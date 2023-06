Bieżący tydzień rozpoczyna sezon banków centralnych. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem będzie przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC, jednak inwestorzy dostali jasny sygnał, że Fed pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, dając sobie czas na przeanalizowanie efektów dotychczasowej polityki monetarnej na gospodarkę. Bankierzy Fed w swoich wypowiedziach dali jasny sygnał, że nie będzie to decyzja, która z automatu zasygnalizuje nadchodzące obniżki. NFP pokazał, że rynek pracy wciąż jest bardzo napięty, a to nie jest po myśli Fed, który oczekuje jego schłodzenia. Spadają zakłady na obniżkę stóp w tym roku, co widać na rentownościach krótkoterminowych obligacji, które odnotowały wzrost. We wtorek RBA zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Nie powinno być zaskoczenia ze strony NBP, który od kilku miesięcy nie zmienia stopy referencyjnej. Dzień później taką decyzję podejmie Bank Kanady. Poza tym inwestorzy będą mogli spojrzeć świeżym okiem na amerykański sektor usług po publikacji indeksu Instytutu Zarządzania Podażą za maj. W środę będziemy mieli wgląd w kwietniowy deficyt handlowy USA. Z innych ciekawych odczytów zwrócimy uwagę na dane o imporcie i eksporcie Państwa Środka, sprzedaży detalicznej Strefy Euro, inflacji CPI i PPI z Chin, a tydzień zakończą dane z kanadyjskiego rynku pracy.

Na giełdach byki nie odpuszczają.

Po wyprzedaży na początku tygodnia, czwartek i piątek był pokazem optymizmu na globalnych parkietach. Akcje rosły, gry inwestorzy z ulgą przyjęli przepychanki wokół poziomu zadłużenia oraz sygnały od urzędników Fed, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie. Szaleństwo wokół sztucznej inteligencji pozwoliło na rajd producentów chipów, takich jak Nvidia. Piątkowa sesja zakończyła się solidnymi wzrostami na wszystkich głównych giełdach Europy. FTSE MIB i CAC40 zyskały ponad 1,8%. Dax, po zwyżce o 1,25%, powrócił powyżej 16000 pkt., z dużą szansą na ponowny atak na nawy rekord. O 1,5% wzrosły FTSE100 i Stoxx 600.

Podobnie było za oceanem. Od samego startu notowań benchmarki zyskiwały na wartości. Dow Jones wystrzelił o 701 punktów, czyli 2,12%. S&P500 wzrósł o 1,45%, utrzymując się powyżej pułapu 4200 pkt. Nasdaq Composite, który radzi sobie w tym roku najlepiej zyskał 1,07%. Akcje Big Tech wzrosły od październikowego dołka o 60%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.06.2023.

W Azji kontynuacja wzrostów.

Na rynkach azjatyckich, czerwiec rozpoczyna się wzrostami na zdecydowanej większości giełd. Zyskują w ślad za wzrostami w Europie i na Wall Street. Inwestorów mogły uspokoić wczorajsze wystąpienia dwóch bankierów z Fed, którzy powiedzieli, że na czerwcowym posiedzeniu FOMC skłaniają się do przerwy z zacieśnianiu polityki monetarnej. Indeks giełdy w Tokio kolejny raz bije rekord wszechczasów zyskując 1,82%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,07%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,57%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,54%), Szanghaj (0,08%), Singapur (0,71%), Sensex (0,50%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,83%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po fatalnej pierwszej sesji miesiąca, na parkiet przy Książęcej powrócił popyt. Już samo otwarcie zapowiadało determinację byków w utrzymaniu wzrostów na WIG20, który odbił od wsparcia w okolicach 1900 pkt. Poprawa nastrojów na globalnych parkietach oczywiście wspierała popyt na akcje. Nie bez znaczenia pozostaje układ kalendarza. Za kilka dni nastąpi rozliczenie czerwcowych kontraktów. Założenie, że byki bronią solidnych zysków wypracowanych na długich pozycjach na WIG20 nie pozwolą sobie na zamianę ich w stratę, może się spełnić.

Z technicznego punktu widzenia, długi dolny cień, który pojawił się na tygodniowym wykresie WIG20fut, pokazuje determinację byków w obronie swoich racji. Po tym, jak WIG20fut w ubiegłym tygodniu dotarł powyżej poziomu 2000 pkt., można było spodziewać się korekty, gdzie benchmark do wsparcia na 1900 pkt. Wczorajsza sesja na GPW od samego początku przebiegała pod dyktando kupujących. Wraz z upływem czasu, benchmarki wspinały się na coraz to wyższe poziomy. Zatem można postawić ostrożną tezę, że do zbliżającej się za kilka dni sesji, gdzie na Książęcej władzę przejmą Trzy Wiedźmy, inwestorzy posiadający długie pozycje będą bronić swoich racji.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,31 mld złotych. WIG zyskał 3,17%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 3,69%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 3,78%, finiszując na poziomie 2031 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 2,40%. sWIG80 wzrósł o 1,43%.

Stabilizacja kursu złotego.

Od połowy maja złoty pozostawał pod presją do głównych walut, co może oznaczać korektę ostatniej fali umacniającej walutę, jednak od połowy ubiegłego tygodnia PLN odrabia straty.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,49.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,19.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,40.



