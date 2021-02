Risikomani blant småsparere

D e siste ukers elleville kursutvikling i blant andre GameStop, AMC og Dogecoin, er et uttrykk for risikoviljen blant investorer. For hvem sier vel ikke ja til 400 prosent avkastning på et par dager?

For enkelte kan det nesten virke så enkelt. Tar man seg en liten tur inn på diverse sosiale medier som Twitter, TikTok og Reddit, kan man nesten få inntrykk av at risiko ikke eksisterer. Folk som aldri før har drevet med aksjer foreller at de ikke lenger trenger fast jobb. Kjøper man aksjer som er på vei oppover og selger disse før de går nedover, kan man nemlig leve en ekstravagant livsstil – kun ved å løfte fingeren for å klikke på ønskede transaksjoner, sier de. En liten stund så det nesten ut til å stemme.

Småsparere på Reddit klarte i forrige uke å mobilisere seg til å drive opp kursen på dinosaur-aksjer som GameStop, AMC og Blackberry med flere hundre prosent. Pitchene på Reddit fokuserte lite på inntjening, resultat og PE-verdi, det holdt lenge med en emoji av en rakett og analysen «to the moon». Den viktigste pitchen var nok likevel at man skulle kjøpe disse aksjene for å ta hevn på storinvestorene på Wallstreet. Flere av de aksjene var nemlig kraftig shortet av hedgefond. Ved å øke volumet i aksjen og drive kursene oppover, klarte småsparerne å sette hedgefond i en shortskvis, noe som drev aksjene ytterligere opp.

På mange måter kan dette ses på som tidenes påvirkningskampanje. Millioner av småsparere ble overbevist om at de var med på noe som var større enn seg selv, at de tok hevn på pengegriske Wallstreetere, og ble rike selv i samme slengen. «Påvirkningskampanjen» hadde på det meste en verdi på over 20 milliarder dollar, og GameStop var på de det meste oppe i 400 dollar, opp 1300 prosent på bare noen uker. Men til slutt er det som alltid «penga som rår».

Siden forrige uke har aksjekursen i både GameStop, AMC og en rekke andre spekulasjonsobjekter falt som steiner. For de aller fleste ble det til slutt viktigere å sikre gevinst enn å peke nese til Wallstreet. Småsparere over hele verden flykter fra det synkende skipet, og tonen i Reddit-fløyta har fått en annen lyd. Hevn er kanskje er sterk drivkraft i oss mennesker, men griskheten er nok enda sterkere.

Denne GameStop-boblen er en viktig påminnelse om at retailere styrer markedet i mye større grad enn tidligere. Vi har sett det samme for enkeltaksjer i Norge som har blitt hauset opp av en tysk blogger i 20-årene som tar betalt for å snakke pent om vekstaksjer. Det er også en viktig påminnelse om at risikoappetitten i markedet er skyhøy, spesielt blant småsparere.

For mange av disse kan det være nyttig å huske på at spenning og skyhøy avkastning også kan oppnås på andre måter. At man kan få solid gevinst på å ta stor risiko er ikke et nytt fenomen. Den vanligste metoden er ved hjelp av giring.

Ved å handle derivater kan man oppnå samme volatilitet på investert kapital gjennom en trygg investering, som å gå cash inn i en underliggerende aktiva som svinger svært mye.

La oss for eksempel si at du ønsker å doble pengene dine og derfor investerer 10.000 kroner i GameStop. For å nå 20.000 må aksjen din stige med 100 prosent. Alternativt kunne du investert 10.000 kroner i et instrument med 20 ganger giring i den amerikanske hovedindeksen. Da dobler du pengene dine når hovedindeksen har gått 5 prosent.

Forskjellen på de to investeringene er at GameStop med stor sannsynlighet aldri vil komme seg tilbake dersom du bommer på veddemålet. Den amerikanske hovedindeksen vet du, men stor sannsynlighet, at en eller annen gang skal opp 5 prosent uansett. Det du dog trenger er å ha nok penger i bakhånd for å tåle svingninger i mellomtiden.

Ved inngangen til helgen var traderne hos CMC Markets delt i sitt syn på om markedet skulle videre opp eller ikke. Det blir spennende med en ny uke med mange selskaper som slipper kvartalstall.



