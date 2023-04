Etterlengtet comeback etter nesten-havari?

Head of Scandinavia

Denne våren markerer tre år siden koronapandemien rammet verden med full styrke. Likevel er det fortsatt et stykke igjen til «normalen» for noen av bransjene som ble truffet hardest. Cruiseindustrien er blant dem. Spørsmålet er om det lysner for disse aksjene nå.

Cruiseindustrien hadde nettopp opplevd sine beste år noensinne takket være globalisering, reiselyst og økende middelklasser i fremvoksende økonomier da pandemien traff.

Gigantskipene, med tusenvis av passasjerer stuet sammen på små flater, gikk over natten fra å være seilende ferieparadiser til å bli omtalt som «flytende petriskåler», perfekte miljøer for rask spredning av virus og bakterier.

Aksjemarkedet var som vanlig raskt ute med å spå konsekvensene. På få dager i mars 2020 falt aksjekursene til «de tre store» cruiserederiene, Carnival (CCL), Royal Caribbean (RCL) og Norwegian Cruise Line (NCL) med rundt 80 prosent.

Cruiseaksjenes umiddelbare kursfall viste seg, som så ofte i slike dramatiske tilfeller, å være en viss overreaksjon, men veien tilbake har vært lengre enn mange trodde på den tiden. Kan tiden endelig være inne for et reelt comeback?

Dyrt å være fattig

De opportunistiske investorene som traff bunnen i cruiseaksjene våren 2020 kunne gjøre rundt tre ganger pengene på et drøyt halvår, da alle reiselivsrelaterte aksjer fikk et solid oppsving ved nyheten om de første vaksinegjennombruddene i november samme år.

I etterpå klokskapens lys har det imidlertid vært lite å hente på å sitte med aksjene etter det. Et klassisk eksempel på «sell the news», denne gang med overreaksjon i positiv forstand. Neste kortsiktige kurstopp var på forsommeren 2021, men det helt store comebacket har latt vente på seg. For den ventede normaliseringen i 2022 ble som kjent utsatt på ubestemt tid av krigen i Ukraina, høy inflasjon og stigende renter.

Utviklingen er også en klar påminnelse til de mindre erfarne investorene som ser at en aksje har falt mye og tenker at kursen med tiden automatisk skal tilbake til tidligere topper. Forutsetningene endret seg raskt og dramatisk, og rederiene som hadde vært vekstvinnere ble nærmest som spedalske å regne. Det var sågar reell konkursfrykt for selv de største og antatt mest solide selskapene, en usikkerhet som nødvendigvis førte til høyere avkastningskrav fra investorene.

Uten nevneverdige inntekter i overskuelig fremtid, men med fortsatt skyhøye kostnader hver eneste måned, ble rederiene tvunget til å ta opp gjeld til ubehagelige renter. Markedslederen Carnival, som hadde rundt halvparten av markedet, hentet blant annet fire milliarder dollar i obligasjoner til 11,5 prosent rente, og utstedte flere millioner nye, billige aksjer som vannet ut eksisterende aksjonærer.

Det endelige comebacket?

Den tunge tiden har vart lengre enn selv pessimistene fryktet i 2020, men optimismen begynner å komme tilbake. Nå ventes et sterkt cruisecomeback i inneværende år ifølge en undersøkelse utført av AAA Travel, et av Nord-Amerikas største fritidsreisebyråer.

Betyr det at cruiseaksjene nå er attraktive igjen?

Carnival hadde inntekter på 4,4 milliarder dollar i årets første kvartal, hele 95 prosent av 2019-nivåene. Ikke minst rapporteres booking-nivåene å være sterke, med utsikter til nærmere hundre prosent belegg, noe som er desto mer imponerende med tanke på frykten som råder for en solid økonomisk nedtur globalt. Billettprisene har beveget seg oppover igjen, etter å ha blitt satt ned til lokkenivåer under pandemien.

Baksiden for Carnival er gjelden, men selskapet mener å ha passert gjeldstoppen og prioriterer nedbetaling fremfor refinansiering. Når kontantstrømmen fra driften nå er positiv igjen, og med 8,1 milliarder dollar i likviditetsreserver, kan det kanskje være det endelige klarsignalet for bedre tider.

Flere alternativer

Selv om de ulike cruiserederienes aksjekurser ofte har beveget seg i takt og reagert ganske likt på nyheter i makrobildet, er det ikke nødvendigvis slik at selskapene har like forutsetninger fremover. Det gjenspeiles blant annet i analytikerestimatene innhentet av Wall Street Journal, der Carnival ikke er den største favoritten. Markedslederens aksjekurs spås opp relativt moderate 13 prosent i første omgang. Selskapet ventes å bruke ett år mer enn konkurrentene på å gå med overskudd igjen, noe som vil forsinke investeringer i nye og oppgraderte produkter.

Blant de tre dominerende aktørene er det Royal Caribbean som både har hentet seg best inn etter pandemien og som fortsatt kan gi best avkastning, skal man tro oversikten. RCL-aksjen har en gjennomsnittlig oppside på 30 prosent, mens Norwegian Cruise Line følger hakk i hæl med 25 prosent oppside.

Det finnes også andre eksponeringsmuligheter for den som tror på oppgang i cruiseaksjer. Lindblad Expeditions, en mindre operatør av luksuriøse ekspedisjonsseilaser, spås opp hele 48 prosent. Og mange glemmer at Disney Cruise Line er et viktig forretningsområde i Walt Disney-konsernet, hvis aksjekurs spås opp 24 prosent av de samme analytikerne.

Oppsiden til tross, de fleste investorer vil nok kloke av skade sette en helt annen risikopremie på cruiseaksjer i tiden fremover. Cruiseindustrien er slett ikke vaksinert mot makroøkonomiske sjokk.



