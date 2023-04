Gigantindustrien vi glemmer!

Gaming setter seg tungt på mediemarkedet, og dataspillindustrien er nå omtrent fem ganger større enn markedet for kinofilmer eller innspilt musikk. Mediemarkedet er i rask utvikling. Dataspill appellerer til mange som ønsker mer aktiv deltakelse i underholdningen og som ikke bare vil se en film eller lese en bok.

Kundene finnes i nær sagt alle aldre og nå er andelen av kvinnelige spillere på nye spill oppe i 45 prosent, ifølge The Economist. En undersøkelse fra Storbritannia viser at halvparten av befolkningen over 50 år spiller dataspill. Mer enn 3,2 milliarder mennesker spiller én eller annen form for dataspill hvert år. Omsetningen for denne industrien er nå større enn omsetningen fra bøker, musikk og filmer, og kun tradisjonelt TV er en større aktør på mediemarkedet. Dataspill har også høyere omsetning enn strømmetjenester som Netflix, Disney Plus etc.

For å forstå hvorfor markedet for dataspill vokser så massivt er det viktig å se på utviklingen av plattformene. Tidligere ble dataspill primært brukt på konsoller eller på datamaskin. Konsoller som Nintendo, X-box og PlayStation var fire ganger større enn spill på mobilen omkring 2005. Nå har den voldsomme utbredelsen av smarte telefoner banet veien for en tilnærmet eksplosjonsaktig utbredelse av dataspill. Mange, om ikke de fleste mennesker du ser med hodet ned i telefonen på t-bane, tog eller fly spiller en eller annen form for dataspill. Omsetningen fra spill på mobile enheter utgjør nå over 50 prosent av markedet, mens konsollene ligger rundt 20prosent. Spill på PC står for ca. 25 prosent av omsetningen. Et eksempel på et populært spill på mobilen er Pokémon Go, som genererer over en 1 milliard dollar i årlig omsetning.

Teknologigigantene våkner

Når så mye av spillingen foregår på de smarte telefonene blir også Apple og Google dominerende aktører på distribusjonssiden. Apple kontrollerer jo App Store, hvor spillene til iOS-enhetene finnes. Apple har dessuten selv gjort inntog på spillsiden med abonnementstjenesten Apple Arcade. Google sitter også tungt på distribusjonssiden og gjør sine eksperimenter for å se hvordan selskapet kan få en større bit av markedet. Netflix tilbyr nå en god del mobile dataspill som en del av sine abonnementspakker.

Tradisjonelt har store aktører som Sony, Nintendo og Microsoft sittet tungt på markedet for dataspill. Microsoft er nå i forhandlinger om å kjøpe opp Activision Blizzard (ATVI), som står bak spillene Call of Duty, World of Warcraft etc. for nesten 70 milliarder dollar. Når vi vet at selskapets årsresultat i 2022 var «kun» 1,5 milliarder dollar, viser det hvor massivt Microsoft satser for å beholde en solid posisjon i gaming-markedet. Konkurransemyndighetene i Storbritannia har reversert sin tidligere motstand mot overtakelsen, som dermed trolig kan gjennomføres. Microsoft arbeider også på sin egen app store, for å ta opp kampen med Apple og Google på distribusjonssiden.

Pandemieffekten avtar

Det var en kraftig vekst i markedet for dataspill under koronatiden, men nå normaliseres markedet. Flere av de store operatørene melder om tilbakegang i 2022, parallelt med at markedsverdien på selskapene faller. Mange mobilspill er avhengige av annonseinntekter, og Apples nye personvernpolicy gjør det vanskeligere å måle effekten av markedsføringen. Mange spillere foretrekker annonsebaserte gratisspill fremfor betalte versjoner, men nå er annonsørene mer tilbakeholdne med å annonsere, og det skaper usikkerhet om veksten for spillutviklerne.

De største markedene er i Asia

Kina er klart det største markedet for dataspill, og omkring halvparten av spillmarkedet ligger i Asia og stillehavsregionen. Målt i omsetning er kinesiske Tencent, som blant annet står bak Player Unknown’s Battlegrounds og Fortnite, markedsleder foran Sony. Det er interessant å se at Apple inntar tredjeplassen, alene gjennom salg av spill gjennom App Store. Microsoft, NetEase og Google følger på de neste plassene.

Norge er en liten spiller i dette markedet, men ønsker du å investere kan du se over grensen til Sverige, som har 21 børsnoterte spillselskaper med 37 milliarder svenske kroner i omsetning i 2021. Det største av disse er Embracer, med en markedsverdi på omkring 59 milliarder svenske kroner.

Markedet for dataspill forventes å vokse i takt med at flere og flere får tilgang til en smarttelefon og at nye og svært ulike spill kommer på markedet. Samtidig er en medie-evolusjon i gang hvor filmskapere og andre aktører entrer markedet. E-sport markedet er allerede en stor industri med store stevner og salg av TV-rettigheter. Teknologigigantenes store satsning på dataspill indikerer at et allerede svært lønnsomt marked står foran en fortsatt rivende utvikling.