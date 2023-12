Les mer – investér bedre!

Livet er en livslang læringsprosess. Visdommen lever videre selv om investeringsguruen Charlie Munger nå er død.

USA har ikke manglet innflytelsesrike, gamle menn. Når Trump og Biden høyst sannsynlig skal duellere om presidentposten neste år vil de være henholdsvis 77 og 80 år. Warren Buffet er 93 år. Hans høyre hånd i investeringsselskapet Berkshire Hathaway, Charlie Munger, døde i forrige uke, i en alder av 99 år. Buffet og Munger har skapt en årlig avkastning på omkring 20 prosent på sine investeringer, og har akkumulert milliardverdier. Jeg bringer her noen sentrale filosofier i Mungers investeringsliv.

Les, lær og forstå

- Jeg har ikke møtt en eneste klok person som ikke leser hele tiden, har Munger uttalt. Selv leste han så mange bøker at hans barn så på ham som en bok med bein. – Gå i seng litt klokere enn da du våknet, var et av hans gode råd.

Munger var grundig når han skulle finne selskaper det var verdt å investere i. Han ville forstå selskapet og industrien inngående. Han delte potensielle industrier i tre kategorier: 1) Ja, 2) Nei og 3) For kompleks for meg til å forstå. Berkshire Hathaway hevdet de ikke forstod store deler av teknologisektoren, og de har få teknologiselskaper i porteføljen. Deres største investering er imidlertid Apple som har gitt enorm avkastning etter at de gikk inn i aksjen i 2016.

Kjøp kvalitet

Warren Buffet var en stor tilhenger av Ben Grahams investeringsstrategi, som gikk ut på å finne undervurderte selskaper til en lav pris. Det var slik han opprinnelig kjøpte Berkshire Hathaway, som var et tekstilselskap. Munger overtalte Buffet til å endre strategi fra å finne «okay selskaper til en lav pris» til å satse på «fantastiske selskaper til en okay pris». Det er fortsatt strategien. Apple er et eksempel på et selskap som hvert eneste år har hatt en høy verdsettelse. Selv med en P/E på 30 anbefalte Munger selskapet som en god, langsiktig investering.

Vær tålmodig, men klar!

Tålmodighet er en viktig egenskap på aksjemarkedet. Ikke bare hvor lenge du holder på aksjen, men også tålmodighet i å vente på riktig tidspunkt til å investere. Man blir ikke rik av å kjøpe og selge hele tiden, men å være langsiktig, var hans filosofi. Tålmodighet er dog ikke nok, man skal også være beslutningsparat når mulighetene byr seg. Og så skal man ikke være puslete når man ser en god mulighet, men være villig til å satse stort. – Det er ikke ofte gode muligheter byr seg, så det gjelder å slå til raskt og grundig.

Glem EBITDA

- Når jeg hører snakk om EBITDA, så erstatter jeg det med bullshit, er en av hans klassiske uttalelser. Det er det gode grunner til B’en i EBITDA står for before, og D’en står for depreciation (avskrivninger). Avskrivninger fremkommer ikke på resultatregnskapet. Munger ser på avskrivninger som en kostnad som forverrer forrentningen av kapitalen. EBITDA gir derfor ikke et rettvisende bilde av selskapets evne til å skape verdi. Munger har derfor alltid vurdert selskapets avkastning på kapitalen (ROIC) og holdt denne opp mot kapitalkostnaden (WACC). Kun de selskapene som over tid har en høyere ROIC enn WACC ville han investere i.

Et blindt øye

Man skal ikke sluke alt rått som guruer har blitt sitert på gjennom et langt liv. Det at Berkshire Hathaways har vært så toppstyrt av to aldrende menn har nettopp medført at de har gått glipp av store avkastningsmuligheter i teknologisektoren. Det er derfor befriende at Munger hadde som leveregel at han måtte lære å forkaste sine egne ideer og synspunkter. - Du må tvinge deg selv til å gi slipp på disse når tiden er inne, og vurdere gode argumenter fra folk med en annen holdning enn deg selv, har han selvkritisk uttalt.

Man kan likevel ikke ta fra ham at han har vært med på å skape fantastiske resultater over mange tiår, og derfor er det klokt å lytte til ham. - Forbruk mindre enn du tjener, invester klokt og lær deg nye ting hver dag, er noen av hans oppskrifter på å få en sterk økonomi. – Vil du kjøpe et smykke til en kvinne du elsker, skal du ikke tenke finansielt, har han sagt. Helt og fullstendig unntaksvis.



