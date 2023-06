Altcoiny walczą o przetrwanie, a bitcoin czeka na ETF

Na rynku kryptowalut doszło do ogromnego rozwarstwienia pomiędzy altcoinami a głównymi kryptowalutami jak bitcoin czy ethereum. Głównym sprawcą tego zamieszania był SEC, czyli amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która uznała szereg altcoinów za papiery wartościowe, co wystraszyło inwestorów.

Kapitalizacja altcoinów blisko minimum

Całkowita kapitalizacja rynku poza ETH i BTC spadła do poziomu 306 mld USD z ponad 400 mld jeszcze dwa miesiące temu. Domek kapitalizacji, ustanowiony w grudniu 2022 r. wynosił 286 mld. Niewykluczone więc, że to altcoiny jeszcze mogą go naruszyć, podczas gdy bitcoin i ETH już mogą nowych dołków w tym cyklu nie ustanowić.

SEC odmówi BlackRockowi?

Wręcz dla BTC pojawiła się wczoraj potencjalnie bardzo dobra informacja. Jak podała agencja Reuters BlackRock największy na świecie zarządzający aktywami, złożył w czwartek wniosek o utworzenie funduszu ETF, który pozwoliłby inwestorom uzyskać ekspozycję na kryptowalutę, ponieważ klasa aktywów podlega intensywnej kontroli regulacyjnej.

BlackRock's iShares Bitcoin Trust będzie korzystał z Coinbase Custody jako swojego powiernika, zgodnie z wnioskiem złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Amerykański organ regulacyjny nie zatwierdził jeszcze żadnych wniosków o fundusze ETF typu spot bitcoin.

Fakt, że BlackRock, szanowana i uznana firma zarządzająca aktywami, złożyła wniosek o ETF Bitcoin, może być postrzegany jako pozytywny rozwój w dążeniu do zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Pokazuje to również odporność na zainteresowanie opinii publicznej kryptowalutami.

SEC odrzuciła w zeszłym roku wniosek Grayscale Investment LLC o przekształcenie swojego flagowego spotu Grayscale Bitcoin Trust w ETF. Grayscale pozwał SEC, twierdząc, że regulator działał arbitralnie, odrzucając wnioski o fundusze ETF na bitcoiny spot, gdy wcześniej zatwierdził fundusze ETF na kontrakty terminowe na bitcoina.

Bitcoin wreszcie odżyje?

Jest to jedna z bardziej pozytywnych informacji, o ile nie jedyna, z rynku kryptowalut. Czy jednak będzie wystarczająca do tego, aby bitcoin powrócił do trendu wzrostowego z początku roku? Wydaje się, że szanse na to mogą się pojawić, gdyby cena przekroczyła poziom 29000 USD. Wtedy ewentualnie mogłoby dojść do testu 31500 USD i później ewentualnie do kontynuacji w stronę 38000 USD. Natomiast wsparciem pozostawać mogą wierzchołki z lutego 2023 r. w rejonie 25000 oraz 23900 USD. Rejon ten został przetestowany już w tym tygodniu.

___



