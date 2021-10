Tradere tenker tredjekvartalstall

S om alltid er kvartalssesongen en periode med store utslag i aksjekursene. Dette kan man som trader posisjonere seg for.

Tredje kvartal er lagt bak oss og smått om senn vil selskapene legge frem de finansielle resultatene for perioden. Under finner du en oversikt over rapporteringsdatoen for utvalgte selskaper på Oslo Børs basert på sektor.

Olje- og gass

Siden koronapandemien har olje- og gassprisene hentet seg tilbake, og vel så det. Ved inngangen til helgen var oljeprisen over 82 dollar per fat, mens gassprisen handler til et nivå som tilsvarer over 2oo dollar per fat olje ifølge Financial Times. Dette lover godt for både olje- og gassprodusentene og leverandørindustrien.

PGS 21. oktober Equinor 27. oktober Aker Solutions 27. oktober Aker BP 28. oktober

Shipping

Det har så langt vært et svært hyggelig år for de fleste shippingaksjer, drevet av galopperende fraktpriser, spesielt for containerfrakt. Nå er spørsmålet om tank kan følge etter.

MPC Container ships 18. november Havila Shipping 19. november Hunter Group 25. november Flex LNG 26. november Frontline 30. november

Luftfart

Luftfart er en svært populær sektor på Oslo Børs, spesielt blant retail-aksjonærene. Ifølge Nordnet er Norwegian den mest handlede aksjen blant deres nordiske kunder med en aksjonærbase på 30.000 aksjonærer. Med full gjenåpning blir det spennende å se om reiselystne nordmenn kan drive følgende selskaper videre opp.

Norwegian 28. oktober Flyr 11. november SAS 30. november

ESG

De grønne aksjene fikk i stor grad sin storhetstid i slutten av 2020 og første kvartal i 2021 og mange mente det var bobletendenser for ESG-aksjene på Euronext Growth. Siden har mange av selskapene korrigert kraftig, men volumet er fremdeles høyt.

REC Silicon 20. oktober NEL 21. oktober Aker Offshore Wind 21. oktober Aker Clean Hydrogen 22. oktober Aker Carbon Capture 25. oktober Scatec 29. oktober

Teknologi

Oslo Børs har de siste årene blitt mer teknologitung med nykommere som Kahoot!, Meltwater og Link Mobility. Med unntak av Nordic Semiconductor har 2021 i stor grad blitt en korreksjonsår for mange av IT-selskapene, men mange mener de kan få en ny oppsving nå.

Nordic Semiconductor 21. oktober Crayon 26. oktober Tietoevry 26. oktober Webstep 28. oktober Link Mobility 3. november Kahoot! 4. november Pexip 11. november Meltwater 23. november

Finans

Finanssektoren har gjort det svært godt de siste årene, og tjent spesielt godt på et brennhett transaksjonsmarked som følge av noteringsbølgen. Det blir interessant å se hvordan stigende renter kan påvirke utviklingen videre:

ABG Sundal Collier 14. oktober DNB 21. oktober Gjensidige forsikring 20. oktober Storebrand 27. oktober EIKA Gruppen 27. oktober

Laks

Laksesektorene preges også positivt av at restauranter og hoteller kan åpne igjen etter koronanedstengninger verden over. I tillegg er det spennende å følge utviklingen innen både landoppdrett og havoppdrett.

Grieg Seafood 3. november Bakkafrost 9. november Lerøy 11. november Salmon Evolution 16. november SalMar 17. november



