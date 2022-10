Kan Apple og Amazon fortsette å knuse inntektsforventningene?

Både Apple og Amazon rapporterer resultater for tredje kvartal etter at de amerikanske markedene stenger torsdag kveld 27. oktober. Begge selskapene slo inntektsforventningene knyttet til juli-kvartalet, noe som gir investorer håp om at de kan fortsette i samme retning i dette kvartalet, til tross for den økonomiske stormen i vi har sett i markedene siste tiden. Salgsinntektene fra iPhone 14 vil være i fokus hos Apples investorer, og Amazons inntekter fra deres AWS-tjenester vil være i hovedfokus under e-handelsgigantens kommende kvartalsrapportering.

Det forventes at Apples salgsinntekter vil fortsette sin stabile vekst

Gode salgstall fra iPhone 13 var en av grunnene for Apples solide vekst i juli-kvartalet med inntekter på 83 milliarder dollar, en vekst på 2% sammenlignet med fjoråret. Men det var også den svakeste veksten siden første kvartal i 2020, grunnet svak inntekt fra salg av tjenester og Mac. Ifølge FactSets estimat, vil Apple ha en sterkere salgsinntekt og ende på 88,8 milliarder dollar i september-kvartalet, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 6,5% år over år. IPhone 14 leverer sterke salgstall, i likhet med iPad og Mac. Apple har også nylig økt prisene på Apple Music og Apple TV+, noe som kan være en god mulighet for å øke inntektene i dette kvartalet. Apples CEO, Tim Cook, forventet at selskapets inntekter ville akselerere i september-kvartalet til tross for at hans uttalelser om vanskeligere tider da han ble intervjuet av CNBC i juli. Selskapet gikk ikke ut med resultatforventninger i forkant av de to siste kvartalsrapportene. Det forventes også at Apples earnings-per-share vil ende på $1,27 i september-kvartalet. Dette tilsvarer en vekst på 2,4% år over år, som vil være en reversering av nedgangen på 7% som var forrige kvartal.

På den negative siden kan en nedgang i Kinas økonomiske vekst og problemer med forsyningskjeder fortsatt skape problemer for Apples inntekter. Apple droppet den planlagte produksjonsøkningen på 6 millioner iPhoner i slutten av september som følge av lavere etterspørsel enn forventet. Disse negative nyhetene kan allerede ha blitt priset inn i aksjekursen.

Amazon kan hente inn inntektstapet i tredje kvartal

Amazon slo inntektsforventningene i andre kvartal grunnet en ekspansjon i AWS-tjenestene til selskapet. De rapporterte 19,7 milliarder dollar, med en driftsmargin som var høyere enn forventet på 2,7%. Den totale inntekten var også mye sterkere enn analytikernes estimat, som endte på 121,23 milliarder dollar. Imidlertid tapte Amazon 20 cent per aksje i samme kvartal grunnet en nedgang i annonseinntektene og et tap på 3,9 milliarder dollar fra deres Rivian-investering. Amazon oppga forventede inntekter i tredje kvartal på mellom 125 milliarder dollar og 130 milliarder dollar, noe som representerer en vekst på mellom 13% og 17%. Ifølge Zacks Consensus estimat vil Amazons salgsinntekter ende på 128,05 milliarder dollar i tredje kvartal, en vekst på 15,6% år over år. Dette er en økning fra 7% i forrige kvartal. Earnings-per-shares er ventet på ende på 24 cent per aksje, en nedgang på 22,6% sammenlignet med fjoråret, men bedre enn resultatet på fra forrige kvartal på 20 cent. CEO, Andy Jassy, har gitt uttrykk for positive utsikter for siste kvartal, og sa at selskapet gjør gode fremskritt med de kontrollerbare kostnadene for å forbedre produktiviteten til tross for prisøkningen i drivstoff-, energi- og transportkostnader.

Amazon kuttet også 99 000 ansatte til 1,52 millioner i andre kvartal. Finansdirektøren Brian Olsavsky har sagt at selskapet vil fortsette å ansette ingeniører til deres AWS- og annonsesatsinger, men vil være forsiktige på andre områder, noe som kan bidra til å flytte kostnader til mer lønnsomme avdelinger.



