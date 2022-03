Kjære investor: Nå skal du følge med!

Vi er vitne til nærmest uvirkelige bilder fra krigen i Ukraina. Vi forferdes og fortviler. Tapet av menneskeliv ryster oss, men er slett ikke det eneste vi mister. Illusjonen om et fredelig Europa brast med Putins invasjon. Nå er alt i spill.

Selv om det nok ikke primært er aksjekurser og fremtidige pensjonsutbetalinger som opptar oss i disse dager, så er det nå hektisk aktivitet i ledelseskorridorer og styrelokaler. Næringslivet må forholde seg til nye realiteter og problemstillinger.

Her får du et lite utplukk av meldinger i uken som gikk:

BP, Equinor, KLP og det norske oljefondet selger ut av sine aktiviteter i Russland

Maersk og flere andre rederier stopper transport til og fra Russland

Apple, Dell og norske firmaer som Jotun og Swix stopper alt salg i Russland

McKinsey vil ikke betjene den russiske staten

Carlsberg stopper produksjonen i Ukraina

Abramovich vil selge Chelsea FC, Manchester United stopper sponsoravtalen med Aeroflot og Schalke 04 gjør det samme med Gazprom

med Gazprom FIFA og IOC forbyr Russland å delta i mesterskap

EU, Canada og USA forbyr alle russiske fly i sine luftrom

Råvareprisene skaper dønninger

For bare å nevne noen. Men det stopper ikke her. Med stor usikkerhet rundt fremtidig tilgang på olje og gass i Europa, hvor Russland er en meget betydelig leverandør, skyter energiprisene i været. Brentoljen handles nå til 112 dollar fatet, det høyeste nivået på ni år. Markedet frykter embargo mot russiske leveranser. Russland står for 30-40 prosent av gassforsyningene til Europa. Det er syltynt med alternativer. Equinor, som er Europas nest største leverandør, produserer allerede for fullt. Uteblir gassen, kan det ikke unngå å ramme veksten i økonomien.

Energiprisene forsterker en pågående kostnadsspiral. Andre råvarepriser har også steget markant. Russland og Ukraina står for 25 prosent av verdens hveteproduksjon og Russsland er også en av verdens største leverandører av aluminium. Prisen på hvete er på det høyeste nivået på 13 år. Aluminium er steget omkring 25 prosent siden nyttår og omkring 60 prosent det siste året. Den voldsomme stigningen i råvareprisene gir bedrifter store problemer. Hempel, som produserer maling til blant annet skip og vindmøller, skriver i sitt seneste kvartalsregnskap om en stigning i innkjøpsprisene på 40 prosent. I gjennomsnitt!

Nye realiteter

Alt dette vil påvirke resultatene, så nå er det viktig å følge med. Her er noen av effektene vi ser:

Direkte negative effekter av Ukraina-krisen:

Tap på omsetning i og til Ukraina og Russland

Tap på salg av aksjer og andre investeringer (nedskrivninger)

Valutatap (rubelkollaps)

Effekt av nedstengninger og sanksjoner (leveranseproblemer, forsinkelser etc.)

Økte kostnader forbundet med alternativer, som for eksempel nye seilruter, lengere flyruter, nye leverandører

Kompleksitet omkring eierstruktur og samarbeidsavtaler

Indirekte effekter:

Stigende priser og mangel på energi og råvarer

Tid og kostnader forbundet med å identifisere alternativer (energi, leverandører etc.)

Lavere vekst i økonomien

Veldig vanskelig å foreta kapitalutvidelser

Positive effekter:

Utvalgte sektorer som sol- og vindkraft kan få høyere priser og flere investeringer

Mange råvareprodusenter ser økt omsetning og fortjeneste

Bedrifter som kan kompensere økte kostnader med tilsvarende prisstigninger får omsetningsfremgang (men ikke bedre inntjening)

Vi forventer at mange bedrifter vil justere tidligere kommuniserte fremtidsutsikter. Regjeringer og EU justerer fortløpende sanksjonene mot Russland og støtten til Ukraina. Inflasjonen vil tilta og er allerede et stort problem. Sentralbanksjefene vurderer rentejusteringer i et noe annet lys enn for en måned siden, men FED har i denne uken fastholdt at renten skal økes. ECB vil trolig vente. Russiske selskaper styrer mot kollaps, og børsen er fortsatt stengt. Londonbørsen har også stoppet handel med russiske aksjer. Den russiske rubelen har kollapset.

Tross dette er det ikke blodbad på de vestlige børsene. Oslo Børs er opp omkring en prosent den siste måneden, mens de amerikanske indeksene kun er nede med fem til seks prosent. Men det er nervøst, og det er store utsving mellom sektorene. Inflasjonsspøkelset er bare forsterket. Som investorer må vi holde fingeren på pulsen.