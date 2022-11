Teknologiaksjer: Fra Metavers til Megakrasj

Mark Zuckerberg omdøpte Facebook til Meta Platforms for ett år siden. Aksjekursen var på det tidspunktet 324 dollar. Aksjonærene hadde vært med på en utrolig reise. Kursen ble mer enn fordoblet på 18 måneder i takt med at annonseinntektene strømmet inn. Investorene, som koste seg i et null-renteunivers, så for seg videre vekst i omsetning og fortjeneste. Zuckerbergs planer om å investere i «Metavers» - en multidimensjonal digital ny fremtid – ble ved lanseringen tatt godt imot.

Ett år senere er verden en helt annen. Det er aksjekursen også. Fra nyttår 2022 startet en global nedtur for teknologiaksjer. Russland invaderte Ukraina, inflasjonen begynte for alvor å stige og sentralbanksjef Powell tråkket på bremsen. Renten ble satt opp og investorene flyktet ut av teknologiaksjene. Annonsekronene satt ikke like løst, og mange brukere vendte «Facebook» ryggen. Da Zuckerberg nylig la frem resultatene for tredje kvartal, stupte Meta Platforms, som selskapet nå heter, med 23 prosent. Aksjen braket igjennom 100-dollar-gulvet og ligger nå rett under 90 dollar, det laveste nivået siden 2016. Selskapet har i år tapt omkring 75 prosent av sin markedsverdi og er ikke lenger på listen over USAs 20 mest verdifulle selskaper.

Hvor er pengestrømmene blitt av?

Meta rapporterte det andre kvartalet på rad med fallende omsetning. Enda mer dramatisk er utviklingen i driftsmarginen. Fra 36 prosent for ett år siden, til 29 prosent i andre kvartal og nå 20 prosent. Den frie kontantstrømmen var 9,5 milliarder dollar for ett år siden, nå er den på magre 173 millioner dollar. Samtidig investerer selskapet massivt i utviklingen av Metavers. Forskning- og utviklingskostnader er steget fra 22 prosent av omsetningen i tredje kvartal 2021 til 33 prosent nå. Problemet er at avkastning på denne investeringen ligger flere år frem i tid, og diskusjonen som fant sted ved rapporteringen viste at investorene hverken har tålmodighet eller tiltro til at dette er en riktig strategi. Satsningen har kostet selskapet 9,4 milliarder dollar i tap i 2022, og det tapet blir langt større i 2023, meldte selskapet nylig.

Metavers er en virtuell, sosial plattform basert på VR- eller AR-teknologi. Utviklingen er tid- og kostnadskrevende. Kanskje er dette fremtidens plattform? Kanskje spiller Zuckerberg kortene riktig og ofrer dagens fortjeneste for langsiktige kontantstrømmer? Problemet er at investorene ikke kjøper visjonen. I stor stil forlater de aksjen på jakt etter mer kortsiktige kontantstrømmer. Nesten en fjerdedel av aksjeverdien forsvant da investorene flyktet etter den siste resultatfremleggelsen.

Amazon halvert

Flukten vekk fra Meta går neppe til e-handelsgiganten Amazon, som sliter i en lignende motbakke. Aksjen falt 10 prosent da selskapet fremla et regnskap som viste avtagende vekst i det profitable segmentet AWS (Amazon Web Services) samtidig som marginen i segmentet faller Amazons kontantstrømmer fra driften falt med 27 prosent, sammenlignet med samme kvartal for 12 måneder siden. Selskapet divisjoner for Nord-Amerika og Internasjonalt gikk begge med tap i tredje kvartal, så bunnlinjen reddes av AWS. Resultatet ble også trukket ned av den sterke dollaren. Selskapet kom samtidig med prognoser for fjerde kvartal som skuffet investorene. Rett før regnskapet ble offentliggjort, var aksjekursen på 120 dollar. Nå er den rett under 90 dollar, og verdien av selskapet er nesten halvert på ett år.

Hvis man skal prøve å Google gode investeringsmuligheter, burde man kanskje styre unna nettopp Google, eller Alphabet, som selskapet heter nå. Aksjen falt 8 prosent på et skuffende regnskap i tredje kvartal, som viste svak vekst i omsetningen, fall i annonseinntekter fra YouTube og et fall i resultatet pr. aksje på 24 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2021. Aksjekursen har falt videre og ligger nå 20 prosent lavere enn nivået rett før kvartalsrapporteringen. Samme utvikling ses hos Microsoft, hvor aksjen har falt 14 prosent siden resultatene for tredje kvartal ble fremlagt. Selv Apple, hvis aksje steg 8 prosent på kvartalsregnskapet, har siden falt til et nivå under aksjekursen før rapporteringen.

Investorflukt stiller nye krav

Trenden er klar: Investorer selger seg ut av teknologiaksjer. Med et stadig stigende rentenivå er verdien av en inntjening mange år i fremtiden langt mindre interessant. Det er plutselig blitt attraktivt å investere i obligasjoner, hvor en amerikansk statsobligasjon med to års løpetid nå gir 4,7 prosent i rente. Investorer fokuserer nå i langt høyere grad på kontantstrøm og utbytte.

Dette stiller helt nye krav til teknologiselskapene. De må revurdere store investeringsplaner, avvikle prosjekter, tilpasse organisasjonen og fokusere beinhardt på kontantstrømmen hvis de vil vinne tilbake investorenes gunst. Nå er det nærmest panikk på perrongen, med investorer som løper i flokk mot utgangen. Og nettopp i disse tider, når alle løper vekk, sitter noen investorer med is i magen og med penger på bok og tenker at tiden kan være inne til å gjøre noen gode, langsiktige investeringer. Det er fortsatt store muligheter for disse selskapene innenfor sosiale medier, kunstig intelligens, maskinlæring, Blockchain, quantum computing, VR & AR (med tilhørende headsets), sky- og sikkerhetsløsninger, for å nevne noen vekstområder. Men investorene har talt: Store visjoner og høy vekst er for tiden verdt mindre enn gode, gammeldagse kontantstrømmer.