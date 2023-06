Bank Anglii planuje podwyżkę stóp procentowych w związku z wysoką inflacją. Jak zareaguje kurs funta?

Decyzja dotycząca stopy Banku Anglii - 22/06 - decyzja o stopie procentowej banku centralnego w tym tygodniu prawdopodobnie przyniesie wprowadzenie co najmniej kolejnej podwyżki o 25 punktów bazowych przez polityków Banku Anglii, przy oczekiwanych sprzeciwach Tenreyro i Dhingra, mimo że brytyjska inflacja bazowa w kwietniu wzrosła do 6,8% i osiągnęła najwyższy poziom od wczesnych lat 90.

Pomimo tego, że jest to ostatnie spotkanie Tenreyro, która zostanie zastąpiona przez Megan Greene w przyszłym miesiącu, oczekuje się, że sprzeciw w Komitecie Polityki Monetarnej będzie znacznie mniejszy w nadchodzących miesiącach. Po wzroście średnich płac o 7,2% w okresie 3 miesięcy do kwietnia, ponownie zobaczyliśmy kolejne osłabienie wiarygodności banku centralnego, co wywołuje obawy, że w nadchodzących miesiącach MPC będzie musiało podjąć więcej działań dotyczących stóp procentowych. Aktualna końcowa stopa, którą wyceniają rynki, wynosi 5,75% dla brytyjskiej stopy bazowej, czyli o 125 punktów bazowych wyższa od obecnych poziomów po danych o płacach i bezrobociu z kwietnia. Chociaż jest to prawdopodobnie zbyt wysoko wyceniane, fakt, że znajdujemy się na tych poziomach, jest kolejnym dowodem na niepowodzenie Banku Anglii w polityce pieniężnej.

Inflacja w maju ponownie zaskoczy?

Dzień przed tym posiedzeniem otrzymamy najnowsze dane dotyczące inflacji za maj, które mają pokazać dalszy spadek inflacji bazowej z poziomu 8,7%, który widzieliśmy w kwietniowych danych. Mimo że był to najniższy poziom od marca zeszłego roku, nadal utrzymuje się wysoko w porównaniu do USA i Europy. Ceny bazowe również rosną, ponieważ płace nadal wywierają presję wzrostową na koszty usług. Od miesięcy politycy Banku Anglii systematycznie niedoszacowują trwałości obecnych trendów inflacyjnych, stale ukrywając się za rosyjską inwazją na Ukrainę, nawet gdy ceny surowców spadły znacznie poniżej poziomów, na które wzrosły po tej inwazji.

Błędy Banku Anglii?

Choć nie ponoszą całkowitej winy, popełnili wiele błędów, których zdają się być niezdolni do uznania. Widać, że nie są w stanie przeprosić, a urzędnicy pokazują niewielką oznakę, że zrobiliby coś inaczej. Jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę, że akceptacja faktu, że mogli się pomylić, może wymagać pewnej introspekcji w celu wprowadzenia zmian, któ re zapewnią lepsze wyniki następnym razem. Jeśli bank centralny nie może uznawać swoich błędów, jak może się z nich uczyć i działać lepiej następnym razem?

UK CPI (maj) - 21/06 Gdy opublikowano dane o inflacji za kwiecień, szeroko oczekiwano, że inflacja bazowa spadnie znacznie poniżej 10% i osiągnie najniższy poziom od marca zeszłego roku. Tak się stało, chociaż nie tak bardzo, jak oczekiwały tego rynki, spadając do 8,7%. Cieszyło również, że wskaźniki cen producentów wejściowych i wyjściowych spowolniły bardziej niż oczekiwano w kwietniu w porównaniu z rokiem poprzednim, odpowiednio do 3,9% i 5,4%.

Niestety, dobre wieści się skończyły, ponieważ podczas gdy w kwietniu odnotowano spadek inflacji, nie był to tak głęboki spadek, jak oczekiwano, a wiele osób miało nadzieję, że inflacja bazowa spadnie do 8,2%. Wskaźnik miesięczny był znacznie wyższy od oczekiwań i wyniósł 1,2%, a ceny bazowe wzrosły z 6,2% do 6,8%, osiągając najwyższy poziom od 1990 roku.

Obszary, w których inflacja nadal jest wysoka, to ceny spożywcze, które wzrosły o 19,1% rok do roku, nieznacznie niższe niż 19 2% w marcu, podczas gdy inflacja usług w hotelach i restauracjach spadła z 11,3% do 10,2%. Od tego czasu inflacja cen żywności spadła do poziomu około 17%, podczas gdy tegoroczna główna liczba inflacji ma spodziewany spadek do 8,5%. Co bardziej niepokojące, ceny bazowe nie powinny się w ogóle zmienić i pozostaną na poziomie 6,8%.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii (maj) - 23/06 - dla gospodarki, która boryka się z inflacją cen żywności wynoszącą blisko 20%, odporność widziana u brytyjskich konsumentów była jeszcze bardziej zaskakująca w tym roku. Zaufanie konsumentów poprawiło się, gdy ceny paliw spadły, co z pewnością przyczyniło się do tego, jednak nie możemy również ignorować niedawnych wzrostów kosztów odsetek, które mogą zacząć działać jako czynnik hamujący w drugiej połowie tego roku.

W kwietniu sprzedaż detaliczna, wyłączając paliwo, wzrosła o 0,8%, częściowo odwracając gwałtowny spadek o 1,4% w marcu, który z kolei zniwelował wzrost o 1,4% w lutym. Wzrost sprzedaży detalicznej w kwietniu był jeszcze bardziej zaskakujący w świetle podwyżek podatków, w tym podatku rady oraz innych rachunków za media, które weszły w życie na początku roku fiskalnego.

W maju prognozy zakładają niewielki spadek sprzedaży detalicznej o -0,2%, pomimo ostatnich aktualizacji kilku brytyjskich sprzedawców wskazujących na kontynuację odporności w zakresie wzorców wydatków.

Kurs funta brytyjskiego

Bazując prawdopodobnie na rozbieżności w oczekiwaniach odnośnie do stóp procentowych kurs GBP/USD wzrósł w ostatnim czasie do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. W efekcie notowania zbliżyły się do okolic 1,3000. Choć duże szanse na szereg podwyżek wspierały GBP, to należy pamiętać, że kontynuacja zacieśniania polityki monetarnej może negatywnie wpłynąć na gospodarkę. Wtedy dalej podwyżki mogą nie być do końca dobra dla GBP. Wsparciem zdają się pozostawać okolice 1,2700.



