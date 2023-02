Mørkere skyer i skyen

Vi har lenge lest om en fantastisk utvikling i «skyen». Om veksten i digitale skytjenester. Kanskje noen av oss først var litt forvirret da vi hørte at selskaper «lagret alt i skyen». Nå vet vi at data tross alt ligger på noen servere, og når vi snakker om skytjenester, menes det at vi overlater til en tredjepart å håndtere våre applikasjoner og data i store serverparker. Fordelene er åpenbare. Vi fritas fra vedlikehold og drift av egne servere selv, og vi kan enkelt og raskt skalere kapasiteten opp og ned, uten å kjøpe nye servere eller la egne stå uutnyttet. Selv mindre selskaper kan håndtere en stadig stigende datamengde hurtig og uten store investeringer. Vi vet at det er profesjonelle aktører som sørger for vedlikehold, sikkerhet, driftsstabilitet og skalering.

Men det koster, og de store teknologiselskapene som tidlig spottet mulighetene, har tjent svimlende summer på disse tjenestene. Et godt eksempel er Amazon, som mange av oss tenker på som et logistikkselskap. Det er selskapet også, bevares, men det er i skyen overskuddet genereres. I 2022-regnskapet fremkommer det at Amazon Web Services (AWS) kun står får 16 prosent av omsetningen, men leverer hele fortjenesten. Amazon tapte penger i så vel den nordamerikanske som den internasjonale forretningen, mens AWS leverte en bunnlinje på hele 22,8 milliarder dollar (og solide 18,5 milliarder dollar i 2021). Derfor er Amazon dypt avhengig av AWS-segmentet.

Kunder kutter kostnader

Det er følgelig bekymringsfullt når veksten i segmentet ser ut til å bremse opp. Riktignok hadde AWS en omsetningsvekst på 20 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i 2021, men det var et fall i fortjenesten på 2 prosent, eller 10 prosent når valutatapet medregnes. Tross dette har aksjen steget med 34 prosent i år. Det kan overraske og betyr at aksjen prises nå til en P/E på nesten 90.

Det er klare tegn i markedet på en mer moderat etterspørsel etter skytjenester, noe Amazons CFO Brian Olsavsky ikke la skjul på:

- Alle forsøker å redusere sine kostnader nå, og vi jobber aktivt med noen av de mest kostnadsfokuserte kundene på å finne billigere løsninger til dem.

– Vi er meget optimistiske, men vi forventer lavere vekstrater de kommende kvartaler, sa han nøkternt etter at regnskapet ble presentert.

Hvis Amazon har problemer ser det imidlertid langt verre ut hos Intel, selskapet som tradisjonelt har vært ledende på markedet for mikroprosessorer. Intel fremla et motbydelig 2022-regnskap, med negativ utvikling på alle nøkkeltallene: Omsetningen falt 16 prosent, bruttomarginen falt med hele 10,8 prosentpoeng og inntjening per aksje med 65 prosent, alle tall i forhold til 2021. Intel har satset stort på skytjenester, og i fjerde kvartal i 2021 kom hele 47 prosent av Intels inntjening fra datasenter-segmentet. Ett år senere var denne kvartalsomsetningen redusert med 33 prosent og inntjeningen med 84 prosent. Når så PC-salget var dårlig og konkurrenten AMD spiser markedsandeler, så endte Intel året med overskudd som var 12 milliarder dollar svakere enn i 2021. I selskapets forventninger til første kvartal estimeres et fall i bruttomarginen på 14,1 prosentpoeng. Aksjen er likevel opp med 14 prosent i år.

Ikke svarte skyer

Alphabet (morselskapet til Google) hentet 7,3 milliarder dollar i omsetning i Google Cloud i fjerde kvartal, en økning på 30 prosent fra året før. Segmentet gikk dog med 480 millioner dollar i underskudd, men det var en halvering av underskuddet sammenlignet med samme periode i 2021. Microsoft var lyspunktet i regnskapssesongen så langt, med en vekst på 22 prosent i skysegmentet samtidig som bruttomarginen økte med ett prosentpoeng til 72 prosent. IBM hadde moderat vekst i fjerde kvartal, også i skysegmentet.

Skulle det gå mot lavere vekst for skytjenester, vil mange konsulentselskaper også komme under press. Et betydelig antall IT-konsulenthus er spesialisert på IT-transformasjoner og migrasjoner. Mange av dem nedbemanner moderat.

På hardware-siden spår analysefirmaet IDC at server-salget i 2023 kun vil stige med 3,2 prosent, mot omkring 18 prosent i 2022. Det legger press på de store serverprodusentene.

Mange av de store teknologiselskapene er dypt avhengige av sitt skysegment, som ofte er en grunnpilar i strategien. Derfor skal du holde øye med utviklingen. Jeg tror det kommer et ikke-ubetydelig prispress hvis markedet bremser opp. Det vil merkes på resultatmarginen og påvirke verdsettelsen. Mange av nyårets tidlige kursoppganger kan få en brå slutt.