Men kinoen var ikke død

Hadde du satt pengene dine i en trio med børsnoterte kinokjeder ved årsskiftet, hadde du knust indeksene med god margin. Hvem hadde trodd det?

Hittil i år er AMC og IMAX begge opp 30-35 prosent, mens Cinemark omtrent har doblet seg. Til sammenligning er den brede S&P 500-indeksen i USA opp åtte prosent, mens hovedindeksen her hjemme er omtrent i null i samme periode.

Og kinohitene på børs er ikke helt uten grunn, for mye kan tyde på at ryktene om kinoens død har vært betydelig overdrevet.

Det amerikanske kinomarkedet gjenvant tronen som verdens viktigste i 2022, og har vist gode tendenser hittil i 2023. Riktignok er det fortsatt et stykke igjen til nivåene fra før pandemien: besøkene ligger 25 prosent under 2019 og 33 prosent under 2018 på samme tiden av året. Men publikum bruker mer penger per besøk enn tidligere, særlig i kioskene som har høye marginer.

Antallet kinosaler i USA er blitt redusert fra rundt 43.000 til 40.000 siden 2019, men de som er igjen er blitt forbedret og oppgradert i mellomtiden. Mange mindre lokalkjeder har måttet stenge dørene for godt, og det har gitt gode muligheter for de større aktørene som har klart å holde seg på beina.

Lønnsomhet rett rundt hjørnet

Mye er blitt skrevet om AMC, en av de såkalte «meme»-aksjene som opplevde en vanvittig kursoppgang og påfølgende kollaps for et par år siden, men det finnes andre kinoaksjer med mer rasjonelle kursutviklinger.

Cinemark, med en markedsverdi på rundt to milliarder dollar, er en av kinokjedene som ligger godt an til å reetablere seg som en av markedslederne. Med over 500 kinoer og nesten 6.000 saler har kjeden en sterk tilstedeværelse både i det velutviklede markedet i USA og de voksende markedene i Latin-Amerika, blant annet en markedsledende andel på 30 prosent i Brasil.

Cinemark overrasket nylig positivt med sine førstekvartalstall, etter fire kvartaler på rad med større tap enn ventet. Aksjen hadde allerede doblet seg hittil i år før kvartalspresentasjonen, og det var derfor et styrketegn at kursen holdt seg bra etter presentasjonen i stedet for å rammes av «buy the rumour, sell the news»-effekten.

Cinemark ser ut til å nærme seg lønnsomhet igjen. Inntjeningen per aksje kom marginalt i minus på 0,03 dollar for kvartalet, men betydelig bedre enn minus 0,62 dollar per aksje i samme kvartal året før. Estimatene for den årlige inntjeningen i 2023 og 2024 har skutt i været de siste par månedene og gitt aksjekursen sterkt momentum.

En fot i Kina

Enda mer optimisme omsvermer en annen kinorelatert aksje, nemlig IMAX. Selskapet, kjent for sitt unike filmformat forbeholdt de virkelig spektakulære storfilmene, rapporterte en omsetning i fø rste kvartal på 86,9 millioner dollar – opp 45 prosent på årsbasis.

Det totale billettsalget fra IMAX-kinoer klokket inn på 273 millioner dollar i første kvartal, en økning på 58 prosent fra året før og selskapets beste førstekvartal noensinne.

IMAX får nå nesten en tredjedel av inntjeningen i sitt Content Solutions segment fra Kina, og hele 43 prosent av ordreinngangen kommer fra det kinesiske markedet. Selskapet har med andre ord en fot godt plassert innenfor det enorme kinesiske kinomarkedet som kniver med USA om tittelen som verdens største. Partnerskapet med kinesiske Wanda Film, et datterselskap i det mektige Wanda-konglomeratet, bør kunne bidra til å redusere den politiske risikoen.

Lovende sommerprogram

Den viktige sommersesongen for kinoene har fått en knallstart med Marvel-produksjonen «Guardians of the Galaxy Vol. 3», som spilte inn 118 millioner dollar i åpningshelgen forrige uke – hvorav 25 millioner dollar på IMAX-kinoer. Gode tall fra både USA, Kina og andre viktige markeder ga nok en bekreftelse på at de dyre superheltproduksjonene, med store mengder spesialeffekter som egner seg ypperlig for IMAX-formatet, fortsetter å ha bred global appell.

«Guardians»-filmen ble filmet med de spesielle IMAX-kameraene, og hadde premiere på rundt 1.500 IMAX-kinoer fordelt på mer enn 80 land. Og listen er lang over kommende storfilmer gjennom sommeren, inkludert nye runder med «Indiana Jones» og «Mission: Impossible», som blir å se på IMAX-lerreter verden rundt

IMAX-sjefen Richard Gelfond benyttet anledningen i forbindelse med førstekvartalspresentasjonen til å komme med et lite stikk mot strømmetjenestene. Han mener kinomarkedet vil nå nivåene fra før pandemien i løpet av året eller tidlig neste år, og underbygger spådommen med at tunge strømmetjenester som Amazon Prime Video og Apple TV+ har annonsert at de vil gi sine produksjoner utvidede kinolanseringer. Nettopp disse to gigantenes planer om milliardinvesteringer i store filmproduksjoner har bidratt til å gi god vind i seilene for kinokjedenes aksjekurser.

Gelfond mener idéen om å lansere dyre filmer direkte på strømmetjenester har vært et mislykket eksperiment, et klart stikk til Netflix. Den originale og rendyrkede strømmetjenesten holder fast på at det ikke er deres virksomhet å trekke folk til kinosalene, og begrenser seg til noen få dager med kinovisninger selv for sine dyreste produksjoner. Netflix-aksjen har hentet inn noe av det tunge fallet fra fjoråret, men hittil i år må den se seg slått med god margin av kinoaksjene.



