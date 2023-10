W tym tygodniu: BoC, EBC, PKB USD i wyniki Big-Tech w centrum uwagi

Dziś poznamy wstępne dane PMI dla poszczególnych gospodarek Eurolandu i USA. Wydaje się, że gospodarki strefy Euro mają najgorsze za sobą, jednak może to być złudne wrażenie. W czwartek poznamy decyzję EBC w sprawie stóp procentowych. Rynki oczekują, że bank centralny pozostawił stopy na niezmienionym poziomie. Bankierzy centralni rozważają, czy wysokie koszty finansowania nie spowodują głębszej recesji. Dzień wcześniej Bank Kanady prawdopodobnie nie zmieni stóp procentowych. Przerwa w podnoszeniu stóp da czas do oceny napływających danych, to retoryka podobna do Fed.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell zasugerował, że wzrost rentowności obligacji skarbowych o długim terminie wykupu może pozwolić bankowi centralnemu na przerwę w serii podwyżek stóp procentowych, o ile inflacja powoli będzie spadać. Uwagi Powella ściśle pokrywały się z wypowiedziami jego kolegów, którzy w ostatnich dniach wskazali, że podczas następnego spotkania, w dniach 31 października – 1 listopada, utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dzieje się tak po części dlatego, że wzrost rentowności obligacji może spowolnić gospodarkę, skutecznie zastępując kolejną podwyżkę Fed.

W tym tygodniu będziemy mieć wysyp raportów kwartalnych, jednak uwaga inwestorów skupi się na gigantach technologicznych. Wyniki kwartalne dużych amerykańskich banków dały mieszane sygnały dotyczące gospodarki, a optymizm rynkowy osłabł. Począwszy od wtorku, zobaczymy raporty takich gigantów IT jak: Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon, Intel i IBM. Mogą być one kluczowe dla dalszych losów S&P500 i Nasdaq 100, które w ostatnich dniach mocno dołowały.

Giełdy w Europie na ważnych wsparciach.

Miniony tydzień na głównych parkietach Europy upłynął w atmosferze wyprzedaży akcji. Dax i CAC40 spadły do najniższego poziomu od połowy marca i znalazły się na kluczowych wsparciach. Włoska i hiszpańska giełda również radziły sobie słabo. Piątkowa sesja ponownie zakończyła się w spadkami wszystkich indeksów, a przecena wyniosła ponad 1,3%.

Wall Street również zaliczyłą solidne cofnięcie. Dow Jones Industrial Average stracił 287 pkt., czyli 0,86%. S&P spadł o 1,26%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 1,53%.

Tydzień w Azji rozpoczyna się spadkami.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku tracą dziś w ślad za spadkami na Wall Street. Giełda w Tokio traci 0,78%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,88%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,54%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (zamknięty), Szanghaj (-0,80%), Singapur (-0,29%), Sensex (-0,24%). Indeks Asia Dow spada o 0,48%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami zwariowany tydzień na GPW. Po wybuchu euforii na wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, od środy optymizm osłabł, a kończąca tydzień sesja, jak można było przypuszczać, upłynęła w kiepskiej atmosferze w ślad za spadkami w Azji, Europie i USA. Nasuwa się pytanie, czy napływ zagranicznego kapitału był czysto spekulacyjny, czy też spadki w drugiej części tygodnia będą okazją do zwiększenia ekspozycji.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku tygodnia ma szansę przełożyć się poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania grudniowej serii. Niemniej, nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów i napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,19 mld zł. WIG stracił 1,04%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,10%. WIG20fut spadł o 1,35%, osiągając na zamknięciu wartość 2047 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,79%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,87%.

Koniec skokowego umocnienia złotego. Euforia na PLN opadła.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,22.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,50.



