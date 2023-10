Underjordisk oppside

Saudi-Arabias diversifiseringsstrategi går under jorden.

Saudi-Arabia, det oljerike kongedømmet i Midtøsten med et komplisert forhold til både Vesten og nærmeste naboer, har fått mye oppmerksomhet i det siste for sine ambisiøse planer.

Landets 38 år gamle kronprins og statsminister, Mohammed bin Salman, har satt i gang omfattende moderniseringstiltak for å gjør det erkekonservative kongedømmet mer attraktivt for internasjonale turister og investorer.

Beskyldningene hagler om «sportsvasking» som skal kamuflere menneskerettighetsbrudd, og det er liten tvil om at Saudi-Arabia trekker inspirasjon fra sine lillebrødre i regionen: Qatar og De forente arabiske emirater har allerede i en årrekke oppnådd til dels stor suksess med alt fra sponsoravtaler, klubbeierskap og VM-arrangementer innenfor fotball og andre idretter.

Saudi-Arabia tar det ett steg lengre: foruten å gi en etterlengtet kapitalinnsprøyting til den sovende storklubben Newcastle i Nordøst-England, har landet satt i gang et storstilt initiativ for å tiltrekke seg verdens største fotball- og golfstjerner til sine hjemlige ligaer. Og det har lyktes overraskende bra; mange store navn har allerede tatt turen, inkludert noen som fortsatt er i sin beste alder.

Bin Salman selv uttalte i et sjeldent intervju med Fox News i sommer at såkalt «sportsvasking» kun er et middel for å styrke Saudi-Arabias økonomi, og viser til at bruttonasjonalproduktet (BNP) har økt med én prosent som følge av satsingen.

Enormt potensial under bakken

Men Saudi-Arabia legger langt ifra alle eggene sine i den voksende sportskurven. Etter børsnoteringen av det nasjonale oljeselskapet Saudi Aramco i 2019, er investeringer gradvis blitt diversifisert for å gjøre økonomien mindre oljeavhengig.

Saudi Public Investment Fund, med sine 700 milliarder dollar, utgjør omtrent halvparten av det norske Oljefondet. Fondet skiller seg imidlertid fra de fleste store statlige investeringsfond ved å bare ha investert 21 prosent av kapitalen utenfor hjemlandet. Oljefondet investerer som kjent kun i utlandet.

I sommer inngikk Saudi-Arabia en avtale til en verdi av 2,6 milliarder dollar med Brasils største gruveselskap, Vale SA, som gir en eierandel på ti prosent i gruver rundt om i verden. Det gir tilgang til produksjon av kobber, nikkel og andre industrimetaller som vil spille en avgjørende rolle i å avkarbonisere verden. Disse metallene er kritiske komponenter i populære produkter som smarttelefoner, våpen, el-biler og mye annet.

Foruten strategiske investeringer utenlands, har Saudi-Arabia stort potensial for gruvedrift på hjemmebane. Landet er blant verdens 15 største land, med mye uutnyttet areal. I Saudi-Arabias annonserte visjon for 2030 estimeres de nasjonale mineralverdiene å ha en samlet verdi på 1,3-1,5 billioner dollar, og kongedømmet har nå som mål å tiltrekke seg investeringer for 200 milliarder dollar til gruvedrift i lø pet av de neste syv årene. Man håper at industrien i løpet av den tid skal sysselsette 250.000 mennesker og bidra med 75 milliarder dollar til landets økonomi.

Trenger hjelp

I motsetning til den nasjonale oljevirksomheten, som Saudi-Arabia har utviklet nærmest på egenhånd, trengs det internasjonale ressurser for å få fortgang i gruvedriften. En indikasjon på at landet for alvor er på radaren til de store aktørene kom da toppsjefene i gruvegigantene BHP og Rio Tinto var til stede under den andre utgaven av Future Minerals Forum i Riyadh i januar i år. BHP-toppsjefen Mike Henry uttalte sågar at Saudi-Arabias planer definitivt er «the real deal.»

Foreløpig er ikke BHP direkte involvert, og det er fortsatt en del skepsis blant de store gruveselskapene. Kontraktutdelinger har hittil bare tiltrukket seg mindre aktører, men her kan det trolig oppstå store investeringsmuligheter.

Geopolitikk

Det er dessuten en viktig geopolitisk dimensjon i dette. Lenge er det Kina som har vært verdensledende innen leveranser av mineraler og kull, med en årlig produksjonsverdi på rundt 217 milliarder dollar, ifølge Statistica.

Nettopp muligheten for å skape mer konkurranse med Kina kan være det som for alvor trekker interesse til Saudi Arabia. Etter hvert som Vesten har fått et mer komplisert forhold til giganten i Øst-Asia, følger politiske ledere nøye med på hvem som kontrollerer de ulike kritiske råvarene globalt. Hvis verden skal klare den vanskelige balansen mellom å nå klimamålene og opprettholde en viss økonomisk vekst, vil effektiv tilgang til – og utnyttelse av – råvarer være avgjørende.



