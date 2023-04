Bank Kanady, inflacja z USA i raporty kwartalne amerykańskich banków na celowniku inwestorów

Dzisiejsze dane z Chin wskazały na spadek inflacji konsumenckiej w marcu.

W ujęciu rok do roku odnotowano zmianę z 1% do 0,7%. Spadły również ceny producentów z -1,4% do -2,5%.

Dane z ubiegłego tygodnia z USA nie rozpieszczały inwestorów. ISM dla przemysłu i usług mocno rozczarowały. To, co powinno cieszyć Rezerwę Federalną, to dane z rynku pracy. Raport Departamentu Pracy pokazał, że liczba oferty pracy w USA jest bliska najniższego poziomu od 2 lat. Liczba ofert w Stanach Zjednoczonych spadła w lutym do 9,9 mln, najniższego poziomu od maja 2021 r. i poniżej oczekiwań na poziomie 10,4 mln. Największe spadki odnotowano w usługach profesjonalnych i biznesowych, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz transporcie, magazynowaniu i usługach komunalnych. Firmy tnąc koszty nie chcą już zatrudniać, a wręcz redukują miejsca pracy. Raport ADP pokazał, że prywatne firmy w USA stworzyły w marcu 145 tys. miejsc pracy, poniżej zrewidowanych w górę 261 tys. w lutym i prognoz na poziomie 200 tys. Roczny wzrost wynagrodzeń osób zwolnił do 6,9% z 7,2%. Piątkowe payrollsy pokazały, że przybyło w marcu 189 tys. poniżej odczytu lutowego i poniżej oczekiwań, a to pokazuje, że rynek pracy wciąż pozostaje mocny. Napływające dane oraz nie do końca wycenione skutki upadku małych banków mogą sugerować, że gospodarka USA może dotknąć recesja. Fed stoi przed trudną decyzją. Czy dalej powinien agresywnie walczyć z wciąż wysoką inflacją, a może zapewnić jej miękkie lądowanie?

Dziś poznamy wyniki sprzedaży detalicznej w strefie euro Oczekuje się, że zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, konsumenci nie są już tak skłonni do zakupów, a sprzedaż detaliczna spadnie z -2,3% do -3,5% r/r. W środę poznamy najważniejsze dane tygodnia, czyli trend inflacji w USA. Szacuje się, że inflacja ogólna znów pokażę spowolnienie, ale to co najważniejsze dla Fed, czyli inflacja bazowa, wzrośnie w marcu do 5,6% z 5,5% w lutym. To właśnie na ten wskaźnik zwraca uwagę Fed. Bank Kanady zadecyduje o wysokości stóp procentowych i prawdopodobnie ponownie pozostawi stopę referencyjną na niezmienionym poziomie 4,5%. Wieczorem zostaną opublikowane minutki z posiedzenia FOMC.

W piątek rozpoczyna się sezon wyników amerykańskich spółek. Tradycyjnie, na pierwszy ogień idą banki. Swoimi wynikami pochwalą się JP Morgan, Citigroup i Wells Fargo.

Wczorajsza sesja w USA zakończyła się w niewielkiej zmienności. Dow Jones zyskał 101 pkt., czyli 0,30%, S&P500 wzrósł o 0,10% i utrzymał się powyżej pułapu 4100 pkt. Nasdaq Composite zakończył dzień stratą w wysokości 0,3%.

Azjatyckie rynki akcji w większości rosną po mieszanej sesji na Wall Street. Giełda w Tokio zyskuje 1,34%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,43%, a koreański KOSPI rośnie o 1,34%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,07%), Szanghaj (-0,35%), Singapur (-0,12%), Tajwan (0,19%), Indonezja (0,02%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,60%.

Po długim świątecznym weekendzie, na parkiet przy Książęcej powracają rodzimi gracze. Miniony tydzień nie przebiegał po myśli byków, a opór usytuowany w okolicach 1800 pkt. powstrzymał zapędy kupujących. Miniony tydzień był specyficznym. Inwestorzy nie kwapili się do podejmowania poważniejszych decyzji, z racji przerwy świątecznej oraz publikacji NFP, co było widać po niskich obrotach.

Złoty w stosunku do głównych walut pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,34.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,30.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,74.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,90.



