 000 – 26 500 USD, a jego przekroczenie mogłoby otwierać drogę w stronę 22 000 USD. Z punktu widzenia sytuacji na wykresie BTC/USD można powiedzieć, że rynek po wcześniejszym wzroście ugrzązł w konsolidacji (trendzie bocznym) i obecnie byki lub niedźwiedzie muszę ruszyć z ofensywą, aby sforsować opisane wyżej poziomy, co mogłoby przesunąć obecną cenę równowagi w kolejne miejsce na wykresie.

USDT zyskuje, USDC i BUSD traci

Ciekawie nadal wygląda sytuacja na rynku stable coinów, gdzie kapitalizacja USDT rośnie z tygodnia na tydzień i wynosi już prawie 82 mld USD. Wcześniejszy rekord padł w maju 2022 r. i wyniósł 83,209 mld USD. W tym samym czasie spada kapitalizacja USDC, która wynosi w tym tygodniu 30,143 mld USD, gdzie w szczytowym momencie w czerwcu 2022 r. wynosiła prawie 56 mld USD. Stopniowo nadal również spada kapitalizacja BUSD, która zbliża się do 6 mld USD z ponad 20 mld na koniec 2022 r. Roszady na rynku stable coinów wciąż zatem trwają.

Kurs ETH/USD

Wracając do wydarzeń na głównych kryptowalutach nie sposób nie wspomnieć również o sytuacji na kursie ETH/USD. Tutaj notowania dynamicznie odrzuciły poziom w okolicach 2150 USD. Kształt miesięcznej kwietniowej świecy wydaje się nie napawać optymizmem ze względu na to, że miejsce zamknięcia świecy jest bliskie miejscu jej otwarcia przy jednocześnie utworzeniu dużego górnego cienia. Z punktu widzenia wykresu okolice 1790 USD mogą stanowić wsparcie dla notowań i jego przekroczenie mogłoby prowadzić do większej korekty na tym rynku.



