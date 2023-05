, gdy Google i Amazon dołączają do rajdu technologicznego

, zbliżając się do 13500 pkt.

Indeks Nasdaq 100 wzrósł od początku roku o 22,6%., co stanowi największy rajd spośród głównych indeksów świata. Co ciekawe indeks spółek technologicznych jest goniony przez japoński Nikkei , który zwyżkuje od początku roku o 17,7%.

Podczas gdy niektóre z największych spółek, takie jak Microsoft Corp., Nvidia Corp. i Apple Inc. nieco odetchnęły, choć MSFT nadal pnie się w górę, po dużych wzrostach w poprzednich tygodniach, inne mocno ważone komponenty, w tym Alphabet Inc. i Amazon Inc. nadrobiły zaległości.