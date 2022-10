I forkant av kvartalsrapporten: Mulighet for en snuoperasjon i Metas aksjer?

Facebooks morselskap, Meta Platforms Inc., rapporterer resultatet for tredje kvartal etter at de amerikanske markedene stenger onsdag 26. oktober. Aksjene til verdens største sosiale-medier plattform har falt 63% hittil i år som følge av makroøkonomisk motvind og en kraftig nedgang i inntjeningsveksten grunnet svekket etterspørsel etter Metas annonsetjenester. Med en lav «price-to-earnings» ratio på 12, kan en økning i inntjening sammenlignet med estimatene føre til en oppgang i aksjekursen.

Inntektsveksten forventes å fortsette å avta

I andre kvartal rapporterte Meta Platforms daglige aktive brukere (DAU) på 1,97 milliarder, en vekst på 3% år over år. Inntektene endte på 28,82 milliarder dollar, en nedgang på 1% fra fjoråret, etter en vekst på 7% i første kvartal, som også var første gang selskapet rapporterte ensifret veksten i løpet av tre tiår. Earnings-per-share i andre kvartal var også skuffende, med en EPS på $2,46 eller en nedgang på 32% sammenlignet med fjoråret. Lavere etterspørsel etter annonsering, Apples personvernsendring på iOS og hard konkurranse fra TikTok er hovedutfordringene selskapet står overfor. I tillegg er investorer svært usikre på fremtiden til den nyutviklede Metaverse-satsingen, til tross for at sosiale medier-giganten fortsatt har 12,7 milliarder dollar i kontanter, ifølge rapporten fra andre kvartal.

Ifølge Zacks Consensus kan Meta Platforms earnings-per-share i tredje kvartal ende på $1,82, eller en nedgang på 43,5% fra fjoråret. Inntektene forventes å være på 27,44 milliarder dollar, en nedgang på 5,4% år over år. Imidlertid, dersom selskapet slår de negative inntektsforventningene kan dette gi kursen en overraskende oppsidefaktor, siden selskapets verdsettelse kun er 12X.

Metas nedbremsing kan også allerede være priset inn i dagens kurs ettersom aksjene har falt 8% siden selskapet kunngjorde en reduksjon i antall ansatte før første gang noensinne, i tillegg til omfattende planer om å redusere kostnadene på tvers av de fleste avdelinger.

Metas butikksalg av Quest kan fortsette å vokse

Til tross for den kontroversielle metavers-utviklingen, har selskapet passert en milepæl på 1,5 milliarder dollar i salg av VR-innhold, med en gjennomsnittlig månedlig inntekt fra butikksalg som har økt fra 50,6 millioner dollar til nesten 60 millioner dollar, ifølge selskapets oppdatering 18. oktober.

CEO Mark Zuckerberg lanserte Meta Quest Pro VR-headsettet med en prislapp på $1100 tidligere denne måneden, som var en kraftig prisøkning fra Quest 2-headsettet som kostet $400. Microsofts CEO Satya Nadella var også med på arrangementene for å diskutere et mulig samarbeid med programvaregigantens app, Teams, noe som kan indikere en ytterligere potensiell vekst for Metas VR-satsing. Dette ble derimot ikke godt mottatt under arrangementet og aksjekursen falt 2,4% samme dag. Dette kan også sees på som positivt for fremtidig vekst på lang sikt.

Teknisk analyse

Meta Platforms



Kilde: CMC Markets 25. oktober (Klikk for å forstørre chartet)

Meta Platforms aksjer flørter med det laveste prisnivået siden 2018, med pivotalt støttenivå på 122. Handelsvolumet har tatt seg opp betraktelig de siste to dagene, noe som kan tyde på at tradere kanskje satser på at inntjeningen slår Q3-forventninger. De to siste kvartalsrapportene førte til en oppgang i volum som igjen førte til en økning i aksjekursen. Aksjenes motstandsnivå på kort sikt kan være på 50-dagers glidende gjennomsnitt (MA) på omtrent $149, deretter $185, som er 23,6% av Fibonacci retracement. På den andre siden kan et brudd under $122 ta Metas aksjer lenger ned og teste støttenivået på $100.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.