Cena bitcoina pnie się w górę — czy nadszedł ten czas?

Zmienność na rynku bitcoina pozostawiała ostatnio wiele do życzenia. Rynek ten zmieniał się w sposób nieznaczny, pozostają w trendzie bocznym i konsolidacji. Wskaźnik ATR pokazujący średni zakres zmiany kursu bitcoina z ostatnich 14 dni spadł do okolic 1770 USD. Był to najniższy poziom od początku roku, wskazujący na to, że zmienność na BTC zdecydowanie spadła.

Zmienność jest... zmienna

Niemniej jednak należy pamiętać, że zmienność jest miarą sinusoidalną i po okresach, gdy jest niska, powinny przyjść okresy, gdy jest wysoka. Być może właśnie nadszedł ten czas.

Bitcoin — cena i możliwe ważne poziomy

Aby jednak tak się stało, cena bitcoina powinna przekroczyć szczyty z lipca przy poziomie 32 000 USD. Wydaje się, że dopiero wtedy notowania mogłyby przyspieszyć, kierując się w stronę 37 000 USD, gdzie może wypadać pierwszy z potencjalnych zasięgów dla ewentualnych wzrostów. Dalszy z nich może wypadać w rejonie 52 000 USD, a kolejny to ewentualny atak na ATH. Jednak to wszystko może zająć więcej czasu. Jednakże pierwszy krok może być wykonany już niebawem.

Dominacja bitcoina wzrosła

Wraz ze wzrostem kursu bitcoina powyżej 30 000 USD wzrosła również jego dominacja. Wynosi ona dziś o poranku ponad 52% i jest największa od drugiej połowy kwietnia 2021 r. Oznacza to nic innego, jak przepływ z altów do BTC, podnosząc jego kapitalizację w relacji do całego rynku kryptowalut, a także jego cenę.

